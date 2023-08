Die Zukunft der Ukraine ist nicht deutsch, sondern koreanisch

Vergangene Konflikte legen nahe, dass es an der Zeit ist, zu kämpfen und gleichzeitig zu reden – ansonsten wird der Horror wohl kein Ende finden. Eine Kolumne von Andreas Kluth.

Kiew – Es scheint immer wahrscheinlicher, dass die Ukrainer nicht in der Lage sein werden, die russischen Invasoren zu vertreiben, und dass es den Russen auch nicht gelingen wird, noch mehr von der Ukraine zu schlucken. Was, abgesehen von unvorstellbarem menschlichen Elend, kommt dann?

Wie schon seit Beginn der Invasion greifen Experten und Politiker instinktiv nach historischen Analogien, um ihr Denken zu lenken, und drei davon stechen hervor. Ein „Modell“ für die Ukraine ist Westdeutschland in den 1950er-Jahren, ein anderes ist Israel seit den 1970er-Jahren und ein drittes ist die koreanische Halbinsel, ebenfalls seit den 1950er-Jahren.

Diejenigen, die das Beispiel Westdeutschlands anführen, argumentieren, dass die Nato den unbesetzten Teil der Ukraine so schnell wie möglich in das westliche Bündnis aufnehmen sollte. Dies würde Russland von weiteren Landnahmen abhalten und es der freien Ukraine ermöglichen, sich zu einer blühenden Demokratie umzubauen, wie es Westdeutschland während des Kalten Krieges getan hat.

Die Aufnahme nur des freien Teils der Ukraine in den Schoß der Nato, so die Argumentation, sollte rechtlich, politisch und strategisch machbar sein, da dies in etwa dem entspricht, was die Nato im Jahr 1955 mit Westdeutschland gemacht hat. Damals war Deutschland geteilt und von den alliierten Siegern des Zweiten Weltkriegs besetzt. Dennoch dehnte die Nato Artikel 5 - der besagt, dass ein Angriff gegen einen ein Angriff gegen alle ist - nur auf Westdeutschland aus, das die Zonen der drei westlichen Alliierten - USA, Großbritannien und Frankreich - repräsentierte, nicht aber auf Ostdeutschland, das im sowjetischen Sektor lag.

Diese kollektive Garantie habe die Sowjetunion für den Rest des Kalten Krieges von Angriffen abgehalten, so die Argumentation weiter. Und schließlich kam es zu einer friedlichen Wiedervereinigung Deutschlands, wie sie auch die Ukraine eines Tages erleben könnte. Schlussfolgerung: Sollen die Ukrainer doch der Nato beitreten, und zwar mit dem Gebiet, das sie jetzt kontrollieren.

Andere verweisen auf Israel als besseres Modell. Dieses Land ist nie einem kollektiven Bündnis beigetreten. Seit den 1970er Jahren haben die USA jedoch ihre Sicherheitsgarantien formalisiert und die Israelis bis an die Zähne bewaffnet. Als unbesiegbare Kriegernation und amerikanischer Verbündeter blühte auch Israel auf, bis es schließlich aus einer Position der Stärke heraus begann, mit seinen arabischen Feinden Frieden zu schließen. Gebt den Ukrainern die gleichen bilateralen Zusicherungen, Geld und Waffen, so das Argument, und Russland wird verstehen, dass es niemals gewinnen wird.

Eine dritte Gruppe entgegnet, dass die Frontlinie in der Ukraine am ehesten derjenigen auf der koreanischen Halbinsel von etwa 1952 ähnelt. Keine der beiden Seiten scheint mehr in der Lage zu sein, große Gewinne zu erzielen, obwohl beide Seiten unhaltbare oder unvertretbare Verluste und Kosten erleiden. Je länger sich alle Seiten - die Kriegsparteien und ihre Unterstützer - weigern, miteinander zu reden, desto länger dauert das Sterben und Leiden an, ohne dass sich die Gesamtsituation ändert. Der einzige Ausweg ist daher, wie 1953 in Korea, gleichzeitig zu kämpfen und zu verhandeln, um nicht einen Friedensvertrag, sondern einen Waffenstillstand zu unterzeichnen, der unlösbare Fragen offenlässt, aber die Waffen schweigen lässt.

