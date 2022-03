Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Persönliche Gespräche in der Türkei

Von: Daniel Dillmann

Während im Ukraine-Krieg weiter gekämpft wird, wollen Russland und die Ukraine zu neuen Friedensverhandlungen in der Türkei zusammenkommen.

Am Montag wollen Russland* und die Ukraine* die Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg* fortsetzen.

Vertreter aus Kiew* und Moskau* kommen dafür auf Einladung der Türkei* nach Antalya.

Gelingt den Unterhändlern von Wladimir Putin* und Wolodymyr Selenskyj* im Ukraine-Konflikt* ein Durchbruch? Alle Neuigkeiten im Newsticker.

Moskau/Kiew - Russland und die Ukraine haben sich auf eine neue Runde der Verhandlungen zum Ende des Ukraine-Kriegs geeinigt. Man werde am Montag (28.03.2022) zu Gesprächen in der Türkei zusammenkommen. „Bei den heutigen Gespräch per Videokonferenz wurde beschlossen, die nächste Runde in Präsenz in der Türkei vom 28. bis 30. März abzuhalten“, teilte der ukrainische Unterhändler David Arachamia am Sonntag (27.03.2022) im Online-Netzwerk Facebook mit.

Die Unterhändler der Ukraine und Russland waren bereits am 10. März zu Verhandlungen im Ukraine-Krieg in der Türkei zusammengekommen. Auf Einladung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan* hatte man sich in Antalya getroffen. Auf eine Waffenruhe konnten sich die Parteien damals in der Türkei aber nicht einigen. Die Kämpfe um die Städte der Ukraine wie Kiew, Mariupol und Charkiw waren nur mit noch größerer Härte fortgesetzt worden.

Ukraine-Krieg: Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gehen in der Türkei weiter. © dpa

Ukraine-Krieg: Nächste Verhandlungen von Russland und Ukraine finden wieder in der Türkei statt

Bereits am Freitag (25.03.2022) hatte Wladimir Medinski, Chefunterhändler des russischen Präsidenten Wladimir Putin, erklärt, die Verhandlungen kämen in den zentralen Fragen nicht voran. „In zweitrangigen Punkten stimmen die Positionen überein. Aber in den politischen Hauptfragen kommen wir nicht voran“, so Medinski nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen.

Moskau besteht laut Angaben der Nachrichtenagentur dpa weiter auf die Neutralität, Demilitarisierung und „Entnazifizierung“ der Ukraine. Außerdem fordert der Kreml die Anerkennung der Souveränität der von Russland besetzten Krim sowie die Anerkennung der Unabhängigkeit der beiden prorussischen „Republiken“ in der Ostukraine Donezk und Luhansk. In Luhansk hatte die Führung der Separatisten ein Referendum angekündigt, das über den Anschluss der abtrünnigen Gebiete an Russland entscheiden solle.

Ukraine-Konflikt: Ukraine beklagt Verhandlungen mit Russland als „sehr schwer“

Auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba bezeichnete die Verhandlungen mit Russland im Ukraine-Krieg als „sehr schwer“. Die Regierung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj fordert einen vollständigen Abzug der russischen Streitkräfte aus der Ukraine und lehnt es ab, auf die Gebiete im Osten des Landes zu verzichten. Das wichtigste sei laut Kuleba „zuallererst eine Waffenruhe, Sicherheitsgarantien und die territoriale Integrität der Ukraine“.

Selenskyj hatte in der Vergangenheit immer wieder persönliche Verhandlungen mit Wladimir Putin über ein Ende des Ukraine-Kriegs gefordert. Putin hat sich über seine Bereitschaft zu solch einem Treffen bislang konsequent ausgeschwiegen*. (dil/dpa) Als Vermittler im Ukraine-Krieg wittert Erdogan seine Chance*: Die Rolle könnte dem türkischen Präsidenten die Macht sichern. *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA