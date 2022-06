Ukraine-Krieg: Pentagon stoppt kurzfristig Drohnen-Lieferung - aus Angst vor Russland

Von: Daniel Dillmann

Der Ukraine gehen im Krieg mit Russland die Waffen aus. Die Nato und die EU sollen helfen. Doch es gibt Probleme. Der Newsticker.

Ukraine und EU: Bundeskanzler Olaf Scholz fordert eine Reform der EU inmitten des Ukraine-Kriegs. Die Nato sicher weitere Unterstützung zu.

Bundeskanzler Olaf Scholz fordert eine Reform der EU inmitten des Ukraine-Kriegs. Die Nato sicher weitere Unterstützung zu. „Beginnende Blockade“: Die russische Regierung wirft inmitten des Ukraine-Konflikts EU-Mitgliedsstaat Litauen einen Bruch von internationalem Recht vor.

Die russische Regierung wirft inmitten des Ukraine-Konflikts EU-Mitgliedsstaat Litauen einen Bruch von internationalem Recht vor. Hilfe aus dem Westen: Deutschland liefert im Krieg mit Russland weitere Waffensysteme an die Ukraine.

Update von Montag, 20. Juni, 09.04 Uhr: Die USA zögern, der Ukraine im Krieg gegen Russland dringend benötigte Kampfdrohnen zu liefern. Konkret geht es um vier Modelle der Drohne MQ-1C Gray Eagle, die mit Raketen des Typs „Hellfire“ bestückt werden kann. Das Pentagon aber stoppte die Lieferung im letzten Moment - aus Angst, die Drohnen könnten in die Hände des Feindes fallen. Sollte das passieren, würde Russland sensible Informationen über Radartechnologien der US-Armee und deren Aufklärungssysteme erhalten.

Damit die Kampfdrohnen doch noch in die Ukraine geliefert werden können, sollen nun die Radarsysteme getauscht werden.

Eine Drohne des Typs MQ-1C Gray Eagle im Irak. Die Ukraine erhält vorerst keine Modelle dieses Typs von den USA. © imago

Ukraine-Krieg: Moskau verurteilt „Blockade“ durch Litauen - Scholz fordert EU-Reformen

++ 10.15 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die Erweiterung der EU mit Reformen beschleunigen. Um Staaten wie die Ukraine aufnehmen zu können, müsse die EU „ihre Strukturen und Entscheidungsprozesse modernisieren. Nicht immer wird alles einstimmig entschieden werden können, was heute einstimmig entschieden werden muss.“ Das sagte der Bundeskanzler im Interview mit der Nachrichtenagentur dpa.

Über eine mögliche Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip will Scholz auf dem nächsten EU-Gipfel reden. Dieser findet am kommenden Donnerstag und Freitag statt.

Ukraine-Krieg: Moskau wirft Litauen Rechtsbruch vor

++ Update, 08.15 Uhr: Die politische Führung in Moskau wirft Litauen den Bruch internationalen Rechts vor. Das EU-Mitgliedsland hat im Zuge des Ukraine-Kriegs den Bahntransit in die zu Russland gehörende Ostsee-Enklave Kaliningrad gestoppt. Es handele sich dabei um eine „beginnende Blockade“, so Konstantin Kossatschow, einer der führenden Außenpolitiker Russlands, in der Nacht zum Sonntag auf seinem Telegram-Kanal.

„„Als EU-Mitgliedsland verletzt Litauen im Rahmen der Sanktionen (nationales Recht) eine ganze Reihe juristisch verbindlicher internationaler Rechtsakte, die nicht nur die Pflichten Litauens selbst, sondern auch die der EU insgesamt betreffen“, schrieb Kossatschow.

Ukraine-Krieg: Neue Waffen aus Deutschland - prominenter Besuch in Lwiw

Kiew - Mehr Waffen, mehr Geld, doch kein direkter Eingriff in den Krieg. Das ist zusammengefasst, was Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg über die zukünftige Rolle der westlichen Verbündeten im Ukraine-Krieg sagte. Laut Stoltenberg müsse man sich darauf einstellen, dass der Krieg zwischen der Ukraine und Russland noch „Jahre dauern“ könne.

„Wir dürfen nicht nachlassen, die Ukraine zu unterstützen“, sagte Stoltenberg im Gespräch mit der Bild am Sonntag weiter. Steigende Energie- und Lebensmittelpreise infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine seien „kein Vergleich zu dem Preis, den die Ukrainer jeden Tag mit vielen Menschenleben zahlen müssen“. Sollte der russische Präsident Wladimir Putin aus dem Krieg „die Lehre ziehen, dass er einfach so weitermachen könne, wie nach dem Georgien-Krieg 2008 und der Besetzung der Krim 2014“, dann bezahlten die Nato-Staaten „einen viel höheren Preis“.

Hilfe für die Ukraine: Mehr Waffen, mehr Geld, keine Nato-Soldaten

Ganz ähnlich klang das auch vom britischen Premierminister Boris Johnson, der am Wochenende bereits zum wiederholten Mal die Ukraine besucht hatte. In einem am späten Samstagabend veröffentlichten Gastbeitrag in der Sunday Times schrieb Johnson, im Ukraine-Krieg sei Zeit „jetzt der entscheidende Faktor“. Alles hänge davon ab, „ob die Ukraine ihre Verteidigungsfähigkeit schneller stärkt, als Russland seine Angriffsfähigkeit erneuert“. Dafür benötige das Land dringend und zügig neue Waffensysteme aus dem Westen.

Stoltenberg betonte allerdings auch, dass das westliche Verteidigungsbündnis nicht in die Kämpfe eingreifen werde. „Wir helfen dem Land, aber wir werden keine Nato-Soldaten in die Ukraine senden“, sagte er.

Mehr Waffen fordert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seit Wochen auch von Deutschland - mit Erfolg, wie ukrainische Medien berichten. Demnach habe die deutsche Botschafterin in der Ukraine die Lieferung weiterer Panzerhaubitzen in die Ukraine bestätigt. Laut den Berichten soll Feldhusen außerdem die Lieferung von Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesystemen (HIMARS) zugesichert haben. Diese Waffensysteme würden derzeit im Auftrag von Deutschland, den USA und Großbritannien montiert und verladen werden.

Hilfe für die Ukraine: Ben Stiller besucht Lwiw

Aus den USA reiste nun sogar Hollywood-Prominenz zur Unterstützung in die Ukraine. Schauspieler Ben Stiller besuchte in seiner Funktion als UNHCR-Botschafter die Stadt Lwiw, in die viele Ukrainerinnen und Ukrainer aus dem Osten des Landes geflüchtet waren.

Doch ob all diese technische und moralische Unterstützung der Ukraine ausreicht, den Angriff aus Russland zu überstehen, das steht noch lange nicht fest. Der Gouverneur der ukrainischen Donbass-Teilregion Luhansk, Serhij Hajdaj, scheint sich da ebenfalls nicht sicher zu sein. Er warnte vor einer weiteren Eskalation der Kämpfe mit Russland. „Es ist gut, dass der Westen uns hilft, aber das kommt zu spät“, sagte Hajdaj der Nachrichtenagentur afp. In der Region Luhansk gebe es angesichts der russischen Angriffe längst „keine sicheren Orte mehr“. (dil/dpa/afp)