Baerbock wünscht sich Verhandlungen mit Putin – will aber „Realität ins Auge blicken“

Im Ukraine-Krieg geht der Kampf besonders im Osten und Süden des Landes weiter. Kiews Militär ändert wohl die Taktik. Der News-Ticker.

Update vom 16. Juli, 7.46 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sieht absehbar keine Grundlage für Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Ukraine. „Ich wünschte mir, dass wir verhandeln könnten. Aber derzeit geht es nicht (darum), was man sich wünscht, sondern derzeit geht es darum, der Realität ins Auge zu blicken“, sagte sie auf die Frage, ob man mit Putin verhandeln könne, in einem gemeinsamen Interview mit Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko für Bild, Welt und die US-Zeitung Politico.

Die Außenministerin verwies darauf, dass in der Zeit vor dem Angriffskrieg versucht worden sei, am Verhandlungstisch eine weitere Eskalation zu verhindern. „Die Antwort darauf war, dass 100.000 Soldaten einmarschiert sind.“ Man versuche jeden Tag, dass mit Russland wieder normal geredet werden könne - dass dieses Land diplomatisch dahin zurückkomme, dass Frieden das Allerwichtigste sei. „Nur das ist leider nicht die Realität. Die Realität ist ein brutaler russischer Angriffskrieg.“ Die Ukraine müsse den Frieden zurückgewinnen können, sagte Baerbock. „Das funktioniert nur, wenn dieser brutale russische Angriffskrieg beendet wird, wenn die russischen Soldaten die Ukraine verlassen und diese tagtäglichen nächtlichen Angriffe per Drohnen, per Raketen, per Bomben auf die Ukraine aufhören.“

+ Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am 30. Juni 2023 (Archivbild). © IMAGO/Thomas Trutschel/ photothek

Wegen hohen Material-Verlusten: Ukrainische Armee wechselt zu neuer Taktik

Update vom 15. Juli, 22.46 Uhr: Die Ukraine hat offenbar ihre Taktik bei der Gegenoffensive geändert. Statt mit Kampfpanzern die verminten russischen Stellungen anzugreifen, setzen Kiews Truppen wieder verstärkt auf Angriffe mit Mittelstreckenraketen. Das berichtet die New York Times. Laut dem Medienbericht konnten die ukrainischen Streitkräfte dadurch ihre Material-Verluste auf zehn Prozent senken – in den ersten Wochen der Gegenoffensive soll die Zahl doppelt so hoch gewesen sein. Der Nachteil der neuen Strategie: Die Fortschritte sind deutlich langsamer als geplant.

Ukraine-Krieg: Russland stellt erneut verdienten Front-General kalt

Update vom 15. Juli, 20.51 Uhr: Die Zersetzung in Russlands Armee geht weiter: Nach der umstrittenen Entlassung von Generalmajor Iwan Popow soll ein weiterer General gefeuert worden sein. Demnach wurde auch Generalmajor Wladimir Seliverstow als Kommandeur der 106. Luftlandedivision abgesetzt, wie der britische Sender Sky News berichtet. Als Anführer der Gruppe war er seit Anfang des Jahres in die Kämpfe um Bachmut verwickelt. Die Hintergründe der Entlassung sind unklar. Nach Ansicht von Militäranalysten sind die Entlassungen der Generäle ein Zeichen für die Spaltung der russischen Streitkräfte nach der gescheiterten Meuterei von Jewgeni Prigoschin und der Wagner-Gruppe.

Ukraine-News: FSB will Mordanschlag auf Moderatorin vom Russen-TV vereitelt haben

Update vom 15. Juli, 18.20 Uhr: Ominöser Anschlag in Russland: Putins Inlandsgeheimdienst FSB will nach eigenen Angaben einen Mordanschlag auf die Chefredakteurin des Staatsfernsehsenders RT, Margarita Simonjan, verhindert haben. Es seien mehrere Verdächtige festgenommen, hieß es in der Mitteilung. Demnach stecken russische Neonazis hinter dem Komplott, die vom ukrainischen Geheimdienst SBU Simonjan beauftragt worden seien, behauptete der Kreml.

