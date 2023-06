Sprengung von Staudamm in der Ukraine: Region wird evakuiert, Lage unklar

Von: Nadja Zinsmeister

Eine Explosion erschüttert den Kachowka-Staudamm. Anwohner müssen evakuiert werden, es drohen Überflutungen.

Update vom 6. Juni, 10.58 Uhr: Nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms nahe Cherson ist die Sorge um die Folgen der schweren Beschädigung für die Ukraine und die Menschen groß. Ersten Erkenntnissen zufolge gibt Internationaler Atomenergiebehörde (IAEA) aber zumindest Entwarnung für das nordöstlich gelegene Atomkraftwerk Saporischschja. Dieses liegt ebenso wie der Kachowka-Staudamm am Fluss Dnipro. In Saporischschja wird das Wasser grundsätzlich für Kühlzwecke benötigt.

Sprengung von Kachowka-Staudamm in der Ukraine: „Keine unmittelbare Gefahr“ für Atomkraftwerk Saporischschja

Für das Atomkraftwerk bestehe aber „keine unmittelbare Gefahr“, teilte die Behörde auf Twitter mit. „IAEA-Experten am Atomkraftwerk Saporischschja beobachten die Situation genau.“ Dass für das Atomkraftwerk Saporischschja – aktuell russisch besetzt – derzeit keine Gefahr bestehe, bestätigte auch ein Sprecher des russischen Atomkonzerns Rosenergoatom der Agentur Interfax.

Die russische Nachrichtenagentur Tass meldete am Dienstag, dem 6. Juni, dass der Kachowka-Staudamm auf der Hälfte seiner Länge zerstört ist und verwies dabei auf die Angaben des von Moskau eingesetzten Bürgermeisters, Wladimir Leontjew. „Im Moment bricht das Wasserkraftwerk Kachowka weiter zusammen, das Wasser fließt unkontrollierbar ab“, sagte er demnach in einer Fernsehsendung des Channel One.

Kachowka-Staudamm in der Ukraine gesprengt: Russland möglicherweise verantwortlich

Die Ukraine und Russland werfen sich weiterhin gegenseitig die Verantwortung für die Sprengung des Staudamms vor. Kiew schreibt Moskau ein klares Motiv vor. Russland habe demnach offensichtlich das Ziel, unüberwindbare Hindernisse für die geplante ukrainische Großoffensive zu schaffen, schrieb Präsidentenberater Mychajlo Podoljak am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter. Damit wolle man das Ende des Krieges hinauszögern und forderte, dass Russland international als Terrorstaat eingestuft wird. „Auf einem riesigen Territorium wird alles Leben zerstört“, schrieb Podoljak. „Viele Ortschaften werden zerstört; der Umwelt wird enormer Schaden zugefügt.“

Kachowka-Sprengung in der Ukraine: Staudamm liegt strategisch wichtig am Fluss Dnipro

Erstmeldung vom 6. Juni: Cherson/Kiew - In der Ukraine wurde am frühen Dienstagmorgen offenbar der strategisch wichtige Staudamm Kachowka am Fluss Dnipro nahe der Front in der südukrainischen Region Cherson gesprengt. Das ukrainische Einsatzkommando Süd teilte am Dienstagmorgen mit, die russischen Besatzer hätten den Damm in der Stadt Nowa Kachowka gesprengt. Moskau warf Kiew hingegen vor, für die schwere Beschädigung selbst verantwortlich zu sein. Der Staudamm befindet sich im russisch besetzten Teil des Landes.

Selenskyj ruft wegen Kachowka-Sprengung zu Notfallsitzung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief nach dem Vorfall am Dienstagmorgen eine Notfall-Sitzung des nationalen Sicherheitsrats ein. Das teilte der Sekretär des Rats, Olexij Danilow, am Dienstagmorgen auf Twitter mit. Ukrainische Medien zeigten unterdessen das Ausmaß der Zerstörung. Auf Twitter teilte das Onlinemedium The Kyiev Independent ein Video der Lage vor Ort. Die Szenen zeigen den zerstörten Damm. Wassermassen schieben sich vom Kachowka-Stausee durch offenen Stellen Richtung Westen, wo der Fluss enger zuläuft. Welches Ausmaß an Überschwemmungen zu erwarten ist, müsse aktuell noch geklärt werden.

Sprengung des Kachowka-Staudamms bei Cherson: Das sind die Folgen für die Ukraine

Die schwere Beschädigung des Kachowka-Staudammes könnte schwere Folgen haben. Der Militärgouverneur des Gebiets, Olexander Prokudin, warnte, dass der Wasserstand innerhalb von fünf Stunden eine kritische Höhe erreichen könnte. Auf der linken Seite des Flusses sei deshalb mit Evakuierungen von Anwohnern begonnen worden. Dort liegt auch die von den Ukrainern befreite Stadt Cherson. Der Vorfall verlagert den Ukraine-Krieg damit erneut weg von der Front und in zivile Gegenden - denn die Menschen des Landes sind am Ende die Leidtragenden der Explosion. Beschädigungen könnten allgemeine Konsequenzen für die Wasserversorgung in der Ukraine haben, konkret auch für die Kühlwasserversorgung des AKW Saporischschja.

Auf der südlichen - russisch besetzten - Seite des Flusses habe es bislang keine Evakuierungen gegeben. Laut staatlichen russischen Nachrichtenagenturen sagte der von Moskau eingesetzte Bürgermeister in Nowa Kachowka: „Das Wasser ist gestiegen“. Bislang sei es aber nicht notwendig, Zivilisten zu evakuieren. Beide Angaben konnten bislang nicht unabhängig geprüft werden.

Kachowka-Staudamm nach Sprengung schwer beschädigt - Lage eskalierte bereits im Oktober

Es ist nicht das erste Mal, dass der Kachowka-Staudamm bei Cherson in den Fokus des Ukraine-Kriegs rückt. Bereits im vergangenen Oktober warfen sich Russland und die Ukraine gegenseitig vor, eine Sprengung des Dammes zu planen. Moskau hatte damals laut eigenen Angaben bereits eine Evakuierung der damals besetzten Stadt begonnen und sich darauf vorbereitet, dass große Siedlungsgebiete überflutet werden könnten.

Kiew hatte währenddessen vor falschen Anschuldigen gewarnt und den Verdacht geäußert, dass Moskau die Sprengung selbst durchführen und die Ukraine durch die Schuldzuweisung diskreditieren wolle. Selenskyj soll laut eigenen Angaben damals Informationen gehabt haben, dass das russische Militär bereits Minen verlegt hatte. (nz mit dpa-Material)