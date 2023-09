Herber Verlust für Russland: Putins Top-General nach Attentat schwer verletzt

Von: Andreas Apetz

Russlands Präsident Wladimir Putin verliert immer mehr seiner Generäle. (Archivfoto) © Pavel Golovkin/dpa

Russland verliert eine weitere wichtige Schlüsselfigur. Ein Generalmajor, der die Volksrepublik Luhansk lenkte, wird bei einem Attentat schwer verletzt.

Luhansk – Russische Generäle haben im Ukraine-Krieg einen schweren Stand: Für ukrainische Scharfschützen sind die Kommandeure bei der Gegenoffensive ein begehrtes Ziel, gleichzeitig entlässt und besetzt der Kreml die Posten ständig nach Belieben neu. Medienberichten zufolge soll einer von Putins Top-Generälen nun auf der Intensivstation liegen. Der russische Militärchef sei bei einem Bombenattentat des ukrainischen Geheimdienstes schwer verletzt worden und kämpfe um sein Leben.

Aus einer Quelle im militärischen Sicherheitsdienst der Ukraine hat die ukrainische Nachrichtenplattform Ukrainska Pravda von einem erfolgreichen Anschlag auf Juri Afanasjewskij erfahren. Laut dem Nachrichtenportal soll das Attentat in der Wohnung des Generalmajors stattgefunden haben. Dabei habe sich Afanasjewskij mehrere Splitterverletzungen an Kopf, Hals und Unterleib zugezogen.

Russischer General leitete Zollamt und war in Luhansk stationiert

Afanasjewskij ist russischer General, stationiert in der abtrünnigen Volksrepublik Luhansk. Er ist ebenfalls Agent des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes und arbeitet als Vorsitzender für den russischen Zoll. In Luhansk ist der Generalmajor als Finanzier des selbsternannten Chefs der Volksrepublik, Leonid Pasechenik, bekannt. Dadurch nimmt Afanajewskij maßgeblich Einfluss auf politische Entscheidungen in der ostukrainischen Region.

Der General soll außerdem Gelder gewaschen haben, um bewaffnete Söldner zu finanzieren, die gegen die Ukraine kämpften, berichtete die ukrainische Nachrichtenplattform Ukrainska Pravda. Afanassjewski ist international kein unbekannter Name. Der General wurde im Zuge des Ukraine-Kriegs von der EU, Großbritannien, Kanada, der Schweiz und Japan mit persönlichen Sanktionen belegt.

Ukraine nimmt immer wieder russische Generäle ins Visier

Afanasjewskij übernimmt im russischen Machtgefüge überwiegend administrative und politische Aufgaben. Im Ukraine-Krieg hatten es die verteidigenden Kräfte in der jüngsten Vergangenheit vor allem auf Generäle abgesehen, die direkt in das Kriegsgeschehen involviert waren.

Erst Mitte Juli hatten ukrainische Streitkräfte den Generalleutnant Oleg Zwokov in seinem Hotel im von Russland besetzten Ferienort Berdiansk mit einem Raketenangriff getötet. Wiederum einen Monat zuvor kamen der russische Generalmajor Sergej Gorjatschew zusammen mit mehreren weiteren hochrangigen Generälen bei einem Raketengriff im Zuge der ukrainischen Gegenoffensive in Saporischschja ums Leben. (aa)