RT veröffentlichte nach dem vereitelten Mordanschlag auf Simonjan ein Video, auf dem ein junger Mann in einem T-Shirt mit der Aufschrift „Waffen-SS“ sagt, er habe von Ukrainern den Mordauftrag angenommen. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht. Der FSB meldet immer wieder verhinderte Attentate und Festnahmen von Verdächtigen. Zwei prominente Medienvertreter waren allerdings bereits getötet worden: im August vorigen Jahres Darja Dugina bei einer Autobombenexplosion und Anfang April der Militärblogger Maxim Fomin, genannt Wladlen Tatarski, bei der Zündung eines Sprengsatzes in einem Café in St. Petersburg.

Sanktionen im Ukraine-Krieg wirkungslos: West-Bauteile landen in Putins Raketen

Update vom 15. Juli, 15.18 Uhr: Deutsche Firmen stehen mit am Pranger: Trotz der verhängten Sanktionen im Ukraine-Krieg kann Putins Waffenindustrie offenbar beim Bau von Raketen weiterhin auf westliche Komponenten zurückgreifen. „Bei uns werden jeden Tag Menschen von Geschossen getötet“, beklagte der ukrainische Sanktionsbeauftragte Wladyslaw Wlasjuk im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und fügte hinzu: „Und sehr viele enthalten Bauteile aus westlichen Ländern.“ Erst kürzlich hatte Wlasjuk einen Bericht veröffentlicht. Demnach wird mit Tarnfirmen in Drittländern der Exportstopp umgangen – oftmals ohne das Wissen der Herstellerunternehmen. Besonders betroffen sind Konzerne aus den USA, der Schweiz und Deutschland.

Ukraine-News: Wegen Gegenoffensive nimmt die Unzufriedenheit bei Putins Soldaten zu

Update vom 15. Juli, 11.05 Uhr: Nach Einschätzung des britischen Geheimdiensts sind mehrere Offiziere in der russischen Armee unzufrieden mit der militärischen Führung. „Direkte Kritik von Untergebenen wird wahrscheinlich zu einem zunehmenden Problem für Verteidigungsminister Sergei Schoigu und den Chef des Generalstabs, General Gerassimow“, teilte das Verteidigungsministerium in London mit.

Die Briten setzten sich in ihrem täglichen Update bei Twitter mit der Entlassung von General Iwan Popow auseinander. Er hatte Kritik an seinen Vorgesetzten und der Kriegsführung in der Ukraine geübt und war als Kommandeur der 58. Armee entlassen worden. „Popows Äußerungen machen auf die große Unzufriedenheit aufmerksam, die viele Offiziere wahrscheinlich gegenüber der ranghohen militärischen Führung hegen“, schrieben die Briten.

Ukraine zerstört russische Panzer mit Kamikazedrohnen

Update vom 15. Juli, 8.43 Uhr: Nicht nur Russland, sondern auch die Ukraine setzt besonders im Rahmen ihrer Gegenoffensive immer öfter sogenannte Kamikazedrohnen ein. Der Kommandeur der ukrainischen Landstreitkräfte, Generaloberst Oleksandr Syrskyj, hat im Kurznachrichtendienst Telegram neue Aufnahmen veröffentlicht, in der die Zerstörung von zwei russischen Panzern zu sehen ist.

Dazu schrieb der Generaloberst, die ukrainische „Asgard-Einheit“ des 120. Aufklärungsbataillons habe zusammen mit der 3. Mechanisierten Brigade russische Panzer der Typen T-80 und T-90 außer Gefecht gesetzt. „Gute Arbeit, Ruhm den Kämpfern“, lobte Syrskyj die Zerstörung der Panzer.

