„Angst vor dem Klang des Schusses“: Ukraine fehlen wohl erfahrene Soldaten

Von: Erkan Pehlivan

Nach über einem Jahr Ukraine-Krieg gibt immer weniger Freiwillige, die an die Front wollen. Die neuen Rekruten sollen aus sehr jungen oder sehr alten Männern bestehen.

Kiew – Zehntausende Soldaten sind im Ukraine-Krieg getötet worden. Für ihre Großoffensive gegen die russische Invasionsarmee braucht Kiew dringend neue Verteidiger. Hatten sich noch zu Beginn des Krieges Freiwillige aus dem In- und Ausland sich für die Verteidigung der Ukraine entschieden, sieht die Lage jetzt anders aus. Nach einem Jahr zermürbendem Krieg ist der Glanz des Heldentums für viele verloren gegangen und das Land muss auf die Wehrpflicht setzen. Zudem haben sich viele ukrainische Männer auch ins Ausland abgesetzt, um nicht an die Front zu müssen.

40.000 unerfahrene Rekruten für Ukraine-Krieg

Das US-Onlinemagazin The Daily Beast schreibt in einem Bericht, dass ein Oberstleutnant sich über seine Einheit beschwerte. Diese bestünde „ausschließlich aus unerfahrenen Soldaten“, von denen einige ihre Waffen nicht abfeuern würden, weil sie „Angst vor dem Klang des Schusses“ hätten. In den letzten Monaten sollen laut des Onlinemagazins die Ukraine rund ein Dutzend neue Angriffsbrigaden mit schätzungsweise 40.000 zusätzlichen Soldaten aufgestellt, um die Russen an ihre eigene Grenze zurückzudrängen.

Von der Schule an die Front im Ukraine-Krieg

Offenbar müsse die Ukraine daher auch jüngere Rekruten in den Krieg schicken. The Daily Beast wurde eingeladen, einen Kampfsanitäter des Dritten Panzerregiments der ukrainischen Armee dabei zu beobachten, wie er einer Gruppe frisch mobilisierter Männer einen Crash-Kurs in Gefechtsfeldmedizin gab. Einer der Rekruten sei jemand mit einem Babygesicht, der kaum 18 Jahre alt war und offenbar gerade von der Schule kam. Das Magazin berichtet, dass die Männer alle unerfahren seien, die sich entweder durch ihre Jugend oder ihr hohes Alter auszeichneten.

Soldaten der neu geschaffenen Nationalgarde üben für den Ernstfall. © Andrii Marienko/dpa

Zweifel über genug Männer im kampffähigen Alter

Das ukranische Militär wollte anscheinend nicht die Fragen von Journalisten beantworten, ob ihr Land in der Lage sei, genügend Männer im kampffähigen Alter zu rekrutieren. Sowohl Russland als auch die Ukraine sind verschwiegen, wenn es um die Zahl der Opfer geht. Beide Seiten sollen über 100.000 Opfer zu beklagen haben, darunter Verwundete, Kriegsgefangene und Gefallene.

Viele der erfahrensten ukrainischen Brigaden haben schwer gelitten - ihre Reihen wurden durch die brutalen Kämpfe in Charkiw, Cherson und, am berüchtigtsten, Bachmut aufgerieben. Die neuen Rekruten dürften aber kaum über dieselbe Stärke verfügen, wie ihre Vorgänger. Zudem musste die ukrainische Armee die Ruhe- und Rotationszeiten für ihre Truppen stark verkürzen. Auch wurden offenbar Soldaten zurückgerufen, die an Verletzungen oder psychischen Traumata leiden.