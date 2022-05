Luftraumverletzung: Deutsche Eurofighter drängen russisches Militärflugzeug ab

Von: Tobias Utz

Im internationalen Luftraum vor der Insel Rügen kommt es zu einem Eklat: Eurofighter der deutschen Luftwaffe drängen ein russisches Militärflugzeug ab.

Rügen – Ein russisches Militärflugzeug hat die deutsche Luftwaffe am Wochenende in Alarmbereitschaft versetzt. Über der Ostsee flog laut Angaben der dpa eine Aufklärungsmaschine heran. Als Reaktion darauf ließ die deutsche Luftwaffe zwei Eurofighter vom Fliegerhorst Laage (Mecklenburg-Vorpommern) aufsteigen. Die russische Maschine sei im internationalen Luftraum vor der Insel Rügen identifiziert worden, hieß es. Die Eurofighter begleiteten das russische Aufklärungsflugzeug daraufhin am Samstag (30. April) im internationalen Luftraum weg von Deutschland.

Dänemark hatte bereits den russischen Botschafter zu einem Gespräch ins Außenministerium einbestellt. Außenminister Jeppe Kofod begründete die Maßnahme am Sonntag (1. Mai) damit, dass ein russisches Militärflugzeug auch in den dänischen Luftraum eingedrungen sei.

Ukraine-Krieg: Eurofighter drängen russisches Militärflugzeug vor Insel Rügen ab

Laut schwedischen Angaben verletzte östlich der dänischen Ostsee-Insel Bornholm eine russische Propellermaschine vom Typ AN-30 auch den schwedischen Luftraum.

Eurofighter der italienischen Luftwaffe. (Symbolfoto) © Italian Ministry Of Defence Hand/Imago Images

Bereits Anfang März waren vier russische Kampfflugzeuge in den Luftraum über Schweden eingedrungen. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine vor mehr als zwei Monaten wird in Schweden ebenso wie im Nachbarland Finnland intensiv über einen Beitritt zur Nato diskutiert. Russland warnte die beiden nördlichsten Staaten der EU mehrmals vor einem solchen Schritt. Dänemark ist bereits Mitglied der westlichen Militärallianz.

Derweil ist die diplomatische Lage im Ukraine-Krieg weiterhin angespannt: ein Öl-Embargo gegen Russland steht im Raum, Russlands Außenminister Sergej Lawrow sorgt mit einem Nazi-Vergleich für Empörung und Nancy Pelosi reist nach Kiew. (tu/dpa)