Oleksandr Syrskyi, commander of the Ukrainian ground forces, has used his Telegram channel to post a video, with the message that "The Asgard group, Ochi (Eyes) unit, of the 120th separate reconnaissance battalion of the Armed Forces of Ukraine is operating FPV kamikaze. In… pic.twitter.com/uJS0Q94FJP — Dénes Törteli 🇪🇺🇭🇺🇺🇦 (@DenesTorteli) July 14, 2023

Selenskyj dämpft Erwartungen an Gegenoffensive

Update vom 14. Juli, 23.10 Uhr: Die Gegenoffensive der Ukraine ist im vollen Gange, kommt aber nur schleppend voran. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Freitagabend persönlich über Schwierigkeiten in der Offensive gegen Russland gesprochen und die Erwartungen an schnelle Erfolge gedämpft. „Wir müssen ganz klar - so klar wie möglich - begreifen, dass die russischen Streitkräfte in unseren südlichen und östlichen Gebieten alles ihnen Mögliche tun werden, um unsere Soldaten aufzuhalten“, sagte er in seiner Videoansprache. Die Ukraine müsse für jeden Erfolg und jeden Kilometer dankbar sein, den die Truppen vorwärtskämen. Damit implizierte Selenskyj Schwierigkeiten, bei der Sommeroffensive gegen Russland gut voranzukommen.

Verluste bei Gegenoffensive: Ukraine holt Leichen von gefallenen Soldaten zurück

Update vom 14. Juli, 21.03 Uhr: Die Gegenoffensive führt im Ukraine-Krieg zu hohen Verlusten – auf beiden Seiten. Doch die Ukraine konnte jetzt die Leichen von 62 gefallenen ukrainischen Soldaten bergen und mit der Hilfe internationaler Organisationen aus den besetzten Gebieten zurückholen, wie das Ministerium für Wiedereingliederung in Kiew am Freitagabend berichtet. Vier der Gefallenen sollen in russischer Gefangenschaft aufgrund von Verletzungen, Krankheiten und unzureichender medizinischer Behandlung verstorben sein. Überprüfen ließen sich die Angaben nicht.

Verluste im Ukraine-Krieg: Klitschko mit bewegender Rede – „Man gewöhnt sich an den Tod“

Update vom 14. Juli, 19.27 Uhr: Explosionen statt Sommerferien: In einer bewegenden Rede hat der frühere ukrainische Box-Weltmeister Wladimir Klitschko den Kriegsalltag in der Ukraine geschildert. „Jeden Tag, jede Nacht sterben Ukrainer, nicht nur Militärs, sondern auch Zivilisten, Frauen, Kinder. Man gewöhnt sich an die Bilder (...) Man gewöhnt sich daran, den Tod zu sehen und lebt weiter“, sagte der 47-Jährige am Freitag auf einem Leserforum der Chemnitzer Freien Presse. Während in anderen Teilen Europas die Menschen in den Urlaub fahren würden, müssten die ukrainischen Familien darauf verzichten und jeden Tag mit Explosionen leben. „Sie denken von Tag zu Tag“, sagte Klitschko.

+ Berichtet in Chemnitz vom Alltag im Ukraine-Krieg: Wladimir Klitschko. © Hendrik Schmidt/dpa

Ukraine-News: Prigoschins Wagner-Gruppe bezieht Exil-Lager in Belarus

Update vom 14. Juli, 18.22 Uhr: Söldner der russischen Privatarmee Wagner sollen belarussische Soldaten trainieren. Ihr Lager befindet sich offenbar in Ossipowitschi rund 100 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Minsk. Nach wochenlangen Spekulationen um ihren Verbleib nach Angaben aus Minsk nun in Belarus angekommen.

Die Männer hätten als Ausbilder für eine Reihe militärischer Disziplinen jetzt die Arbeit aufgenommen, teilte das belarussische Verteidigungsministerium am Freitag mit. „Die Wehrpflichtigen beherrschen die Fähigkeiten, sich auf dem Schlachtfeld zu bewegen und taktisch zu schießen, und erwerben Kenntnisse in der technischen Ausbildung und der taktischen Medizin“, so das belarussische Verteidigungsministerium auf Telegramm. „Die Kämpfer des Wagner PMC fungierten als Ausbilder in einer Reihe von militärischen Disziplinen.“ Deren Chef Prigoschin sendet derweil ein kurioses Lebenszeichen.

Ukrainer stoßen im Süden weiter vor – Durchbruch im Ukraine-Krieg?

