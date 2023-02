Ukraine setzt auf neue Geheimwaffe im Kampf gegen Russland

News-Ticker

Alle Autoren schließen Andreas Apetz

Vivian Werg

Daniel Dillmann

Selenskyj will Bachmut nicht um jeden Preis verteidigen. Die ukrainische Armee setzt eine neue Geheimwaffe ein. Der News-Ticker.

+++ 15.30 Uhr: Kiew setzt im Ukraine-Krieg auf eine neue Geheimwaffe: Eine KI-Software des US-Unternehmens Palantir soll der Ukraine einen großen Fortschritt gegen die russischen Angreifer bescheren. Die Palantir-Softwares können mithilfe Künstlicher Intelligenz immer zuverlässiger feindliche Objekte, wie getarnte Panzer, orten und identifizieren. Zuerst hatte die Welt am Sonntag darüber berichtet.

+ Zwei russische Soldaten beim Kampftraining in Kostroma. (Archivfoto) © ITAR-TASS/Imago Images

+++ 11.30 Uhr: Nach den USA hat auch die Europäische Union China vor Waffenlieferungen an Russland gewarnt. Damit wäre „eine rote Linie“ überschritten, sagte der EU-Chefdiplomat Josep Borrell am Montag am Rande des Außenministertreffens in Brüssel. Dies habe er auch dem hochrangigen chinesischen Außenpolitiker Wang Yi deutlich gemacht. Dieser habe ihm versichert, China habe „keine Absicht, dies zu tun“.

Ukraine-Krieg: Kiew wehrt sich gegen Russland

+++ 9.15 Uhr: Die Ukraine hat russische Angaben über eine Eroberung des Dorfes Hrianykiwka in der Region Charkiw zurückgewiesen. Die ukrainischen Streitkräfte hätten russische Angriffe in der Umgebung zurückgeschlagen, teilte der Generalstab mit. Die russischen Truppen würde das Gebiet aber weiter mit Artillerie beschießen. Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte am Samstag erklärt, russische Streitkräfte hätten das Dorf erobert. Dies lässt sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-Krieg: Selenskyj kündigt langen Kampf um Bachmut an

+++ 8.20 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erklärt, dass die Ukraine ihre monatelange Verteidigung der Stadt Bachmut fortsetzen wird, ohne dabei den Preis an Menschenleben zu vergessen. Bachmut in der Region Donezk hatte vor dem Krieg 70.000 Einwohnerinnen und Einwohner, nach Schätzungen ukrainischer Behörden leben dort mittlerweile nur noch weniger als 5000 Menschen aus der Zivilbevölkerung. Selenskyj gegenüber der italienischen Tageszeitung Corriere Della Sera: „Ja, es ist keine besonders große Stadt. Wie viele andere im Donbass wurde sie von den Russen verwüstet. Es ist wichtig für uns, sie zu verteidigen, aber nicht um jeden Preis und nicht, dass alle sterben.“

+++ 7.30 Uhr: Selenskyj hat am Sonntag mit seinem Dekret den Beschluss des Rates für nationale Sicherheit und Verteidigung neue Sanktionen gegen den Finanzsektor Russlands erlassen, um die Kriegswirtschaft des Aggressors zu schwächen. Damit sind Sanktionen gegen die insgesamt 333 Personen und die Moskauer Börse in Kraft gesetzt worden. Das berichtet die ukrainische Nachrichtenplattform Ukrinform. Die Sanktionen seien Grundlage für Verbündete im Westen, ebenfalls solche Strafmaßnahmen zu erlassen.

