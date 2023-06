Ukraine-Krieg: Wie weit darf die Unterstützung für Kiew gehen?

Der US-Präsident Joe Biden und Wolodymir Selenskiy in Kiew. © Imago Images

Es besteht die Gefahr, dass die Nato sich in ukrainische Bestrebungen verstrickt, den Kampf nach Russland zu tragen, sagt der Analyst Charles Knight.

Washington, DC - Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat „das Gleichgewicht des nuklearen Terrors“, wie es in der Wissenschaft genannt wird, gestört. Während des Kalten Krieges kamen die Staats- und Regierungschefs der Nato und der Sowjetunion unabhängig voneinander zu einer gemeinsamen Einschätzung der nuklearen Bedrohung und dabei zu dem Schluss, dass ein größerer Krieg in Europa wahrscheinlich zu einer nuklearen Katastrophe für alle Seiten führen würde. Dementsprechend machten sie es zu ihrer strategischen Priorität, einen solchen Krieg in Europa zu vermeiden.

Während er der Ukraine Anfang 2022 großzügige Militärhilfe anbot, bekräftigte US-Präsident Joe Biden die Grenzen der US-amerikanischen Unterstützung in diesem europäischen Krieg, auf eine ähnliche Weise, wie sie im Kalten Krieg gezogen worden waren. Er sagte: „die Vorstellung, dass wir Flugzeuge (...) mit amerikanischen Piloten da reinschicken (...)– machen Sie sich nichts vor (...) das nennt man den Dritten Weltkrieg.“

Zur Serie Die Menschen in der Ukraine brauchen Frieden, aber es herrscht Krieg. Welche Wege können zum Frieden führen? Welche Rolle soll Deutschland dabei spielen? In der Serie #Friedensfragen suchen Expertinnen und Experten nach Antworten auf viele drängende Fragen. Dabei legen wir Wert auf eine große Bandbreite der Positionen – die keineswegs immer der Meinung der FR entsprechen. Alle Artikel finden sich auch auf unserer Homepage unter www.fr.de/friedensfragen

Ukraine-Krieg: Die Risiken einer Eskalation sind nun Realität

Wladimir Putin hat mit seiner Invasion die strategische Zurückhaltung über Bord geworfen. Dieser Bruch und die daraus resultierenden Risiken einer Eskalation sind nun die Realität, mit der wir leben müssen, solange dieser Krieg andauert – ein unumgänglicher Grund, neben anderen, den Krieg so bald wie möglich zu beenden. Manche Menschen sind schnell dabei, die Risiken eines Atomkriegs abzutun, indem sie sich auf Metaphern wie Bluff oder Erpressung berufen. Im Gegensatz zu Bluff oder Erpressung sind die Risiken, die mit der Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen verbunden sind, jedoch unkalkulierbar. Und eine missglückte Wette auf das Ausbleiben eines Atomkriegs wäre katastrophal.

Vor einem Jahr glaubte Putin, seine Armee und seine Luftwaffe würden einen schnellen Sieg erringen. Stattdessen hat sich der Krieg in eine langwierige Auseinandersetzung verwandelt, die die russische Armee einige Eliteeinheiten gekostet und einen Großteil ihrer besten Ausrüstung zerstört hat. Im Kreml ist nun eine gefährliche Dynamik am Werk. Seit dem Untergang der Sowjetunion dienen die russischen Atomwaffen als strategische Reserve für die relativ schwachen konventionellen Streitkräfte Russlands. Infolgedessen sieht Russlands Doktrin den Einsatz von Atomwaffen eher und flexibel vor.

Charles Knight ist Analyst für Sicherheitspolitik beim Project on Defense Alternatives und dem Institute for Peace and Diplomacy. Er forscht dazu, wie Reformen militärischer Strukturen und Doktrinen zu friedlichen internationalen Beziehungen beitragen können. Übersetzung aus dem Englischen: Lukas Mengelkamp © Privat

Ukraine-Krieg: Kiew könnte andere Ziele verfolgen als Brüssel oder Washington

Da der Krieg weitere Schwächen der konventionellen Streitkräfte offenbart hat, wird sich die Kremlführung wahrscheinlich stärker auf ihre Atomwaffen verlassen, um ihre strategischen Ziele zu erreichen. Infolgedessen werden die Versuchungen, das Potenzial von Kernwaffen auf dem Schlachtfeld auszunutzen, zunehmen. Die Nato-Staaten sind wie früher gegenüber ihren Bürgern und der Welt dafür verantwortlich, der Verringerung des Risikos eines Atomkriegs Vorrang einzuräumen. In dieser Hinsicht ist die Zurückhaltung bei der Unterstützung der Ukraine durch die Nato kein Zugeständnis an Russland, sondern ein wesentliches Element einer verantwortungsvollen Unterstützung.

Bei der Entscheidung über das Ausmaß und die Art der Unterstützung für die Verteidigung der Ukraine dürfen die Nato-Staaten nicht vergessen, dass die Ukraine ein unabhängiger Hauptakteur in diesem Krieg ist. Die ukrainische Regierung nimmt keine Befehle aus Brüssel oder Washington entgegen. Es steht ihr daher frei, Kriegsziele zu verfolgen, die von denen der Nato-Staaten abweichen können.

Ukraine-Krieg: Langstreckenraketen werden zu weiterer Eskalation führen

Viele von uns sympathisieren mit dem ukrainischen Wunsch, die Krim zurückzugewinnen. Dennoch müssen wir damit rechnen, dass die Freiheit, ein solches Kriegsziel zu verfolgen, mit realen Risiken einer Kriegseskalation verbunden ist. So besteht auch die Gefahr, dass sich die Nato in die ukrainischen Bestrebungen verstrickt, den Kampf in das Heimatland des Feindes zu tragen. Gegenwärtig gibt es Pläne einiger Nato-Staaten, Raketen mit hoher Reichweite zur Verfügung zu stellen. Es ist klar, dass solche Waffen zu einer Eskalation führen können, und die Nato-Staaten müssen die Anzahl und die Art dieser von ihnen gelieferten Waffen sorgfältig begrenzen.