Experte hält Häuserkämpfe in Kiew für unwahrscheinlich

Russland führt weiter Krieg in der Ukraine. Dass es allerdings zu einem ausgedehnten Häuserkampf in Kiew kommt, schließt ein Experte eher aus. Die Risiken wären zu groß.

Kiew – Der Krieg in der Ukraine zieht sich inzwischen seit drei Wochen hin. Eine schnelle Eroberung der Hauptstadt Kiew durch russische Truppen ist gescheitert. Nach über 20 Tagen ist inzwischen klar, dass sich Moskau verkalkuliert hat: Russlands Invasion in der Ukraine ist ins Stocken geraten. Während der Kreml weiter Luftangriffe auf große Städte in der Ukraine fliegt, wächst zunehmend die Sorge, dass es zu einem ausgedehnten Häuserkampf in Kiew kommen könnte.

Oberst a. D. Wolfgang Richter, Wissenschaftler der Stiftung Wissenschaft und Politik, hält diese Möglichkeit allerdings für unwahrscheinlich.



Während der Westen weiter mit Sanktionen gegen Russland vorgeht, warb der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, am vergangenen Donnerstag um weitere Unterstützung der Bundesregierung. In einer Videobotschaft wendete er sich direkt an die Abgeordneten im Bundestag. „Lieber Herr Bundeskanzler Scholz, zerstören Sie diese Mauer. Geben Sie Deutschland die Führungsrolle, die Deutschland verdient.“

Der Appell hätte nicht eindringlicher sein können: Selenskyj sieht erneut eine Mauer in Europa und bediente sich bei der Metapher bei niemand geringeren als dem ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan, der 1987 die Sowjetunion aufforderte, die Berliner Mauer einzureißen.