Ukraine-Krieg: Russland leitet Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen ein

Update vom Montag, 20. Februar, 6.25 Uhr: Russland leitet einem Bericht zufolge Ermittlungen gegen Hunderte ukrainische Regierungsvertreter und Soldaten wegen Kriegsverbrechen ein. „Derzeit laufen Strafverfolgungsverfahren gegen 680 Personen“, zitiert die staatliche Nachrichtenagentur Tass Alexander Bastrykin, Leiter des russischen Ermittlungskomitees. „Zu den Beschuldigten zählen 118 Personen aus dem Kreis der Kommandeure und der Führung der ukrainischen Streitkräfte sowie des Verteidigungsministeriums.“

Es gehe um den Einsatz von Waffen gegen die Zivilbevölkerung. 138 der betroffenen Personen seien in Abwesenheit angeklagt worden. Die Angaben des Ausschusses können nicht unabhängig überprüfen werden. Die ukrainischen Behörden haben sich bislang nicht geäußert.

Ukraine-Krieg: Russland soll Ortschaften beschossen haben

+++ 21.55 Uhr: Der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Syniehubov, berichtete über die sozialen Netzwerke, dass Russland mehrere Ortschaften im Osten der Ukraine beschossen haben soll. Darunter das Dorf Lyptsi sowie die Städte Wowtschansk und Kupjansk, welche unweit von der russisch-ukrainischen Grenze entfernt sind. Dabei habe es mehrere zivile Opfer gegeben. Demnach seien drei Frauen sowie ein Mann verletzt worden. Außerdem wurde in einer weiteren naheliegenden Siedlung ein Feuerwehrhaus und eine Gesundheitseinrichtung bei Raketenangriffen beschädigt.

Ukraine-Krieg: Russland bereitet Großoffensive in Donezk vor

+++ 20.25 Uhr: Berichten der ukrainischen Nachrichtenplattform Ukrinform zufolge soll Russland mehrere Einheiten in Richtung Donezk abgezogen haben, um dort seine Truppenstärke von 160 auf 190 Bataillone zu erhöhen. Die könnte auf eine Großoffensive am 24. Februar hinweisen. Ukrinform bezieht sich dabei auf eine Mitteilung des ukrainischen Geheimdienstes.

Vitalii Barabash, Leiters der militärischen Zivilverwaltung der Stadt Awdijiwka in der Oblast Donezk, warnt vor dem russischen Angriff: „Auch wenn ihre Einheiten nicht stark genug sind, sind das doch eine Menge Leute. Uns ist klar, dass sie sich wahrscheinlich auf etwas vorbereiten. Höchstwahrscheinlich werden sie die Offensive am 24. Februar starten.“ Seiner Meinung nach würde der russische Angriff mit einem Raketenbeschuss auf die regionalen Zentren beginnen. Anschließend werde es eine Offensive aus allen Richtungen geben, mutmaßt Barabash.

News zum Ukraine-Krieg: Russland wirft Kiew nukleare Provokation vor

+++ 18.45 Uhr: Das russische Verteidigungsministerium wirft der Ukraine eine geplante nukleare Provokation vor. In einer Mitteilung vom Sonntagabend behauptet die russische Militärführung, Kiew wolle Moskau einen „groben Verstoß“ gegen die nukleare Sicherheit in die Schuhe schieben. Woher die Vorwürfe kommen und welche Beweise es dafür gibt, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Nach russischen Angaben will Kiew in der kommenden Woche zum ersten Jahrestag des Ukraine-Krieges am 24. Februar Russland der wahllosen Bombardierung nuklearer Objekte sowie der radioaktiven Verseuchung der Umwelt beschuldigen. Zu diesem Zweck seien bestimmte Mengen radioaktiven Materials von einem – nicht genannten – europäischen Staat unter Umgehung der Zollbestimmungen transportiert worden. Das Material solle dann verwendet werden, um eine Verseuchung an radioaktiv gefährlichen Objekten zu inszenieren.

Schon einmal hatte der russische Präsident Wladimir Putin behauptet, er kenne den Ort, an dem Kiew eine schmutzige Bombe mit nuklearem Material baue. Die Vorwürfe wurden daraufhin von den Expertinnen und Experten der Internationalen Atomenergiebehörde vor Ort überprüft, konnten aber nicht bestätigt werden.

