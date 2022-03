Aleksandr Gelyevich Dugin – Wladimir Putins dunkler Prophet

Ukraine-Krieg

Wenn sich der Krieg in der Ukraine weiter ausbreiten sollte, könnte Wladimir Putins Berater Aleksandr Gelyevich Dugin öfter in Erscheinung treten.

Moskau – Der russische Krieg in der Ukraine nimmt immer noch kein Ende. Ein Name, der in dem Zusammenhang bald öfter fallen könnte, ist der von Aleksandr Gelyevich Dugin. Er ist der Berater von Russlands Präsident Wladimir Putin*.

Sollte sich der Krieg in der Ukraine* über die Grenzen hinaus nach Moldawien, Finnland oder sogar Schweden ausbreiten, könnte Aleksandr Gelyevich Dugin von größerer Bedeutung werden, wie das History News Network aus den USA* berichtete. Der ehemalige Philosophieprofessor an der Moskauer Staatsuniversität ist Berater hochrangiger Mitglieder von Wladimir Putins Partei Einiges Russland*.

Ukraine Krieg: Man könnte bald mehr von Putins Berater Aleksandr Gelyevich Dugin hören

In seinem Buch „Grundlagen der Geopolitik“ aus dem Jahr 1997 behauptete der Philosoph, dass die Ukraine als Staat keine geopolitische Bedeutung habe und, dass Moskau „das ukrainische Problem“ lösen müsse. Damit hatte er bereits vor einigen Jahren das vorgegeben, was Putin gerade in der Ukraine macht. Das Verständnis von Putins Beweggründen, seinen gegenwärtigen Handlungen und seinen Zukunftsplänen hänge von einem gründlichen Verständnis der gefährlichen Ideen ab, die von einem Ideologen wie Dugin vertreten werden, wie das History News Network mitteilte.

Mittlerweile definiert Dugin die USA, Großbritannien* und das NATO-Bündnis* im weiteren Sinne als eine grundsätzlich „atlantische“ Thalassokratie, eine maritim-kommerziell ausgerichtete Vereinigung von Staaten. Das bedeutet, die Vereinigung verfügt über eine leistungsfähige Wirtschaft und Handelsflotte. Den Kontinent, der Russland und seine zukünftigen Verbündeten umspannt, definiert er als eine „eurasische“ Tellurokratie. Dabei handelt es sich um einen mächtigen bürokratischen Apparat mit einer zentralen Autorität.

Wladimir Putins dunkler Prophet und Berater: Aleksandr Gelyevich Dugin

Dugin lässt sich bei der eurasischen Ordnung von dem Grundsatz leiten, dass „die Nation alles ist, das Individuum nichts“. Der in 1962 in Moskau geborene Dugin prophezeit eifrig einen bevorstehenden apokalyptischen Brand zwischen diesen beiden Orden, wobei ein neues Russisches Reich aus dieser Asche entstehen werde, wie das History News Network berichtete.

Aleksandr Gelyevich Dugin Geburtstag 07.01.1962 Geburtsort Moskau Beruf Politiker und Philosoph

Während Russland-Beobachter seit langem Alarm über Dugins Einfluss schlagen, schreibt John Dunlap 2014 in einem Artikel der Zeitschrift Demokratizatsiya, der Professor sei ein „gefährlicher russischer Faschist“. Zwei Jahre später bezeichnet Paul Ratner von Big Think ihn als „den größten gefährlichen Philosophen der Welt“. (Samira Müller) fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.