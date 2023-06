„Wir wissen immer, wo sich Putin und Prigoschin aufhalten“ - Ukrainischer Spion berichtet

Echtzeit-Überwachung trotz Doppelgänger

Der ukrainische Geheimdienst sei über die Aufenthaltsorte von Putin und Prigoschin stets genau im Bilde. Ihr Ziel sei es, Putin nach Den Haag auszuliefern.

Kiew – Der ukrainische Militärgeheimdienst wisse immer über den Standort des russischen Präsidenten Wladimir Putin und des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin Bescheid – das berichtet zumindest ein Vertreter des Militär-Nachrichtendienstes der Ukraine. Als „zivilisierter Staat“ sei es trotzdem wichtig, sie festzunehmen und nicht zu töten, sagte er der ukrainischen Wochenzeitung Kyiv Post. Ziel sei es, Putin in Den Haag vor Gericht zu bringen.

+ Wladimir Putin und Jewgeni Prigoschin sind immer im Visier des ukrainischen Geheimdienstes. © Montage: Imago/Itar-Tass/Zuma Wire/fn

Trotz Doppelgängern - Ukrainischer Geheimdienst kennt Putins Standort

Der Aufenthaltsort von Putin und Prigoschin sowie deren Sicherheitsvorkehrungen seien der Ukraine bekannt und würden „oft in Echtzeit überwacht“, sagte Andriy Yusov, ein Vertreter der Hauptdirektion des Geheimdienstes des ukrainischen Verteidigungsministeriums. „Trotz aller Versuche und Bemühungen, diese Informationen zu verbergen“ und trotz des Einsatzes „verschiedener Technologien, einschließlich Doppelgängern“, handele es sich nicht um etwas, das verborgen werden könne. Bei mehreren öffentlichen Auftritten war bereits darüber spekuliert worden, dass Wladimir Putin Doppelgänger eingesetzt haben könnte.

„Putin ist bewacht, er ist ein gut bewachter Mensch“, so Yusov. Bei Prigoschin sei dies im Vergleich dazu weniger der Fall und er verhalte sich aus dem Kreise des russischen Establishments „vielleicht am freizügigsten“. Nach Yusovs Einschätzung wolle sich Prigoschin mit seinem Auftreten bewusst von Amtsträgern wie dem russischen Verteidigungsminister Sergei Shoigu und dem obersten General Valery Gerasimov absetzen, mit denen er seit langem um Macht und Einfluss kämpfe: „Er versucht, einen anderen Stil zu zeigen, gewagter und piratischer als Putins alte Garde“, so Yusov.

Trotz Spekulationen um einen Machtkampf im Kreml zwischen Prigoschin und Shoigu wolle der Chef der Wagner-Gruppe nicht russischer Verteidigungsminister werden, denn das sei „als wäre man der Kapitän eines sinkenden Schiffes“, sagte Yusov. Prigoschins Ziel sei es, sich für ein Amt an der Spitze in einem Russland nach Putin zu positionieren, schätzt der ukrainische Geheimdienstmitarbeiter.

Ukrainischer Geheimdienst: Putin muss in Den Haag „lebend hinter Gittern“ sitzen

Obwohl die Ukraine die Aufenthaltsorte Putins und Prigoschins kenne, wolle man diese nicht durch einen Angriff töten. „Was die vorrangigen Ziele betrifft, müssen alle Kriegsverbrecher bestraft werden“, sagte Yusov. „Als zivilisierter Staat ist die Ukraine daran interessiert, dass diese Strafe im Rahmen des Völkerrechts vor einem internationalen Tribunal vollstreckt wird“. Die oberste Priorität für die Ukraine und den Geheimdienst bestehe darin, Putin nach Den Haag zu bringen, damit er dort vor Gericht gestellt werde.

„Den Haag wartet darauf, dass Putin während seines Tribunals lebend hinter Gittern sitzt“, sagte Yusov der Kyiv Post. Der Internationale Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag hatte Mitte März dieses Jahres Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine erlassen. Die Anklage wirft ihm die „unrechtmäßige Deportation“ ukrainischer Kinder nach Russland während des Ukraine-Krieges vor.

Ukrainischer General bekennt sich zu Attentaten auf russische Propagandisten

Entgegen den Aussagen des ukrainischen Geheimdienstmitarbeiters, dass die Ukraine keine Angriffe auf Wladimir Putin unternehmen wolle, hatte der Kreml Kiew Anfang Mai genau dies vorgeworfen. Zwei ukrainische Drohnen seien auf das Kreml-Gelände geflogen, um Putin zu töten. Die Drohnen seien zerstört worden, es habe sich aber um einen ukrainischen Attentatsversuch gehandelt. Kiew stritt diese Vorwürfe ab.

Für Aufsehen sorgte auch die Aussage des Leiters des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Generalmajor Kyrylo Budanow, dass die Ukraine hinter mehreren öffentlich bekannten Attentaten auf russische Propagandisten stecke. „Es gab gut publizierte Fälle, die dank der Medienberichterstattung jedem bekannt sind“, zitierte die britische Zeitung The Times den ukrainischen General. Er sprach davon, dass der ukrainische Geheimdienst mehrere kremlnahe Persönlichkeiten „erfolgreich ins Visier genommen“ habe. (kasa)