News zum Ukraine-Krieg: „Nukleare Katastrophe“ nach russischen Angriffen möglich

+++ 17.30 Uhr: Informationen des ukrainischen Energieunternehmens „Energoatom“ zufolge sei es im Süden der Ukraine nach einem russischen Raketenangriff beinahe zu einer „nuklearen Katastrophe“ gekommen. Grund dafür seien zwei Marschflugköpfe gewesen, welche am Samstagmorgen (18. Februar) gegen 8.30 Uhr unmittelbar in der Nähe des Kernkraftwerks der Stadt Juschnoukrajinsk vorbeigeflogen waren.

Auf seiner Website berichtet „Energoatom“, die Flugobjekte seien entlang des anliegenden Flusses in Richtung der Stadt Perwomajsk geflogen und seien dem Kernkraftwerk dabei „gefährlich nahe gekommen“. „Die Gefahr eines Einschlags in den Reaktor, mit den möglichen Folgen einer nuklearen Katastrophe, war erneut groß“, heißt es. Das Unternehmen forderte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) auf, „alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um den russischen Nuklearterrorismus zu stoppen“.

Das Institute for the Study of War hält derartige russische Angriffe für ein strategisches Mittel, um eine Wiederinbetriebnahme der Kernkraftwerke zu verhindern oder eine Notabschaltung zu forcieren.

News zum Ukraine-Krieg: Frankreich liefert Kampfpanzer

+++ 15.30 Uhr: Frankreich beginnt nach Angaben des Pariser Verteidigungsministeriums in den kommenden Tagen mit der Lieferung leichter Kampfpanzer in die Ukraine. Die Ausbildung ukrainischer Soldaten an den Schützenpanzern vom Typ AMX-10 stehe „kurz vor dem Abschluss“, die Lieferung werde „bereits Ende kommender Woche“ beginnen, sagte Verteidigungsminister Sébastien Lecornu in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Tageszeitung Le Parisien.

Zur Zahl der Panzer, die Paris an Kiew liefert, macht Lecornu zunächst keine Angaben. Er wolle Russland diese „strategisch wichtige Information“ nicht geben, sagt der Verteidigungsminister. Die AMX-10-Lieferung dürfte demnach rund um den ersten Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar erfolgen.

News zum Ukraine-Krieg: Tschetschenen-Chef Kadyrow lobt Wagner-Gruppe

+++ 15.05 Uhr: Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow hat die russische Söldnertruppe Wagner und deren Chef Jewgeni Prigoschin für ihren Einsatz in der Ukraine gelobt. Die Wagner-Einheiten erzielten „beeindruckende Erfolge“, schrieb Kadyrow am Sonntag auf seinem Telegram-Kanal. Er erklärte weiter, dass er eine eigene professionelle Söldnertruppe aufbauen wolle, wenn er einmal kein staatliches Amt mehr habe.

Ein Foto zeigte Kadyrow zusammen mit Prigoschin. Ihr Schulterschluss kann als politisches Signal gelten, denn beide stehen loyal zu Präsident Wladimir Putin, sind aber ausgesprochene Kritiker der russischen Militärführung. Allerdings schien in den vergangenen Wochen Prigoschins politischer Einfluss zu schwinden. Der Angriff auf die ostukrainische Stadt Bachmut wird mit hohen Verlusten vor allem von den Wagner-Bewaffneten getragen. Sie beklagten zuletzt, dass das Militär ihnen nicht genug Munition gebe.

Ukraine Krieg: Keine Streumunition für Kiew

+++ 13.35 Uhr: NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Forderungen aus der Ukraine nach Streumunition und Phosphor-Brandwaffen zurückgewiesen. Das Bündnis lehne den Einsatz solcher Waffen ab und habe „sie bislang auch nicht geliefert“, so Stoltenberg.

Auch Bundespolitikerinnen und -politiker von Grünen und Linken hatten sich bereits gegen das Ansinnen der Ukraine gewandt. Der ukrainische Vizeregierungschef Olexander Kubrakow hatte auf der Sicherheitskonferenz für den Einsatz von Streumunition und Phosphor-Brandwaffen plädiert.

