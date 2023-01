Russische Soldaten jagen sich mit eigener Munition in die Luft

Von: Christian Stör

Russland erleidet im Ukraine-Krieg teilweise schwere Verluste. Bei einer Explosion in einer Kaserne gibt es Tote und Verletzte. Der News-Ticker.

Explosion auf russischem Stützpunkt Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom Montag, 16. Januar, 10.40 Uhr: In seinem Lagebericht vom 16. Januar teilt der ukrainische Generalstab die Verluste Russlands bis zum heutigen Tage im Krieg mit. Die Zahl der russischen Soldatinnen und Soldaten, die seit Kriegsbeginn getötet wurden, liege demnach bei 116.080. Außerdem sollen die Truppen der Ukraine innerhalb eines Tages zwölf Panzer zerstört haben. Alle Zahlen im Überblick:

Soldaten: 116.080 (+790)

116.080 (+790) Panzer: 3118 (+12)

3118 (+12) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6204 (+5)

6204 (+5) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 4870 (+24)

4870 (+24) Artilleriesysteme: 2099 (+5)

2099 (+5) Mehrfachraketen: 438 (+1)

438 (+1) Luftabwehrsysteme: 220 (+1)

220 (+1) Flugzeuge: 286 (+0)

286 (+0) Hubschrauber: 276 (+0)

276 (+0) Drohnen: 1872 (+0)

1872 (+0) Boote: 17 (+0)

17 (+0) (Quelle: Bericht des ukrainischen Generalstabs vom 156 Januar)

Nach Angaben der Militärführung in Kiew hat die Ukraine innerhalb eines Tages zwölf russische Panzer zerstört. Auch darüber hinaus erleidet Russland im Ukraine-Krieg herbe Verluste. © Ximena Borrazas/imago

Erstmeldung vom Montag, 16. Januar, 8.40 Uhr: Korotscha - Mehr als zehn Monate nach Beginn der Invasion tut sich Russland nach wie vor schwer, einen entscheidenden Vorteil bei den Kämpfen in der Ukraine zu erringen. Vor allem die sich häufenden Verluste machen den russischen Streitkräften das Leben zunehmend schwerer. Dabei spielt auch die mangelhafte Ausbildung der mobilisierten Rekruten eine wesentliche Rolle.

Nun sind infolge einer schweren Explosion in einer Kaserne in der westrussischen Region Belgorod drei russische Soldaten getötet und 16 weitere verletzt worden. Acht weitere Männer würden seit dem Vorfall, der sich bereits am Samstag (14. Januar) in der an die Ukraine grenzenden Region ereignete, vermisst, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Interfax am Sonntag unter Berufung auf Rettungsdienste.

Herbe Verluste für Russland: Explosion auf russischem Stützpunkt

Den Angaben zufolge hatte ein Unteroffizier versehentlich eine Handgranate zur Detonation gebracht, woraufhin in dem Gebäude ein Feuer ausbrach. Er selbst erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. „Vorläufige Ursache der Explosion ist fahrlässiger Umgang mit Munition“, sagte ein Vertreter des Rettungsdienstes gegenüber der Nachrichtenagentur Tass.

Das Internetportal Baza wiederum berichtete, der Mann habe in einem zum Militärquartier umfunktionierten Kulturzentrum unweit der Stadt Korotscha mit der Granate hantiert, um sich vor ihm unterstellten Militärangehörigen Autorität zu verschaffen. Bei den Getöteten und Verletzten soll es sich demnach um mobilisierte Rekruten handeln.

Andere Portale schrieben darüber hinaus, das Feuer habe auch ein Waffenlager erfasst und die Munition dort zur Explosion gebracht. Die verschiedenen Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden. (cs/dpa)