Update vom 14. Juli, 16.25 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben bei ihrer Gegenoffensive weitere Geländegewinne an der Südfront erzielt. Die ukrainischen Truppen seien im Verlauf dieser Woche 1,7 Kilometer weit in Richtung Süden und Südosten vorgestoßen, teilte Oberst Mykola Urschalowitsch von der Nationalgarde am Freitag mit. In ihrem Vormarsch seien die ukrainischen Angriffsverbände von Panzern unterstützt worden. Urschalowitsch zufolge wollen die ukrainischen Einheiten in dem Gebiet ihre Gegenoffensive weiter in Richtung der Stadt Melitopol fortsetzen, die von den russischen Invasionstruppen besetzt ist.

Präsident Putin plant wohl Türkei-Reise

Update vom 14. Juli, 15.15 Uhr: Laut dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wird der russische Machthaber Wladimir Putin im August die Türkei besuchen und Gespräche mit seinem Amtskollegen halten. Dies teilte Erdogan nach dem Freitagsgebet gegenüber Journalisten mit. „Was die Verlängerung des Getreidedeals angeht, sind wir der gleichen Meinung“, ergänzte er außerdem.

Russland zieht wohl fast alle Truppen aus Belarus ab

Update vom 14. Juli, 13.15 Uhr: Nach ukrainischen Angaben hat Russland nahezu alle Truppen aus dem benachbarten Belarus abgezogen. „Die Situation an der Grenze zu Belarus ist unter unserer vollen Kontrolle“, teilte der Sprecher des ukrainischen Grenzschutzes, Andrii Demschenko, laut dem Portal Ukrainska Prawda mit. Zwar habe Russland dort nicht ausreichend Truppen, um einen neuen Angriff zu starten, doch da Belarus weiterhin Russland unterstütze, behalte man die Lage im Blick.

Demschenko gab an, dass die Zahl der russischen Truppen in Belarus bereits vor Tagen abgenommen habe. „Wir hatten dort bislang bis zu 2000 Soldaten registriert, doch jetzt gab es die nächste Rotation und fast alle russischen Truppen wurden abgezogen“, so der Sprecher. Es sei allerdings nicht ausgeschlossen, dass Russland in Zukunft erneut und diesmal noch mehr Soldaten auf belarussisches Territorium verlegen könne.

+ Russische Soldaten an der Front in der Ostukraine: Angesichts der vielen Opfer pro Tag herrscht Experten zufolge eine Versorgungskrise bei der Betreuung verletzter russischer Soldaten. © Uncredited/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa

Update vom 14. Juli, 10.40 Uhr: Russland will trotz gemeinsamer Teilnahme mit den USA an der Asean-Konferenz in Jakarta die Gelegenheit für bilaterale Gespräche nicht nutzen. Russlands Außenminister Sergej Lawrow habe keine Pläne, Vertreter der US-Regierung zu kontaktieren, kündigt seine Sprecherin Maria Sacharowa an. Auch US-Außenminister Antony Blinken ist nach Indonesien gereist. Das G20-Treffen im März in Indien hatten beide Minister noch für einen kurzen Austausch genutzt.

News aus dem Ukraine-Krieg: Russland erleidet weiter hohe Verluste

Update vom 14. Juli, 09.45 Uhr: Russland verliert beim Angriff auf die Ukraine offenbar erneut etliche Kamikaze-Drohnen des Typs Shahed. Wie die Luftabwehr der Ukraine meldet, sollen in der Nacht auf Freitag 16 von 17 Drohnen abgeschossen worden sein.

Währenddessen haben die ukrainischen Streitkräfte die Zahlen zu russischen Verlusten im Ukraine-Krieg aktualisiert. Insgesamt habe man innerhalb von 24 Stunden 31 Drohnen Russlands vernichten können. 550 russische Soldaten sollen in Gefechten gefallen sein. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Soldaten : 236.590 (+550)

: 236.590 (+550) Flugzeuge: 315

315 Hubschrauber : 310

: 310 Panzer : 4097 (+5)

: 4097 (+5) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8008 (+9)

: 8008 (+9) Artilleriesysteme : 4449 (+24)

: 4449 (+24) Luftabwehrsysteme : 423 (+2)

: 423 (+2) Raketenwerfersysteme: 680 (+2)

680 (+2) Fahrzeuge und Tanklastzüge: 7019 (+24)

7019 (+24) Drohnen: 3783 (+31)

3783 (+31) Quelle: Auszug der Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 13. Juli 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien sind bisher im Ukraine-Krieg mindestens 47.000 russische Soldaten getötet worden. Das habe eine Datenanalyse ergeben, die sich auf die Zahl der eröffneten Erbfälle und die Statistik der Übersterblichkeit im vergangenen Jahr stützt, berichtete das an der Auswertung beteiligte Internetportal Meduza am Montag (10. Juli). Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden.

