Hilfe für die Ukraine: Joe Biden liefert Waffen für Kampf gegen Russland

Von: Sandra Kathe

Der Westen bereitet neue Sanktionen gegen Russland vor. Die USA schnüren ein Millionenpaket für die Ukraine. Der Newsticker.

+++ 15.50 Uhr: In wenigen Minuten wird Joe Biden vor die Kameras in Washington DC treten. Allgemein erwartet wird, dass der US-Präsident dann ankündigt, neue Waffenlieferungen an die Ukraine zu genehmigen. Kurz zuvor hatte Biden den Premierminister der Ukraine, Denys Schmyhal, empfangen. Ob Biden in die Ukraine reist und dort seinen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj trifft, ist noch nicht entschieden.

Update von Donnerstag, 21. April 2022, 14.28 Uhr: Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat angekündigt, Bundeskanzler Olaf Scholz von der Notwendigkeit weiterer Waffenlieferungen an die Ukraine überzeugen zu wollen. Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, wolle Morawiecki Scholz kontaktieren und ihn nochmals bitten, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Der Ukraine-Konflikt sei, so betonte Polens Regierungschef am Donnerstag in der Nähe von Warschau, ein Wendepunkt in der Geschichte Europas und der Welt.

Bundesregierung unter Druck: Kritik an „zweideutiger Haltung Deutschlands“ im Ukraine-Krieg

Aus diesem Grund halt Morawiecki die „zweideutige Haltung Deutschlands“ für „sicherlich nicht hilfreich“. Weil die Ukrainer Waffen zur Verteidigung benötigen, sei es „notwendig, ihnen Munition und auch schweres Gerät zu geben“. Morawiecki betonte, Polen liefere der Ukraine eine große Menge an Ausrüstung und Verteidigungsgerät, damit das Nachbarland sich gegen den brutalen und kriminellen russischen Angriff wehren könne.

Er forderte die Bundesregierung unter Kanzler Scholz auf, Deutschland und Polen müssten gemeinsam handeln, um die Chancen für die Wiederherstellung des Friedens und der Sicherheit zu erhöhen. Dazu sei auch eine entschlossene Abkehr von russischem Erdöl, russischem Gas und russischer Kohle nötig.

Ukraine-Krieg: Deutschland will Ölimport reduzieren – Biden kündigt Hilfe für Kiew an

Erstmeldung von Donnerstag, 21.04.2022, 12.29 Uhr: Kiew/Moskau – Die russischen Angriffe auf den Osten der Ukraine gehen weiter und damit auch die Sanktionen gegen den Kreml sowie die Unterstützungsbekundungen des Westens gegenüber der Regierung in Kiew. Neben Finanzsanktionen gegen russische Unternehmen und Banken, bereitet sich der Westen auch darauf vor, auf russische Öl- und Gas-Exporte zu verzichten. In einigen Staaten stehen die Chancen auf einen schnellen Effekt jedoch besser als in anderen.

So herrscht in der Bundesregierung immer noch Uneinigkeit über den Zeitpunkt des Ausstiegs aus russischen Energiequellen. Während Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) das Ziel formulierte, die Ölimporte aus Russland bis zum Sommer zu halbieren und bis Ende des Jahres ganz einzustellen, rief Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zu mehr Geduld auf: „Ich habe keine Angst vor den wirtschaftlichen Kosten. Was mir Angst macht ist das physische Szenario, wenn Firmen ganze Produktionslinien stoppen müssen, das kostet unsere Wirtschaft letztlich noch mehr“, sagte Lindner in einem Interview mit dem britischen Sender BBC.

Das US-Verteidigungsministerium hat angekündigt, die ukrainischen Streitkräfte in Zukunft auch wieder mit Trainings zu unterstützen. (Archivfoto) © Sergey Bobok/AFP

Militärhilfe im Ukraine-Krieg: US-Präsident Biden „beeindruckt“ von der ukrainischen Armee

Klarer sind die Sanktionspläne der USA, die erneut angekündigt haben, zusätzlich die Ukraine mit Militärhilfen zu unterstützen. So gab US-Präsident Joe Biden vergangene Woche ein neues militärisches Hilfspaket im Wert von 800 Millionen US-Dollar frei, das auch Waffen- und Munitionslieferungen umfasst. Anfang des Monats kündigte das US-Verteidigungsministerium an, die Einsatzkräfte in der Ukraine mit Trainings zu unterstützen, damit die westlichen Hilfsgüter auch bestmöglich eingesetzt werden könnten.

Biden selbst sei „beeindruckt“ von den Leistungen des ukrainischen Militärs, das sich den zahlenmäßig überlegenen russischen Soldaten so erfolgreich widersetze. Zu seinen Verteidigungsberater:innen im Weißen Haus sagte Biden, laut einem Bericht der Washington Post, die ukrainischen Einsatzkräfte seien „stärker und stolzer“ als er es erwartet hätte. Ihre Verteidigungsleistung werde tagtäglich durch militärische Unterstützung der Nato und ihrer Partner in der Indo-Pazifik-Region unterstützt.

Sanktionen im Ukraine-Krieg: USA kündigt neue Sanktionen gegen russische Privatbank an

Am Mittwoch (20.04.2022) haben die USA außerdem in Reaktion auf den Ukraine-Krieg neue Sanktionen gegen die russische Privatbank Transkapitalbank und ein Netzwerk um den Oligarchen Konstantin Malofejew verhängt. Das US-Finanzministerium erklärte am Mittwoch, die Transkapitalbank habe versucht, bestehende US-Sanktionen zu umgehen.

So habe die Privatbank ihren Kunden Transaktionen über ein eigenes Internet-basiertes Bankensystem angeboten, um das weltweite Zahlungssystem Swift bei Dollar-Zahlungen zu umgehen. Zeitgleich gab das US-Außenministerium Einreiseverbote für mehr als 650 Menschen bekannt. (ska mit dpa/AFP/epd)