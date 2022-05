Ukraine-Krieg: Russland will wieder verhandeln, Selenskyj nur mit Putin persönlich sprechen

Von: Daniel Dillmann

Drei Monate dauert der Krieg zwischen der Ukraine und Russland nun an. Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert ernste Verhandlungen über ein baldiges Kriegsende.

Update, 10.30 Uhr: Laut Angaben aus dem Kreml ist auch Russland bereit, die Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Ukrainee-Krieg wieder aufzunehmen. „Wir sind unsererseits bereit, den Dialog fortzusetzen“, sagte Wladimir Medinski, Leiter der russischen Delegation in den Verhandlungen, laut der staatlichen Nachrichtenagentur TASS. Der erste Schritt müsse aber von Kiew ausgehen.

Erstmeldung: Kiew – Die Verluste auf beiden Seiten häufen sich. Russland soll seit der Eskalation des Ukraine-Konflikts vor knapp drei Monaten mehr als 200 Flugzeuge verloren haben, über 1300 Panzer und nahezu 30.000 Soldaten. Auf Seiten der Ukraine sieht es nicht besser aus. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von bis zu 1000 Gefallenen pro Tag und warnte sein Land vor schwierigen Wochen, die vor den Bewohnerinnen und Bewohnern liegen würden.

Präsident Wolodymyr Selenskyj will mit Wladimir Putin über einen Waffenstillstand in der Ukraine sprechen. © Sergej Supinsky/AFP

Inmitten dieser Gemengelage forderte Wolodymyr Selenskyj nun wieder direkte Gespräche mit Russland – konkret mit dessen Präsidenten, Wladimir Putin. Putin sei der einzige Offizielle Russlands, den Selenskyj bereits sei zu treffen. Das sagte der ukrainische Präsident im Rahmen seiner Rede vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Gleichzeitig betonte Selenskyj aber auch, dass Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg immer schwieriger werden würden. Täglich würden ihn Berichte über Kriegsverbrechen der russischen Truppen erreichen. Moskau wiederum streitet jegliche Beteiligung an Angriffen auf die Zivilbevölkerung in der Ukraine ab.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Entscheidung liegt bei Putin

Ob es unter diesen Umständen wirklich zu Verhandlungen über einen Waffenstillstand oder gar ein Ende des Ukraine-Kriegs kommt, das bleibt weiter unklar. Für Selenskyj wiederum ist klar, wo die Entscheidungskraft darüber liegt: im Kreml in Moskau. „Der Präsident der Russischen Föderation entscheidet alles“, so der ukrainische Präsident in Davos. Der Krieg könne ohne Wladimir Putin nicht beendet werden.

Unterhändler unter anderem aus der Türkei hatten in den vergangenen Wochen immer wieder versucht, einen Waffenstillstand auszuhandeln. Die Gespräche aber waren ins Stocken geraten. Wolodymyr Selenskyj betonte laut der Nachrichtenagentur Reuters in der letzten Woche im ukrainischen Fernsehen, dass es unmöglich sei, den Krieg ohne diplomatische Bemühungen zu beenden. (dil)