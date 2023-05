Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Ampel schnürt größtes Waffenpaket für die Ukraine seit Kriegsbeginn

Symbol der Solidarität

Nach Medieninformationen soll die Ukraine neue Waffen im Wert von 2,7 Milliarden aus Deutschland erhalten. Das Paket soll ein Zeichen der Solidarität an Selenskyj sein.

Berlin/ Aachen - Deutschland will offenbar seine Waffenlieferungen an die Ukraine deutlich aufstocken. Wie der Spiegel berichtet, soll Kiew in den kommenden Wochen und Monaten neue Panzer, Drohnen und Flugabwehr erhalten, um sich im Ukraine-Krieg besser gegen die Angriffe der Truppen aus Russland zur Wehr setzen zu können.

Das Kanzleramt und die beteiligten Ressorts hätten sich in den vergangenen Tagen in geheimen Verhandlungen über die Waffenlieferungen verständigt, so der Spiegel.

Deutschland liefert neue Waffen an die Ukraine

Die neuen Waffenlieferungen sollen das größte militärische Paket darstellen, das die Ukraine seit Kriegsbeginn aus Deutschland erhalten hat.

Die Waffenlieferungen an die Ukraine sollen enthalten:

20 Marder-Schützenpanzer

30 Leopard-1-Panzer

15 Gepard-Flugabwehrpanzer

18 Radhaubitzen

200 Aufklärungsdrohnen

4 Iris-T-Flugabwehrsysteme samt Munition (vier Iris-T-SLM-Flugabwehrsysteme, 12 Iris-T-SLS-Startgeräte und Hunderte Lenkflugkörper)

Artellerie-Munition

mehr als 200 gepanzerte Gefechts- und Logistikfahrzeuge

Damit will Deutschland laut dem Bericht sowohl die ukrainische Flugabwehr stärken, als auch die Landstreitkräfte und Transporte an die Front unterstützen. Außerdem wolle Deutschland mit der Lieferung von Drohnen einen Beitrag dazu leisten, dass die Ukraine feindliche Stellungen Russlands besser aufklären kann.

Waffenlieferungen: Verkündigung bei Verleihung des Karlspreises an Wolodymyr Selenskyj?

Nach Spiegel-Informationen will die Bundesregierung die Waffenlieferungen am Sonntag (14. Mai) offiziell bekannt geben - parallel zur Verleihung des Karlspreises an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Aachen. Dies solle ein deutliches Symbol der deutschen Solidarität mit der Ukraine darstellen. Es gab zuvor Spekulationen darüber, ob Selenskyj persönlich nach Deutschland zur Preisverleihung kommt.

Die Waffenlieferungen stehen möglicherweise auch im Zusammenhang mit den angekündigten Vorstößen der ukrainischen Armee: Die sogenannte Frühjahrsoffensive werde sich wegen fehlender Waffen verzögern, hatte Selenskyj erst vor zwei Tagen gesagt.

Erst vor wenigen Tagen hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) der Ukraine dauerhafte Unterstützung zugesichert - der Bedarf an Waffen werde für die Ukraine eher steigen als sinken. (kat)