Ukraine Krieg: Russland setzt Offensive fort und nimmt Städte unter Beschuss

+++ 12.46 Uhr: Durch russischen Beschuss im Gebiet Cherson sollen mindestens drei Zivilisten getötet worden sein. Das meldet Kyiv Independet und bezieht sich dabei auf die ukrainische Regionalverwaltung. Berichten zufolge beschoss Russland am frühen Morgen das Dorf Burhunka.

+++ 11.30 Uhr: In der ostukrainischen Stadt Druschkiwka sind nach Angaben der örtlichen Behörden mehrere russische Geschosse eingeschlagen. Dabei seien in der Nacht zum Sonntag zwei Wohnhäuser beschädigt worden, teilte der Gouverneur des umkämpften Gebiets Donezk, Pawlo Kyrylenko, mit. Angaben über Verletzte oder Todesopfer machte er zunächst nicht. Druschkiwka liege weit hinter der Front, werde aber trotzdem immer wieder mit Raketen beschossen, schrieb Kyrylenko im Netzwerk Telegram.

Nach einem Bericht des Nachrichtenportals Ukraiinska Prawda wurden seit Samstag insgesamt acht ukrainische Verwaltungsgebiete beschossen. Dazu gehörten die Gebiete Sumy, Charkiw und Dnipropetrowsk, die alle nahe der Front liegen. Im Westen der Ukraine wurde in der Hauptstadt des Gebiets Chmelnyzkyj nach Behördenangaben ein Militärobjekt von einer Rakete größere Reichweite getroffen.

Ukraine-Krieg: Russlands Stoßtruppen greifen Wuhledar an

+++ 8.44 Uhr: Im Süden der Ukraine toben seit Wochen Gefechte: Bei Wuhledar an der Saporischschja-Front greifen russische Stoßtruppen ukrainische Stellungen an. Die Ukrainer halten bislang stand. Die Stadt, die 50 Kilometer südlich von Donezk liegt, hat es schwer getroffen – sie gleicht einer Ruinenstadt. Einst lebten in Wuhledar 15.000 Menschen. Selbst die russische Seite räumte zuletzt ein, in dem Gebiet umfangreiche Verluste erlitten zu haben. Anders als beim ebenfalls umkämpften Bachmut, wo die Söldner der Wagner-Gruppe kämpfen, sollen bei Wuhledar vor allem die regulären russischen Streitkräfte im Einsatz sein.

Update vom 19.02.2023, 06.05 Uhr: Nach heftigen Kämpfen in der Region rund um Bachmut nimmt Russland nun auch wieder die Gegend um Charkiw unter Beschuss. In der Nacht zu Sonntag meldete das ukrainische Verteidigungsministerium gleich mehrere Artillerieangriffe. Auch westlich des Dnipro stehen die ukrainischen Städte wohl wieder unter russischem Raketen- und Artilleriebeschuss. Laut Angaben der Ukrainska Pravda wurden in der Nacht die Siedlungen Nikopol und Marhanets getroffen.

Ukraine-Krieg entscheidet sich in einer Region – Selenskyj appelliert an Soldaten

+++ 22 Uhr: In seiner täglichen Videoansprache freute sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj über die neuen Hilfszusagen aus dem Westen. „Es gibt wichtige Erklärungen von den Führern der Welt zur Unterstützung unseres Staates, und es gibt Signale zur Stärkung der Waffen für unsere Verteidigung“, sagte Selenskyj am Samstagabend. Die Konferenz in München mache deutlich, dass der Ukraine-Krieg nur in einer Niederlage für den Kremlchef Wladimir Putin enden könne.

Selenskyj ging in auch auf die russischen Raketenangriffe am Morgen ein. Diese hätten nur zu einem kurzfristigen Ausfall des Stromnetzes geführt. Derzeit seien fast alle Regionen der Ukraine wieder am Netz, so Selenskyj. Für Kiew ist das ein symbolischer Erfolg, da die russischen Raketenangriffe seit Oktober auf die Zerstörung der ukrainischen Energie-Infrastruktur zielen. Kälte und Dunkelheit mitten im Winter sollen die Ukrainer demotivieren, den Krieg weiterzuführen.