Szenarien im Ukraine-Krieg: Kiew ist nicht Bonn

Die westdeutsche Analogie scheint verlockend, ist aber nicht zielführend. Zwar regierte Bonn nur einen Teil einer Nation, die es theoretisch immer noch als Ganzes zu vertreten beanspruchte. Aber unter amerikanischer, britischer und französischer Schirmherrschaft hatten die Westdeutschen ein neues Land, die Bundesrepublik, mit festen Grenzen gegründet, die alle vier Alliierten, einschließlich der Sowjets, akzeptierten. Zum Zeitpunkt des Nato-Beitritts gab es keine Kämpfe.

Außerdem hatte der westdeutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer die Teilung seines Landes als Gegenleistung für die Westintegration formell als unbestimmt akzeptiert. Dies brachte ihm den erbitterten Widerstand der Opposition ein, die eine Wiedervereinigung als Gegenleistung für die Neutralität forderte - der Weg, den Österreich (das ebenfalls zum Dritten Reich gehörte) damals eingeschlagen hatte.

In all diesen Punkten unterscheidet sich die Ukraine von Westdeutschland im Jahr 1955. Ihre Binnengrenzen, die die russische Kontrolle abgrenzen, sind weder anerkannt noch festgelegt. Die Nato müsste ständig entscheiden, ob Artikel 5 auch dann noch auf dieselbe Stadt anwendbar ist, wenn diese die Kontrolle wechselt (z.B. Bachmut während eines Großteils des vergangenen Jahres). Letztendlich müssten die Verbündeten entweder in den Kampf eingreifen und auf die Russen schießen (und damit den Dritten Weltkrieg riskieren) oder ihre gepriesene Klausel zur gegenseitigen Verteidigung abschwächen. Doch dann würde Artikel 5 seine abschreckende Wirkung verlieren und das gesamte Bündnis in Gefahr bringen.

Alternativ könnte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj es Adenauer gleichtun und sich formell von den fünf ukrainischen Regionen verabschieden, die sein russischer Amtskollege Wladimir Putin annektiert haben will - das Äquivalent zu Ostdeutschland in dieser Analogie. Doch Kiew will sein gesamtes Territorium zurück. Weder Selenskyj noch ein anderer ukrainischer Führer kann dieses Kriegsziel heute aufgeben.

Selbst die Hoffnung auf eine eventuelle friedliche Wiedervereinigung wie 1990 hat keinen Bestand. Die Sowjets haben in den 45 Jahren, in denen sie Ostdeutschland regierten, nie versucht, die lokale Bevölkerung ethnisch zu säubern oder zu russifizieren. In Donezk, Luhansk, Cherson, Saporischschja und auf der Krim haben die Russen dies die ganze Zeit über getan.

Die entstehende Kriegernation

Die Analogie zu Israel mag daher passender erscheinen, aber ein genauerer Blick offenbart ebenso klaffende Lücken. Die amerikanische Sicherheitsgarantie wurde erst formell, nachdem Israel bereits vier Kriege gegen seine arabischen Feinde gewonnen hatte. Anstatt die Feinde auf eigenem Boden zu bekämpfen, wie es die Ukraine tut, führte Israel in den 1970er Jahren Krieg auf deren Boden. Etwa zur gleichen Zeit baute es auch seine eigenen Atomwaffen - obwohl es dieses Arsenal nie bestätigt hat. Bis heute hat keiner seiner arabischen Feinde Atomwaffen. (Der Iran, der nicht arabisch ist, aber kurz davor steht, nuklear zu werden, ist eine andere Sache).

Die Ukrainer befinden sich also in der umgekehrten Situation wie Israel in den 1970er Jahren. Sie haben die Russen nie besiegt, auch wenn sie sie zwischen 2014 und 2022 in der Donbas-Region in Schach hielten. Sie haben auch keine Atomwaffen - ihre eigenen Bestände aus der Sowjetzeit haben sie in den 1990er Jahren ausgerechnet gegen Sicherheitsgarantien aus Moskau aufgegeben.

