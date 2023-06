Grausame Waffe für den Ukraine-Krieg? USA denken laut über Cluster-Munition nach

Von: Christina Denk

In den USA wird über Waffenlieferungen an die Ukraine diskutiert. Kongress-Mitglieder fordern die Weitergabe von Streumunition. Der Einsatz könnte noch Jahrzehnte nach dem Krieg Zivilisten töten.

Washington/Kiew – Waffensysteme, die hunderte Munitionspakete entsenden können: Darüber wird bereits seit Längerem im Ukraine-Krieg diskutiert. Die sogenannte Cluster-Munition könnte die Kehrtwende für die Ukraine im Krieg bedeuten, sagen die einen. Sie könnte Teile der Zivilbevölkerung töten, sagen die anderen. In den USA scheint sich die Kontra-Haltung zu den Streusystemen gerade zu wandeln. Wird die Ukraine bald mit der Munition beliefert werden, die Guy McCardle, Redakteur des Special Operations Forces Reports, als „Albtraum“ bezeichnet?

Cluster-Munition für die Ukraine: Kongress-Mitglieder fordern Lieferung – „für den ukrainischen Sieg“

Am Freitag (23. Juni) wurde in den USA ein Schreiben an Präsident Joe Biden geschickt. Eine parteiübergreifende Gruppierung forderte den Präsidenten dazu auf, zweifach verwendbare verbesserte konventionelle Munition (DPICM) an die Ukraine zu liefern, um die laufende Gegenoffensive zu unterstützen.

Cluster- oder Streumunition Cluster- oder Streumunition ist eine Waffe, die mit Raketen oder Flugzeugen eingesetzt werden kann. Die Munition öffnet sich in der Luft und verstreut dutzende bis hunderte Submunitionen über ein Gebiet von der Größe eines Stadtblocks. Viele Submunitionen explodieren beim ersten Aufprall nicht und hinterlassen Blindgänger, die wie Landminen wirken und für Jahre oder sogar Jahrzehnte eine Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellen, informiert Human Rights Watch. Eine Art der Submunitionen sind DPICM (Dual-purpose improved conventional munitions). Dabei handelt es sich um Artillerie- oder Boden-Boden-Raketen-Gefechtsköpfe, die sowohl Panzerabwehr- als auch Splitterwirkung haben. 2008 wurde ein internationales Übereinkommen zum Verbot der Herstellung, Weitergabe und des Einsatzes von Streumunition geschlossen. Mehr als 100 Vertragspartner unterzeichneten das Abkommen. Russland, die USA und die Ukraine sind kein Teil davon.

Die Lieferung von DPICMs an die Ukraine gebe dem Land „eine schlagkräftige Waffe, die sie gegen die russische Armee und die Söldnertruppen einsetzen können“, begründeten die Abgeordneten Joe Wilson, Steve Cohen und Victoria Spartz in ihrem Schreiben. „Lassen Sie uns dieses ungenutzte, riesige Arsenal für den ukrainischen Sieg und zur Wiedererlangung von Europas Frieden einsetzen“, zitiert Foreign Policy das Schreiben.

Cluster-Munition für die Ukraine: Joe Biden soll Lieferung bislang nicht abgelehnt haben

Joe Biden hat sich bislang nicht öffentlich zu einer möglichen Lieferung geäußert. Im Dezember berichtete CNN jedoch in Bezug auf Quellen aus seinem Büro, dass die Lieferung nicht abgelehnt wurde und zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert werde. Im Dezember hielt die US-Regierung Cluster-Munition, der Quelle nach, noch nicht für kriegsentscheidend. Die aktuelle Haltung der US-Regierung ist nicht bekannt.

Rechtlich ist es in den USA untersagt, Waffen zu liefern, die eine Blindgängerquote von mehr als einem Prozent haben. Biden könnte diese Regelung für die Cluster-Munition mit einer Verzichtserklärung an den Kongress umgehen, berichtet Foreign Policy. Das aktuelle Schreiben lässt vermuten, dass der US-Kongress dem zustimmen würde.

Cluster-Munition: Experten sind sich uneins – Schutz der Ukraine gegen Bedrohung der Bevölkerung

Cluster-Munition ja oder nein? Eine einheitliche Meinung der Experten gibt es dazu nicht. Die Streumunition könnte der Ukraine zum einen helfen, russische Artillerie zu zerstören und so die Überlegenheit Russlands bei der Waffenausstattung zu verringern, berichtet CNN. Zudem könnte die Munition auch dazu beitragen, die eigenen Artilleriedefizite der Ukraine zu beheben. „Die Entsendung von DPICMs würde es Kiew ermöglichen, seine traditionellen Artilleriegeschosse zu schonen und jeden Munitionstyp gezielt einzusetzen“, schrieb John Hardie, Mitglied der Foundation for Defense of Democracies, bei Foreign Policy.

Gleichzeitig warnen Experten, dass die Bomben, sollten sie nicht beseitigt werden, noch lange nach dem Ende der Kämpfe ähnlich wie Landminen Zivilisten töten und verstümmeln können. „Das ist das Problem mit ihnen: Sie töten wahllos alles in einem großen Gebiet... Männer, Frauen, Kinder, Hunde, Katzen, Vögel“, so Guy McCardle gegenüber Newsweek. Andere Experten sind gar der Meinung, eine Lieferung von Cluster-Munition würde internationale Rüstungskontrollregelungen untergraben.

Cluster-Munition im Ukraine-Krieg: Studie zeigt massiven russischen Einsatz

Eine Studie von Human Rights Watch zeigte im Mai 2023, dass Cluster-Munition bereits zahlreich im Ukraine-Krieg eingesetzt wurde. „Die russischen Streitkräfte haben Streumunition bei Angriffen eingesetzt, die Hunderte von Opfern unter der Zivilbevölkerung forderten und zivile Objekte, darunter Häuser, Krankenhäuser und Schulen, beschädigten“, heißt es. Auch auf ukrainischer Seite soll Streumunition in den Gebieten des Donbass eingesetzt worden sein. Die Türkei hatte dem Land Cluster-Munition nach US-Bauart gesendet, berichtete Foreign Policy.

Russland setze in großem Umfang die „alte, die barbarischste Art von Streumunition gegen die Ukraine ein“, sagte der ukrainische Gesetzgeber Oleksiy Goncharenko bei CNN. „Wir haben jedes Recht, sie gegen sie einzusetzen“, so Goncharenko. Die Ukraine hat beim Pentagon und dem US-Kongress bereits mehrfach Cluster-Munition angefragt. Indes wird bereits ohne Streumunition mit einem „sehr plötzlichen Durchbruch“ der Gegenoffensive der Ukraine gerechnet. (chd)