In seiner abendlichen Rede wies der ukrainische Präsident darauf hin, dass vieles, was in der Ukraine geplant sei, vom Ausgang der Auseinandersetzungen im Osten des Landes, insbesondere in der Oblast Donezk, abhänge. Die Regionen gehören zu den am härtesten umkämpften Gebieten in der Ukraine. In diesem Sinne bedankte sich Selenskyj bei allen kämpfenden Soldaten.

News zum Ukraine-Krieg: China liefert Drohnen für Ukraine-Krieg nach Russland

+++ 19.30 Uhr: Wie das Wall Street Journal berichtet, werden weiterhin kleine Drohnen aus China nach Russland verkauft, wo diese an der Front als Waffen eingesetzt werden, um ukrainische Truppen anzugreifen. Offiziellen Zolldaten zufolge handelt es sich dabei unter anderem um Drohnen des chinesischen Technikunternehmens „DJI“. Berichten zufolge würden andere Drohnen über die Vereinigten Arabischen Emirate nach Russland gelangen. Die Drohnen werden oft von Dritten gekauft und von China aus verschifft. Das Unternehmen „DJI“ sprach sich zuletzt gegen den Einsatz ziviler Drohnen auf dem Schlachtfeld aus und hatte seine Geschäftstätigkeiten in Russland und der Ukraine offiziell eingestellt.

News zum Ukraine-Krieg: Russland bombardiert ukrainische Stadt – Viele zivile Opfer

+++ 17.50 Uhr: In der Region Donezk sollen infolge von mehr als 30 Raketenangriffen mehrere Wohngebäude zerstört und zivile Infrastrukturen beschädigt worden sein, berichtet der ukrainische Generalstab in seinem abendlichen Update. Auch aus der Luft habe es vier Angriffe gegeben. Betroffen sein soll vor allem die Stadt Chmelnyzky und das Dorf Ukrainsk. Das ukrainische Militär spricht von mehreren zivilen Opfern.

Bei ihren Angriffen nehme Russland überwiegend medizinische Einrichtungen, Wohnhäuser und Bildungseinrichtungen, berichten ukrainische Streitkräfte. Im Militärupdate der ukrainischen Streitkräfte heißte es, die Bedrohung durch weitere Angriffe der Russischen Föderation bleibe in der gesamten Ukraine weiterhin hoch.

Ukraine-Krieg: Ukraine fordert umstrittene Streumunition

+++ 16.20 Uhr: Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter hat die ukrainische Forderung nach Streumunition und Phosphorbomben kritisiert. Der Einsatz beider Waffen ist sehr umstritten, Streumunition ist völkerrechtlich geächtet. „Die Ukraine fordert alles. Diese Forderung halte ich für falsch“, sagte der Vorsitzende des Europa-Ausschusses des Bundestags gegenüber dem Sender ntv. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat die Forderung seines Landes verteidigt.

Man verstehe, dass diese Munition in der Weltpolitik umstritten sei – die Ukraine sei aber keine Vertragspartei des Übereinkommens über das Verbot von Streumunition, sagte er am Samstag vor Journalisten am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. „Wenn wir sie erhalten, werden wir sie ausschließlich gegen die Streitkräfte der Russischen Föderation einsetzen. Diese Munition könne dazu beitragen, den Angreifern standzuhalten.“ Die Ukraine habe Beweise dafür, dass Russland Streumunition verwende, sagte Kuleba weiter.

