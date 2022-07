Ukraine stellt Wiederaufbauplan vor: Umsetzung könnte Jahrzehnte dauern

Wiederaufbauplan der Ukraine: Selenskyj will das freieste, modernste und sicherste Land in Europa

Von: Helena Gries, Moritz Serif, Nail Akkoyun

Seitdem Russland mit der Ukraine Krieg führt, ist vieles zerstört worden. Der Wiederaufbau werde mehrere hundert Milliarden Euro kosten. Selenskyj ruft zu schnellem Handeln auf.

Update vom Dienstag, 05. Juli, 07.35 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dazu aufgerufen, rasch mit dem Wiederaufbau des Landes zu beginnen und nicht bis zu einem Ende des russischen Angriffskriegs zu warten. Vieles müsse unverzüglich getan werden, betonte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache am Montagabend. Allein in den Gebieten, aus denen russische Truppen wieder vertrieben worden seien, gebe es Zehntausende zerstörte Häuser.

Die Ukraine müsse sich außerdem schon jetzt auf den Winter vorbereiten, unter anderem, um die Energieversorgung zu sichern. Große Teile der Wirtschaft seien von Kämpfen und russischen Angriffen lahmgelegt worden, tausende Unternehmen stünden still. Zugleich müsse es Selenskyj zufolge um mehr gehen als nur darum, zerstörte Wände wieder hochzuziehen: „Die Ukraine muss das freieste, modernste und sicherste Land in Europa werden.“

Feuerwehrleute des staatlichen ukrainischen Katastrophenschutzes beseitigen Trümmer eines beschädigten Wohnhauses, etwa 50 Kilometer südwestlich von Odessa. Die ukrainische Regierung hat auf einer Konferenz in Lugano erstmals ihre Prioritäten für den Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes vorgestellt. © Maxim Penko/dpa

Wiederaufbauplan der Ukraine: Russische Gelder sollen für „Wirtschaftswunder“ zahlen

+++ 21.30 Uhr: Die ukrainische Regierung will den Wiederaufbau ihres kriegszerstörten Landes zu einem großen Teil mit russischem Geld finanzieren. Nötig seien nach Schätzungen mindestens 750 Milliarden Dollar (knapp 720 Milliarden Euro), sagte Regierungschef Denys Schmyhal am Montag bei der ersten großen Wiederaufbau-Konferenz in Lugano in der Schweiz. Der Wiederaufbau sei eine „gemeinsame Aufgabe der zivilisierten Welt“, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj per Videoschalte. „Diese Konferenz kann zum ersten großen Schritt für den historischen Sieg der demokratischen Welt werden“, sagte er.

Herangezogen werden sollten die rund 300 bis 500 Milliarden Dollar Vermögenswerte des russischen Staates und von Oligarchen, die weltweit eingefroren seien, sagte Schmyhal. Sein Land habe schon Infrastruktur im Wert von 100 Milliarden Dollar verloren. Juristen betonen dagegen, wie schwierig es ist, eingefrorene Vermögenswerte zu konfiszieren und auszugeben. Nötig wären unter Umständen Urteile vor internationalen Gerichten. Oligarchen müsste eine direkte Verantwortung für Beiträge zum Kriegsgeschehen nachgewiesen werden.

Schmyhal präsentierte rund 1000 Vertretern von Geberländern sowie internationalen Organisation und Finanzinstitutionen einen hunderte Seiten dicken Wiederaufbauplan. Die Ukraine strebe ein Wirtschaftswunder an, sagte er, und zähle auf Partner, die nicht nur Geld, sondern vor allem Expertise für „smarte Städte“ beisteuern können. Einzelne Länder sollten sich in einzelnen Regionen engagieren und dort den Wiederaufbau nach modernsten Standards voranbringen.

Wiederaufbauplan der Ukraine: Selenskyj äußert sich auf Konferenz

Update vom Montag, 04. Juli, 14.55 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die internationale Gemeinschaft eindringlich zur Unterstützung beim Wiederaufbau seines kriegsgeschädigten Landes aufgerufen. Es sei die „gemeinsame Aufgabe der gesamten demokratischen Welt“, sein vom russischen Angriffskrieg zerstörtes Land wieder aufzubauen, sagte Selenskyj am Montag in einer Video-Ansprache zum Auftakt einer internationalen Konferenz in Lugano. Die Unterstützung seines Landes sei der „wichtigste Beitrag zum Weltfrieden“.

In schweizerischen Lugano beraten Delegationen aus fast 40 Ländern bis Dienstag über den Wiederaufbau der Ukraine. Dabei soll eine Art Marshall-Plan entworfen werden. Das Treffen soll unter anderem der Regierung in Kiew die Möglichkeit geben, ihren Aufbauplan vorzustellen und diesen mit den Verbündeten zu diskutieren. Für die Ukraine nimmt unter anderem Regierungschef Denys Schmyhal teil. Außenminister Dmytro Kuleba musste seine Teilnahme Berichten zufolge krankheitsbedingt kurzfristig absagen.

Ukraine stellt Wiederaufbauplan vor: Umsetzung könnte Jahrzehnte dauern

Erstmeldung vom Montag, 04. Juli, 10.00 Uhr: Lugano – Die ukrainische Regierung stellt an diesem Montag erstmals ihren Wiederaufbauplan vor. Rund 40 potenzielle Geberländer sind bei dem Treffen in Lugano in der Schweiz vertreten, ebenso wie viele internationale Organisationen und Finanzinstitutionen.

An der Konferenz nehmen unter anderem der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal, die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) teil. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll live aus Kiew zugeschaltet werden.

Ukraine stellt Wiederaufbauplan vor: „Da ist viel zerstört“

„Die Ukraine ist ein Riesenland, da ist viel zerstört. Angesichts der historischen Aufgabe kann man nicht früh genug anfangen, den Wiederaufbau zu planen und zu koordinieren“, sagt Markus Berndt, bei der Europäischen Investitionsbank (EIB) geschäftsführender Direktor der Abteilung EIB Global, der Deutschen Presse-Agentur.

Geber müssten ihre Hilfe frühzeitig und transparent absprechen. „Die Ukrainer werden jeden um alles bitten. Wenn man nicht gut koordiniert, fördern alle dieselbe Brücke und niemand baut das Krankenhaus wieder auf, das womöglich dringender benötigt wird“, sagte Berndt.

„Der Wiederaufbau der Ukraine wird eine immense Aufgabe sein, die Jahrzehnte dauern und mehrere hundert Milliarden Euro kosten wird. Genau deshalb müssen schon jetzt über den Wiederaufbau sprechen“, sagte Schulze der dpa. Zuvor hatte Russland eine Schule in Chakriw bombardiert.

Ukraine-News: Land braucht Hilfe

Der Getreideexport muss forciert werden. „Dann bekommt der ukrainische Bauer sein Geld, die Welt mehr Getreide und der ukrainische Staat Devisen“, sagt Josef Schmidhuber, stellvertretender Direktor der Abteilung Handel und Märkte der UN-Agrarorganisation FAO, der dpa. Rund 20 Millionen Tonnen Getreide können nicht exportiert werden, weil Russland die Schwarzmeerhäfen blockiert.

Hinzu kommen nach FAO-Schätzung bald 50 Millionen Tonnen von frischem Weizen, Mais, Gerste, Hafer, Roggen und anderen Arten. Silos gibt es nur für etwa 60 Millionen Tonnen. Der Export über die Schiene ist mühsam, weil die ukrainische und polnische Eisenbahn andere Spurbreiten haben, an der Donau fehlen Abfertigungskapazitäten. (mse/nak/hg/dpa)