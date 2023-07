Krieg in der Ukraine: Streumunition aus USA eingetroffen

Von: Stefan Krieger

Im Ukraine-Krieg geht der Kampf besonders im Osten und Süden des Landes weiter. Kiew bekommt militärische Hilfe aus dem Westen. Der News-Ticker.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg : Militär veröffentlicht aktuelle Zahlen

im : Militär veröffentlicht aktuelle Zahlen Streumunition für die Ukraine : Kiew bekommt umstrittene Lieferung

für die : Kiew bekommt umstrittene Lieferung Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 14. Juli, 4:45 Uhr: Die Wagner-Söldner sind nach US-Angaben nicht in nennenswerter Weise an militärischen Aktionen in der Ukraine beteiligt. „Zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir keine nennenswerte Beteiligung von Wagner-Truppen an Kampfeinsätzen in der Ukraine“, sagt ein Pentagon-Sprecher. Die Wagner-Kämpfer hatten während des russischen Einmarsches in die Ukraine einige der heftigsten und blutigsten Kämpfe ausgefochten.

Doch nach dem Aufstand vom 23. und 24. Juni wurde den Söldnern die Wahl gelassen, ins Exil zu gehen, sich den regulären russischen Streitkräften anzuschließen oder nach Hause zu gehen. Am Mittwoch teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass die Wagner-Söldner die Übergabe von Waffen an die regulären Streitkräfte Russlands abgeschlossen hätten.

Ukrainische Soldaten laden eine Haubitze an der Frontlinie bei Bachmut. © Alex Babenko/dpa

Krieg in der Ukraine: Streumunition aus USA eingetroffen

Update vom 14. Juli, 04.00 Uhr: Wie Valerji Shershen, ein Sprecher des südlichen Militärbezirks Tavria in der Ukraine, bestätigt, ist die von den USA gelieferte Streumunition eingetroffen. Die Munition werde streng innerhalb des gesetzlichen Rahmens und „nur für die Räumung unserer Territorien“ eingesetzt, sagte Schershen dem von den USA finanzierten Sender Radio Liberty. Auch das Pentagon gab die Ankunft der Waffen bekannt.

Schwere Verluste für Russland: Kiew veröffentlicht die Zahlen vom Donnerstag

Die Ukraine hat die Angaben zu russischen Verlusten im Ukraine-Krieg aktualisiert. Laut Kiew sind binnen 24 Stunden weitere 510 russische Soldaten gestorben oder verletzt worden. Damit erhöht sich die Anzahl seit Ausbruch des Krieges auf über 236.000. Diese Angaben (in Klammern die Veränderungen zum Vortag) stammen direkt vom ukrainischen Verteidigungsministerium und sind weder von Russland noch von einer unabhängigen Einrichtung bestätigt. Sie lassen sich deshalb nicht unabhängig prüfen.

Soldaten : 236.040 (+510)

: 236.040 (+510) Panzer : 4092 (+2)

: 4092 (+2) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 7999 (+9)

: 7999 (+9) Artilleriesysteme : 4425 (+23)

: 4425 (+23) Fahrzeuge und Tanklastzüge: 6995 (+17)

6995 (+17) Drohnen: 3752 (+26)

3752 (+26) Quelle: Auszug der Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 13. Juli 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien sind bisher im Ukraine-Krieg mindestens 47.000 russische Soldaten getötet worden. Das habe eine Datenanalyse ergeben, die sich auf die Zahl der eröffneten Erbfälle und die Statistik der Übersterblichkeit im vergangenen Jahr stützt, berichtete das an der Auswertung beteiligte Internetportal Meduza am Montag (10. Juli). Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden.

Ukraine-Krieg: Putin wollte Wagner-Söldner weiter in der Ukraine kämpfen lassen

Kiew/Moskau – Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach eigenen Angaben den Söldnern der Privatarmee Wagner nach ihrer Revolte gegen die Militärführung angeboten, in der Ukraine weiter unter eigenem Kommando zu kämpfen. „Viele haben genickt, als ich das sagte“, beschrieb Putin in der Tageszeitung Kommersant ein Treffen im Kreml mit der Privatarmee von Jewgeni Prigoschin. Prigoschin sei es aber auch gewesen, der das Angebot abgelehnt habe. „Nein, die Männer sind mit so einer Entscheidung nicht einverstanden“, sagte Prigoschin nach Angaben von Putin.

Ende Juni ließ Prigoschin nach einem angeblichen Angriff russischer Truppen auf Wagner-Lager die Stadt Rostow am Don besetzen und schickte Militärkolonnen Richtung Moskau. Putin sprach damals von „Verrat“. Kurz vor Moskau befahl Prigoschin nach Verhandlungen mit dem Kreml, bei denen Belarus‘ Machthaber Alexander Lukaschenko als Vermittler fungierte, den Rückzug.

Putin gestand im Kommersant nun indirekt auch ein, dass die russische Führung im Krieg gegen die Ukraine bewusst auf eine illegale Organisation gesetzt habe. „Wir haben kein Gesetz über private Militärorganisationen. Die Gruppe gibt es zwar, aber juristisch existiert sie nicht“, sagte der Kremlchef. (Mit Agenturmaterial)