+++ 15.17 Uhr: Der britische Premierminister Rishi Sunak kündigt auf der Münchner Sicherheitskonferenz weitere Waffenhilfe für die Ukraine im Krieg gegen Russland an. „Jetzt ist der Moment gekommen, unsere militärische Unterstützung zu verdoppeln“, sagt Sunak. „Gemeinsam müssen wir der Ukraine helfen, ihre Städte vor russischen Bomben und iranischen Drohnen zu schützen. Und deshalb wird Großbritannien das erste Land sein, das der Ukraine Waffen mit größerer Reichweite zur Verfügung stellt.“ Details dazu nennt er nicht. Sunak betont, Großbritannien und seine Alliierten wollten der Ukraine helfen, „die fortschrittlichsten Flugabwehrsysteme“ zu erhalten und eine moderne Luftwaffe aufzubauen.

Ukraine Krieg: USA werfen Russland „barbarische“ Verbrechen vor

+++ 14.47 Uhr: US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat Russland massive Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine vorgeworfen. Dazu gehörten Ermordungen, Vergewaltigungen und die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland. „Das ist barbarisch und inhuman“, sagt sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Harris betonte, dass sich die USA dafür einsetzen werden, dass russische Verantwortliche für die Verbrechen zur Verantwortung gezogen würden.

+++ 14.28 Uhr: Das russische Verteidigungsministerium hat laut der Nachrichtenagentur Reuters die Einnahme von Hrianykiwka gemeldet - einem Dorf in der Ostukraine, etwa 100 Kilometer entfernt von der Stadt Charkiw. Zuvor hatte der ukrainische Generalstab mitgeteilt, das Dorf stehe unter Artilleriebeschuss.

Ukraine-Krieg: Ukrainischer Regierungschef Schmyhal gegen „Einfrieren“ des Krieges

+++ 14:07 Uhr: Der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal lehnt ein „Einfrieren“ des bewaffneten Konflikts mit Russland mit dem Ziel, weiteres Blutvergießen zu vermeiden, als inakzeptabel ab. „Das würde Russland nur in die Hände spielen und zu einem weiteren großen Krieg führen“, sagt Schmyhal laut Vorab-Meldung vom Samstag dem Nachrichtenmagazin „Focus“. Ebenso lehne er jegliche territorialen Einbußen ab, selbst wenn sie mit starken Sicherheitsgarantien verbunden wären.

Ukraine-Krieg: Keine Kampfjets für Kiew

+++ 11.43 Uhr: Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace schließt für seine Regierung eine rasche Lieferung von modernen Kampfjets an die Ukraine aus. „Es wird keine schnellen Kampfjet-Lieferungen geben, ganz sicher nicht in dieser Kriegsphase, ziemlich sicher auch nicht in einem halben Jahr“, zitiert das Magazin Der Spiegel Wallace. Moderne Jets wie der „Eurofighter“ könnten erst nach dem Krieg an die Ukraine geliefert werden, weil das Training der Piloten lange dauere.

„Trotzdem signalisieren wir mit der grundsätzlichen Bereitschaft, irgendwann diesen Schritt zu machen, erneut unsere Entschlossenheit, der Ukraine so lange zu helfen, wie es nötig ist“, so Wallace weiter.

Ukraine-Krieg: Explosionen gemeldet

+++ 11.18 Uhr: Laut der Nachrichtenagentur Reuters hat die Ukraine zwei neue Explosionen gemeldet. Sie waren Behördenangaben zufolge in der Stadt Chmelnyzkyj etwa 275 Kilometer westlich von Kiew zu hören. In mehreren östlichen und südlichen Landesregionen warnten die Behörden zudem, vorsorglich den Strom abzuschalten, um den Schaden für das Elektrizitätsnetz gering zu halten. Russland hat wiederholt die ukrainische Energieinfrastruktur angegriffen.

Update, 9.29 Uhr: Am Samstagmorgen (18. Februar) wurde in der gesamten Ukraine, mit Ausnahme der westlichen und einiger südlicher Regionen, Luftschutzsirenen ausgelöst. Das berichtet die ukrainische Online-Zeitung Ukrainska Pravda. Berichten zufolge wurden Raketen vom Schwarzen Meer aus abgeschossen. Sie fliegen in Richtung Westen der Ukraine. Derzeit gibt es keine Informationen aus Belarus über irgendwelche Abschussvorgänge oder Starts von Flugzeugen.

