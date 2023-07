Prigoschin schickt „Schtschuka“-Panzerwagen nach Belarus

Von: Bona Hyun

Ukraine-Krieg: Wagner-Söldner fahren offenbar spezielle Panzer nach Belarus. © Uncredited/dpa (Archivbild)

Bereits angekommen in Belarus, bauen Priogschins Wagner-Söldner Militärcamps auf. Nun sind auch spezielle Panzer auf dem Weg in die Lager.

Minsk – Die Situation an der polnisch belarussischen Grenze bleibt aufgrund des Ukraine-Kriegs angespannt. Die polnische Regierung hat aus Sorge um eine Provokation an der Ostflanke durch die Wagner-Söldner entsprechende Maßnahmen ergriffen. Indes rüsten die Wagner-Söldner in Belarus wohl verstärkt militärisch auf. Ein weiterer Konvoi der paramilitärischen Gruppe soll Belarus erreicht haben – zum ersten Mal mit gepanzerten Fahrzeugen.

Wagner-Söldner fahren erstmals „Schtschuka“-Panzerwagen nach Belarus

Der Konvoi bestehe aus mindestens 29 Fahrzeugen, berichtet die Beobachtergruppe Belarusian Hajun auf Telegram. Darunter sollen sich mehrere Sattelzugmaschinen und Bagger befinden sowie sechs schwere „Schtschuka“- oder „Pike“-Panzerwagen. Die „Schtschka“-Panzer gelten als unverwechselbare Panzer der Wagner-Söldner, heißt es. Nach Belarus bringe sie das Militärunternehmen jetzt offenbar zum ersten Mal. Nach Angaben der Gruppe bewegen sich die Fahrzeuge auf der Autobahn P43 und sind wahrscheinlich auf dem Weg zum Lager im Dorf Tsel in der Nähe der Stadt Assipowitschy.

Seitdem Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin das Ankommen seiner Söldner-Truppe in Belarus bestätigt hatte, wuchs die Sorge vor einem Angriff aus Minsk. Polen schätzt, dass derzeit mindestens 1.000 Söldner der Wagner-Gruppe etwa 80 Kilometer von Minsk entfernt kampieren. Beobachtungen zufolge will der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko seine Armee in Belarus professionalisieren und lässt seine Soldaten von den Wagner-Söldnern ausbilden.

Wagner-Söldner in Belarus: Sorge um Provokation an Grenze zu Polen

Das Verteidigungsministerium in Warschau erklärte am Donnerstag (20. Juli), die Situation an der Ostgrenze genau zu beobachten. Man sei bereit für „unterschiedliche Szenarien“. „Belarus hat bereits mithilfe von Gruppen illegaler Migranten Angriffe auf unsere Grenze verübt“, sagte Polens Vize-Außenminister Pawel Jablonski und erinnerte damit an die Vorkommnisse an der Grenze im Jahr 2021. Weitere Attacken seien denkbar, „möglicherweise auch unter Einsatz verschiedener militärischer oder paramilitärischer Formationen“.

Mit seinen jüngsten Aussagen hat der belarussische Präsident Lukaschenko zusätzlich die Angst vor einer Provokation an der Ostgrenze geschürt. Bei einem Treffen mit Präsident Wladimir Putin am 23. Juli, warnte er vor einem angeblichen „Ausflug“ der Wagner-Söldner nach Polen. Er habe dies verhindert und habe zunehmend selber mit den Wagner-Söldnern zu kämpfen.

Polen will Truppen wegen Präsenz von Wagner-Söldnern in den Osten verlegen

Aufgrund der Situation an der belarussisch polnischen Grenze will die polnische Regierung mehr Truppen in den Osten verlegen und zog den Zorn Moskaus auf sich. Die Entfesselung einer Aggression gegen Belarus wäre eine Aggression gegen die Russische Föderation, sagte Putin bei einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrats. Darauf würde man mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln reagieren.

Der Kreml zeigte sich zudem besorgt wegen der Übung polnischer Truppen. Laut Angaben aus Polen läuft derzeit eine Militärübung, um Polens „uneingeschränkte Fähigkeit“ zu demonstrieren. Das sei natürlich ein Anlass für erhöhte Aufmerksamkeit, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Das EU- und Nato-Mitglied Polen hat eine 418 Kilometer lange Grenze zu Belarus. 2021 war die Situation dort eskaliert: Tausende Menschen versuchten, illegal in die EU zu gelangen. Die Europäische Union beschuldigte den belarussischen Machthaber Lukaschenko, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze gebracht zu haben, um Druck auf den Westen auszuüben. (bohy mit Agenturen)