Als die Israelis also Verbündete der USA wurden, waren sie bereits Sieger und verfügten über eine nukleare Abschreckung, während ihre Feinde besiegt waren und keine Atombomben besaßen. Aus dieser Situation heraus hat sich Israel zu einer blühenden Wirtschaft und Gesellschaft entwickelt. Aber die Ukrainer kämpfen ohne Atombomben um ihre Existenz gegen einen Feind, Putin, der ständig mit seinem nuklearen Säbel rasselt.

Ukraine-Krieg: Waffenstillstand ohne Frieden – wie in Korea?

Wie sieht es nun mit der koreanischen Analogie aus? Sie ist zwar ebenfalls unvollkommen, aber vielleicht die beste. Damals wie heute stellten sich Moskau und Peking auf die Seite des Aggressors (Nordkorea im Jahr 1950), während die USA eine internationale Koalition zur Verteidigung des Opfers anführten. In Korea wie in der Ukraine wich eine kinetische Eröffnungsphase ab Mitte 1951 einer zermürbenden und blutigen Pattsituation. Zu diesem Zeitpunkt verfügten sowohl die USA als auch die Sowjetunion über Atomwaffen.

Doch selbst zu diesem Zeitpunkt waren die Hauptkontrahenten noch nicht bereit, miteinander zu reden. Pjöngjang und Peking spielten mit dem Gedanken, aber Josef Stalin in Moskau war starr. Auf amerikanischer Seite mussten sich Präsident Harry Truman und sein Nachfolger Dwight Eisenhower Sorgen machen, innenpolitisch schwach gegenüber dem Kommunismus dazustehen. Südkorea verfolgte seine eigenen Interessen, die sich nicht deckten. Präsident Rhee Syng-man wollte die gesamte Halbinsel und verblüffte seine amerikanischen Verbündeten mit abrupten Gesten wie der Freilassung von Massengefangenen.

Doch nach langem Zögern wurden schließlich Verhandlungen aufgenommen, auch wenn das Morden weiterging. Das ist eine der Lehren aus Korea, meint Carter Malkasian von der Naval Postgraduate School: Man muss darauf vorbereitet sein, gleichzeitig zu reden und zu kämpfen.

Und dennoch scheiterten die Verhandlungen immer wieder. Selbst als sie nach Stalins Tod im März 1953 wieder aufgenommen wurden, führten sie zu einem Ergebnis, das niemanden zufrieden stellte. Mit dem Waffenstillstand wurde die Frontlinie in Korea so anerkannt, wie sie seit zwei Jahren bestanden hatte. Der Waffenstillstand legte nichts anderes fest, sondern fror den Konflikt lediglich ein. Doch der Waffenstillstand hat bis heute Bestand. Und in den dazwischen liegenden sieben Jahrzehnten hat sich Südkorea zu einer blühenden und wohlhabenden Demokratie entwickelt.

Wenn Korea das richtige Modell ist, dann lautet die Lektion, dass die Konfliktparteien viel zu lange brauchen, um zu reden, selbst wenn klar ist, dass keine der beiden Seiten militärisch gewinnen kann, und dann viel zu lange, um die Waffen zum Schweigen zu bringen, wenn klar ist, dass sich das Ergebnis nicht ändern wird und dass der einzige Parameter, der übrig bleibt, ist, wie viele Menschen unnötigerweise sterben werden, bis das anerkannt wird.

Ukraine-Krieg: Putin schuld an der Katastrophe – dennoch Zeit für Gespräche

Bei all dem geht es nicht darum, wer Recht hat. Die Geschichte wird festhalten, dass ein Mann, nämlich Wladimir Putin, Schuld an der Katastrophe ist, die sich im Ukraine-Krieg abspielt. Aber die Weisheit der Vergangenheit legt nahe, dass es an der Zeit ist, zu kämpfen und gleichzeitig zu reden - nicht in der Hoffnung, irgendeinen Sieg zu erringen, sondern in der Resignation, dass dieser Horror irgendwie ein Ende haben muss.

Diese Kolumne gibt nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder von Bloomberg LP und seinen Eigentümern wieder.

Zum Autor Andreas Kluth ist Kolumnist bei Bloomberg Opinion und berichtet über US-Diplomatie, nationale Sicherheit und Geopolitik. Er war früher Chefredakteur von Handelsblatt Global und Autor für den Economist und ist Autor von „Hannibal und ich“.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 30. August 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.