Ukraine-Krieg: Kiew fordert zur Flucht aus Bachmut auf - Lage am Morgen

Erstmeldung vom 18. Februar 2022: Bachmut - Die ukrainische Regierung in Kiew hat am Freitag alle Zivilistinnen und Zivilisten, die sich noch in Bachmut aufhalten, aufgefordert, die Stadt umgehend zu verlassen. „Wenn Sie zurechnungsfähige, gesetzestreue und patriotische Bürger sind, sollten Sie sofort die Stadt verlassen“, sagte Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschukin am Freitag laut dem Nachrichtenportal taz.

Seit Monaten liefern sich die Truppen des Kreml und die ukrainische Armee heftige Gefechte um Bachmut. Ein Durchbruch ist dabei bislang keiner Seite gelungen. Russland soll bei den Offensiven in der Region hohe Verluste erleiden. Doch der Druck auf die ukrainischen Verteidiger steigt konstant. Laut Angaben von ihrem Chef Jewgeni Prigoschin soll es seiner Söldnertruppe Wagner aber gelungen sein, die strategisch wichtige Ortschaft Paraskowijiwka zu erobern. Diese liegt nördlich von Bachmut. Mit der Eroberung des Ortes soll es Russland möglich sein, die Nachschub- und Rückzugsrouten der Armee Kiews im Ukraine-Krieg unter Beschuss zu nehmen.

Ukraine-Krieg: Kiew plant Vorstoß auf Krim-Halbinsel

„Der Ort Paraskowijiwka ist vollständig unter der Kontrolle von Abteilungen der Söldner-Firma Wagner“, teilte Prigoschin nach Angaben der russischen Agentur Interfax mit. Eine unabhängige Bestätigung gab es nicht. Im Abendbericht des ukrainischen Generalstabs wurde der Ort nicht erwähnt. Sollten auch die angrenzenden Dörfer Werchiwka Berchiwka und Jahidne im Ukraine-Krieg erobert werden, könnten die ukrainischen Truppen in Bachmut nicht mehr von Norden versorgt werden. Auch im Süden von Bachmut drängen russische Kräfte in den Rücken der Ukrainer.

Dafür scheint Kiew wiederum Vorstöße an einer anderen Front im Ukraine-Krieg zu planen. Laut Moskau habe Kiew die Krim-Halbinsel ins Visier genommen. Die Region war von Russlands Präsident Wladimir Putin 2014 besetzt und anschließend annektiert worden. Nun würden die USA nach Ansicht Moskaus die Ukraine zu Schlägen auf die Schwarzmeer-Halbinsel anstiften. „Jetzt gehen die amerikanischen Kriegshetzer noch weiter: Sie stiften das Kiewer Regime zur weiteren Eskalation an, indem sie den Krieg auf unser Territorium verlegen“, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, in Moskau.

Ukraine-Krieg: Kiew will Kampfjets vom Westen

Auslöser waren Äußerungen der US-Spitzendiplomatin Victoria Nuland, wonach Washington russische Militäreinrichtungen auf der Krim für legitime Angriffsziele hält. „Die Ukraine wird nicht sicher sein, wenn die Krim nicht zumindest entmilitarisiert ist“, hatte Nuland in Washington gesagt. Dabei könne Kiew auf Unterstützung der USA zählen.

Währenddessen forderte der ukrainische Präsident auf der Münchener Sicherheitskonferenz (Siko) weitere Militärhilfen für sein Land. Sein Land benötige im Ukraine-Krieg vor allem Kampfflugzeuge. Bislang sind die westlichen Verbündeten der Ukraine aber nicht bereit, Kiew mit Kampfjets zu unterstützen. Das könne sich laut dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba aber bald ändern. Er sei sich sicher, „dass das Problem der Flugzeuge gelöst wird“, so Kuleba in München. „Es wird ein wenig mehr Zeit brauchen.“ (red/dpa)

