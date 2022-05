Von der Leyen wird zur schärfsten Putin-Widersacherin und EU-Führerin in Kriegszeiten

Ukraine-Krieg

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen positioniert sich klar wie kaum eine andere EU-Politikerin gegen Putin und den russischen Angriffskrieg.

Brüssel/Kiew – Ursula von der Leyen (CDU) nimmt ihre Position als Präsidentin der EU-Kommission sehr ernst. Das wurde bisher nie so deutlich wie in Zeiten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Kreml-Chef Wladimir Putin hat es bei ihr mit einer Anklägerin zu tun, die sich klar positioniert und ihren Platz an der Spitze westlicher Führungen gefestigt hat.

+ Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, spricht gegenüber Putin Klartext. © Philipp von Ditfurth/dpa

Als von der Leyen am Mittwoch (4. Mai) das sechste Sanktionspaket gegen Russland vorschlug, stellte sie die bislang härtesten Maßnahmen vor, welche die russische Wirtschaft sowie die Aktivitäten von Putin und seiner Erfüllungsgehilfen stärker als bislang lähmen sollen. Es wird insbesondere auf solche Leute abgezielt, die Putins Diktatur mit am Leben erhalten – darunter Patriarch Kirill von der russisch-orthodoxen Kirche, der das Blutvergießen in der Ukraine aktiv unterstützt.

Sanktionen gegen Russland im Ukraine-Krieg: Von der Leyen als Putin-Anklägerin

Zu den von von der Leyen vorgeschlagenen neuen Maßnahmen gehört ein schrittweises, vollständiges Verbot russischer Ölimporte, wobei der Kauf von Rohöl innerhalb von sechs Monaten und der Kauf von raffiniertem Öl innerhalb eines Jahres eingestellt werden soll. Diese Sanktion könnte Russland „Milliarden“ kosten, heißt es aus EU-Kommissions-Kreisen. Und auch wenn sich einige EU-Länder um Ausnahmeregelungen – darunter Ungarn – bemühen, werde langfristig der Kauf von Russlands lukrativstem Rohstoffexport durch europäische Kunden gestoppt.

Weitere Strafmaßnahmen betreffen den staatlichen Nachrichtensender Rossija 24 und zwei weiteren Programme – hier will Brüssel die Sendefrequenzen streichen. Als Sprachrohre von Putin hätten diese Fernsehkanäle „seine Lügen und Propaganda erwiesenermaßen aggressiv verbreitet“, erläuterte die EU-Kommissionspräsidentin. Zudem sollen europäische Wirtschaftsprüfer und Berater nicht mehr für Russland arbeiten dürfen.

Ukraine-Krieg: Von der Leyen wendet sich direkt an russische Kriegsverbrecher

„Auf diese Weise maximieren wir den Druck auf Russland und halten gleichzeitig Kollateralschäden für uns und unsere Partner weltweit möglichst gering“, betonte von der Leyen. Sie sprach jedoch nicht nur über das Sanktionspaket, sondern richtete sich auch gezielt an russische Kriegsverbrecher: „Zuerst listen wir hochrangige Militäroffiziere und Einzelpersonen auf, die Kriegsverbrechen in Butscha begangen haben, und diejenigen, die für die unmenschliche Belagerung der Stadt Mariupol verantwortlich sind.“ Das sei ein „weiteres wichtiges Signal an alle Täter des Kremls: Wir wissen, wer Sie sind. Wir werden Sie zur Rechenschaft ziehen. Damit kommst du nicht durch.“

Ukraine-Krieg: Scholz zurückhaltend – von der Leyen mit klaren Ansagen

US-Präsident Joe Biden zeigte sich offen für neue Strafmaßnahmen und Kanzler Olaf Scholz (SPD) versprach der Ukraine weitere Militärhilfe. Er wolle aber weiterhin auch mit dem Kreml-Chef reden. Eine deutlichere Ansage diesbezüglich machte von der Leyen: „Putin wollte die Ukraine von der Landkarte tilgen. Und er wird eindeutig keinen Erfolg haben. Im Gegenteil: Die Ukraine ist an Tapferkeit und Einheit gewachsen. Und es ist sein eigenes Land, Russland, das Putin versinken lässt.“ (ktho)

