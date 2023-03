Neue Daten: Russland erleidet schwere Verluste – Wagner-Söldner wohl in Bachmut verheizt

Von: Christian Stör

Teilen

Die russischen Streitkräfte erleiden im Ukraine-Krieg herbe Verluste. Vor allem im Kampf um Bachmut kommen zahllose Soldaten ums Leben. Der News-Ticker.

Schlacht um Bachmut : Wagner-Söldner unter Opfern.

um : Wagner-Söldner unter Opfern. Verluste für Russland : Kreml nennt keine Zahlen mehr.

für : Kreml nennt keine Zahlen mehr. Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt. Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 14. März, 13.00 Uhr: Russland nutzt nach britischer Einschätzung wegen Munitionsmangels veraltete Geschosse im Ukraine-Krieg. Die Munition sei zuvor als unbrauchbar eingestuft worden, teilt das Verteidigungsministerium in London unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit.

Der Mangel an Artilleriemunition habe vermutlich dazu geführt, dass an vielen Frontabschnitten die Geschosse „streng rationiert“ werden müssten, heißt es aus London. „Dies war mit ziemlicher Sicherheit ein zentraler Grund dafür, warum keine russische Einheit zuletzt eine nennenswerte Offensive starten konnte.“

Schwere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg

Erstmeldung vom 14. März: Bachmut - Russland muss im Ukraine-Krieg schwere Verluste hinnehmen. Der Kreml selbst hüllt sich zwar in Schweigen, doch öffentlich zugängliche Daten deuten darauf hin, dass mindestens 16.774 russische Soldaten bisher im Kampf gefallen sind. Dies geht aus den Zahlen hervor, die der russische Dienst der BBC und das unabhängige russische Medienunternehmen Mediazona regelmäßig veröffentlichen (Stand 10. März).

Besonders auffallend bei diesen Daten ist der Anstieg der Opfer bei der Wagner-Söldnergruppe, die sich seit mehreren Wochen schwere Kämpfe mit ukrainischen Verteidigern in und um Bachmut liefert. Im Zeitraum vom 24. Februar bis 10. März konnten insgesamt 800 Todesfälle bestätigt werden. Allerdings gab es demnach unter freiwilligen Söldnern weniger Verluste als unter Gefangenen, die von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin eingezogen worden waren.

Ein Wagner-Söldner sitzt im Verhörraum, nachdem er am 12. März 2023 während der russischen Invasion in der Ukraine von ukrainischen Soldaten in der Nähe von Bachmut in der Region Donezk gefangen genommen worden ist. © SERGEY SHESTAK/afp

Verluste für Russland: Wagner-Söldner sterben in Bachmut

Die Schlacht um Bachmut kommt Russland wohl in der Tat teuer zu stehen. „Je härter die Kämpfe, desto mehr Artillerie arbeitet gegen uns und desto mehr Panzer“, sagte Prigoschin am Sonntag (12. März).

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte am selben Tag in seiner nächtlichen Videoansprache konkrete Zahlen zu den russischen Verlusten: „In weniger als einer Woche, beginnend am 6. März, ist es uns gelungen, allein im Sektor Bachmut mehr als 1.100 feindliche Soldaten zu töten“, sagte Selenskyj. „Das ist ein unumkehrbarer Verlust für Russland.“ Außerdem seien 1.500 russische Soldaten so schwer verwundet worden, dass sie nicht mehr eingesetzt werden könnten.

Wie hoch die Zahl der russischen Verluste wirklich ist, ist kaum zu sagen. Die Zahlen aus Kiew fallen normalerweise höher aus als westliche Schätzungen. Allerdings meldete das britische Verteidigungsministerium am 17. Februar, dass russische Truppen und Wagner-Söldner seit Beginn des Ukraine-Kriegs wahrscheinlich bis zu 200.000 Opfer erlitten hätten. Bis zu 60.000 Soldaten seien gestorben, hatte das Ministerium im Februar ausgewertet.

Ein Jahr Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Verluste für Russland: Kreml nennt keine Zahlen mehr

Das russische Verteidigungsministerium hat sich zuletzt im September 2022 zu den eigenen Verlusten geäußert. Verteidigungsminister Sergei Schoigu hatte damals die Zahl von 5.937 getöteten Militärangehörigen genannt. Der ukrainische Generalstab meldete am 14. März mehr als 160.000 „liquidierte russische Soldaten“.

Soldaten: 160.540 (+740)

160.540 (+740) Flugzeuge: 304

304 Hubschrauber: 289

289 Panzer: 3.484 (+10)

3.484 (+10) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6.789 (+15)

6.789 (+15) Artilleriesysteme: 2.519 (+16)

2.519 (+16) Flugabwehrsysteme: 260 (+1)

260 (+1) Mehrfachraketenwerfer: 495 (+2)

495 (+2) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5.367 (+13)

5.367 (+13) Schiffe: 18

18 Drohnen: 2.120 (+11)

2.120 (+11) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 14. März

(cs)