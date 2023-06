Herber Rückschlag für Russland: Wagner-Meuterer schossen fliegende High-Tech-Kommandozentrale ab

Von: Stefan Krieger

Der gescheiterte Aufstand der Wagner-Truppen könnte sich für Putins Truppen als kostspielig erweisen. Russland verliert einen von nur zwölf Iljuschin Il-22M-Luftlandegefechtsständen.

Moskau – Der Aufstand von Mitgliedern der Wagner-Gruppe unter ihrem Anführer Jewgeni Prigoschin endete, bevor er so richtig begann. Er und seine Truppen überquerten am Freitag (23. Juni) die Grenze nach Russland. Als Grund gab Prigoschin an, die russischen Truppen hätten seinen Stützpunkt in der Ukraine bombardiert. Einen Tag später, nachdem er die Städte Rostow am Don und Woronesch „erobert“ hatte, zog der auch als „Putins Koch“ bekannte Prigoschin unvermittelt den Stecker und begab sich mit Teilen seiner Söldner ins Exil nach Belarus.

Prigoschin erklärte seine Entscheidung im Ukraine-Krieg wie folgt: „Der Moment ist gekommen, in dem Blut vergossen werden wird. Deshalb … kehren wir unsere Konvois um und gehen zurück in die Feldlager.“

Ein IL-22M-Überwachungsflugzeug der russischen Luftwaffe. Wagner-Söldner haben bei ihrem Aufstand in Russland eins dieser Flugzeuge abgeschossen. (Archivfoto) © Artyom Anikeev/Imago Images

Prigoschins Marsch nach Moskau: Sechs Hubschrauber und ein Flugzeug abgeschossen

Blut war zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits reichlich geflossen. Nach Berichten der Kyiv Post hatten die Wagner-Söldner auf ihrem Marsch Richtung Moskau sieben russische Flugobjekte abgeschossen, von denen sie angegriffen worden waren. Dabei kamen den Angaben zufolge 13 Besatzungsmitglieder ums Leben. Unter den abgeschossenen Maschinen befanden sich sechs Hubschrauber: ein MI-35-Kampfhubschrauber, ein KA-52-Kampfhubschrauber, drei MI-8-Hubschrauber für die elektronische Kriegsführung und ein MI-8-Transporthubschrauber.

Der siebte Abschuss aber hatte möglicherweise die weitreichendsten Folgen. Es handelte sich um ein Flugzeug des Typs Iljuschin Il-22M , das mit einem Luftabwehrsystem Pantsir-S, einer Boden-Luft-Rakete mittlerer Reichweite, getroffen wurde.

Herber Verlust für Moskau: Spezialflugzeuge spielt Schlüsselrolle im Ukraine-Krieg

Franz-Stefan Gady, Militärexperte beim Internationalen Institut für Strategische Studien, sagte gegenüber der Kyiv Post, dass die russische Luftwaffe insgesamt 20 IL-22M-Flugzeuge besitze, von denen jedoch nur etwa 12 der modernen Version angehörten. So auch die in der Region Woronesch abgeschossene Maschine.

Das britische Verteidigungsministerium stufte den Verlust des Flugzeugs als „erheblich“ ein. „Die Il-22M ist Teil einer relativ kleinen Flotte von bis zu 12 Flugzeugen, die in hohem Maße für luftgestützte Kommando- und Kontroll- sowie Richtfunkaufgaben eingesetzt werden“, hieß es. „Diese Spezialflugzeuge spielen eine Schlüsselrolle bei der Organisation der russischen Streitkräfte in ihrem Krieg gegen die Ukraine. Als hochwertige Maschinen operierten sie innerhalb des sicheren russischen Luftraums, weit außerhalb der Reichweite der ukrainischen Luftabwehrsysteme.“

Abschuss der IL-22M hat Auswirkungen auf die Gegenoffensive

Großbritannien gab an, dass der Verlust des Flugzeugs zu einer reduzierten Fähigkeit Moskaus in Bezug auf Aufklärung, Überwachung und Aufklärung sowie zur Fähigkeit, Luftmissionen zu koordinieren, führen würde. Probleme könnte es besonders während der „hochintensiven Operationen“ geben, die voraussichtlich im Rahmen der ukrainischen Gegenoffensive zunehmen würden. Das britische Verteidigungsministerium äußerte die Ansicht, dass neben dem Verlust der operativen Fähigkeit auch der Verlust der Besatzung die Moral stark beeinträchtigen würde.

Besonders in Kiew dürfte man den Abschuss des Flugzeugs mit Freude zur Kenntnis genommen haben. Die Ukraine hatte zuvor schon versucht, das Flugzeug aufzuspüren. Dies allerdings ohne Erfolg, da sich Maschinen dieses Typs meist im russischen Luftraum aufhalten und ein Aufspüren über die derzeitigen luftabwehrtechnischen Fähigkeiten der Ukraine hinausgehen. (skr)