News im Ukraine-Krieg: Putin wollte Wagner-Truppen weiter kämpfen lassen

Update vom 14. Juli, 4:45 Uhr: Die Wagner-Söldner sind nach US-Angaben nicht in nennenswerter Weise an militärischen Aktionen in der Ukraine beteiligt. „Zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir keine nennenswerte Beteiligung von Wagner-Truppen an Kampfeinsätzen in der Ukraine“, sagt ein Pentagon-Sprecher. Die Wagner-Kämpfer hatten während des russischen Einmarsches in die Ukraine einige der heftigsten und blutigsten Kämpfe ausgefochten.

Doch nach dem Aufstand vom 23. und 24. Juni wurde den Söldnern die Wahl gelassen, ins Exil zu gehen, sich den regulären russischen Streitkräften anzuschließen oder nach Hause zu gehen. Am Mittwoch teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass die Wagner-Söldner die Übergabe von Waffen an die regulären Streitkräfte Russlands abgeschlossen hätten.

News aus dem Krieg in der Ukraine: Streumunition aus USA eingetroffen

Update vom 14. Juli, 04.00 Uhr: Wie Valerji Shershen, ein Sprecher des südlichen Militärbezirks Tavria in der Ukraine, bestätigt, ist die von den USA gelieferte Streumunition eingetroffen. Die Munition werde streng innerhalb des gesetzlichen Rahmens und „nur für die Räumung unserer Territorien“ eingesetzt, sagte Schershen dem von den USA finanzierten Sender Radio Liberty. Auch das Pentagon gab die Ankunft der Waffen bekannt.

Schwere Verluste für Russland: Kiew veröffentlicht die Zahlen vom Donnerstag

Die Ukraine hat die Angaben zu russischen Verlusten im Ukraine-Krieg aktualisiert. Laut Kiew sind binnen 24 Stunden weitere 510 russische Soldaten gestorben oder verletzt worden. Damit erhöht sich die Anzahl seit Ausbruch des Krieges auf über 236.000. Diese Angaben (in Klammern die Veränderungen zum Vortag) stammen direkt vom ukrainischen Verteidigungsministerium und sind weder von Russland noch von einer unabhängigen Einrichtung bestätigt. Sie lassen sich deshalb nicht unabhängig prüfen.

Kiew/Moskau – Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach eigenen Angaben den Söldnern der Privatarmee Wagner nach ihrer Revolte gegen die Militärführung angeboten, in der Ukraine weiter unter eigenem Kommando zu kämpfen. „Viele haben genickt, als ich das sagte“, beschrieb Putin in der Tageszeitung Kommersant ein Treffen im Kreml mit der Privatarmee von Jewgeni Prigoschin. Prigoschin sei es aber auch gewesen, der das Angebot abgelehnt habe. „Nein, die Männer sind mit so einer Entscheidung nicht einverstanden“, sagte Prigoschin nach Angaben von Putin.

Ukraine-News: Putin wollte Wagner-Söldner weiter in der Ukraine kämpfen lassen

Ende Juni ließ Prigoschin nach einem angeblichen Angriff russischer Truppen auf Wagner-Lager die Stadt Rostow am Don besetzen und schickte Militärkolonnen Richtung Moskau. Putin sprach damals von „Verrat“. Kurz vor Moskau befahl Prigoschin nach Verhandlungen mit dem Kreml, bei denen Belarus‘ Machthaber Alexander Lukaschenko als Vermittler fungierte, den Rückzug.

Putin gestand im Kommersant nun indirekt auch ein, dass die russische Führung im Krieg gegen die Ukraine bewusst auf eine illegale Organisation gesetzt habe. „Wir haben kein Gesetz über private Militärorganisationen. Die Gruppe gibt es zwar, aber juristisch existiert sie nicht“, sagte der Kremlchef. (Mit Agenturmaterial)

