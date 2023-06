Ukraine beschwert sich: Westliche Bauteile in russischen Raketen entdeckt

Von: Patrick Mayer

Kiew dokumentiert westliche Bauteile in russischen Raketen wie der Kinschal. Eine Beschwerde bei den G7 wird vorbereitet. Auch China spielt eine Rolle.

München/Kiew - Der Kreml in Moskau bezeichnete sie als angeblich unbesiegbar. Doch Anfang Mai vermeldete die Ukraine, man habe mit einem amerikanischen Patriot-Luftabwehrsystem eine Hyperschallrakete Kinschal Russlands abgeschossen. Ob auch aus dieser die jüngsten Erkenntnisse stammen?

Ukraine-Krieg: Offenbar westliche Bauteile in russischen Raketen wie der Kinschal

Denn: Kiew hat eigenen Angaben zufolge westliche Bauteile in russischen Raketen wie der Kinschal sowie in Marschflugkörpern wie der Kalibr gefunden. Das berichtet der Guardian. Die ukrainische Regierung bereitet demnach eine schriftliche Beschwerde bei den G7-Mitgliedstaaten vor.

So wurden laut dem Protestschreiben, das der britischen Zeitung vorliegen soll, westliche Komponenten in den Marschflugkörpern der Typen Kh-101 und Kalibr sowie in den Hyperschallraketen Iskander und Kinschal (Englisch: Kinzhal) gefunden, die im Ukraine-Krieg auf ukrainische Städte sowie Infrastruktur gefeuert werden.

Russische Hyperschallrakete: Die Ch-47M2 Kinschal, die an einem russischen Kampfjet angebracht ist. © IMAGO / ITAR-TASS

Westliche Mikrochips und andere Komponenten, die größtenteils aus China stammen, würden laut dem Dokument zur Herstellung russischer Marschflugkörper und ballistischer Raketen verwendet. Kiew wolle deshalb mit einer Präsentation bei den G7-Mitgliedern protestieren, schreibt der Guardian. Bei den G7 handelt es sich um einen informellen Zusammenschluss der bedeutendsten Industriestaaten der westlichen Welt. Neben Deutschland gehören die USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada und Japan dazu.

Ukraine-Krieg: Kiew fordert vom Westen mehr Druck bei Russland-Sanktionen

Laut dem Bericht werden die führenden Volkswirtschaften der westlichen Welt von Kiew aufgefordert, „Druck auf Länder auszuüben, die es versäumen, entschlossen zu handeln“. Es werde für eine weitere Verschärfung der Exportkontrollen geworben. Russland habe „sich an die Sanktionen angepasst“ und werde in diesem Jahr 1.061 Raketen produzieren, warnt die Ukraine laut Guardian, und damit mehr als doppelt so viele wie die 512, die 2022 von der russischen Rüstungsindustrie an die Armee von Moskau-Machthaber Wladimir Putin gingen.

Laut ukrainischen Angaben haben die russischen Angreifer seit Beginn des Krieges am 24. Februar 2022 geschätzt 6000 Raketen und Marschflugkörper abgefeuert, die demnach 3.387 zivile Ziele trafen. Erhebungen Kiews zufolge sind dadurch 1734 zivile Opfer durch Tot oder Verwundung zu beklagen - Stand Mitte Juni 2023.

Kinschal: Ukraine kann Moskaus Hyperschallrakete angeblich mit Patriots bekämpfen

Die Kinschal-Hyperschallrakete hat eine geschätzte Reichweite von bis zu 1000 Kilometern, ist etwa sieben Meter lang und hat einen Durchmesser von einem Meter. Seit dem völkerrechtswidrigen Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine wurde sie etliche Male abgefeuert. Anfangs wirkten die Ukrainer machtlos, doch das Patriot-Flugabwehrsystem soll nun angeblich in der Lage sein, die Hyperschallrakete vom Himmel zu holen, bevor diese in ihrem Ziel einschlägt. (pm)