Ukraine-Krieg: EU billigt neue Sanktionen - Apple stoppt Verkauf in Russland

Die EU genehmigt neue Sanktionen gegen Belarus wegen seiner Unterstützung Russlands bei der Invasion in der Ukraine. Auch Apple geht auf Distanz zu Moskau.

Die Invasion Russlands* in die Ukraine* hat schwere Sanktionen zur Folge.

Der Technologiekonzern Apple aus den USA* stellt Verkäufe nach Russland ein. YouTube sperrt russische Staatssender RT und Sputnik in Europa.

Nun geht die Europäische Union wegen seiner Beteiligung im Ukraine-Konflikt* auch gegen Belarus vor.

+++ 13.55 Uhr: Die Europäische Union hat neue Sanktionen gegen Belarus wegen seiner unterstützenden Rolle bei der russischen Invasion in der Ukraine genehmigt. Das teilte die französische EU-Ratspräsidentschaft am Mittwoch (02.03.2022) laut der Nachrichtenagentur Reuters mit. Die Sanktionen würden auch „einige Wirtschaftssektoren treffen, insbesondere Holz, Stahl und Kalisalz“, hieß es in einer Erklärung.

Einige der Sanktionen sollen Schlupflöcher bestehender restriktiver Maßnahmen schließen. Die EU verbietet Belarus bereits den Export von Kalisalz, einem Düngemittel aus Kalium, und Ölprodukten. Diplomatinnen und Diplomaten sagten jedoch, Belarus exportiere immer noch Kalisalz über die Ukraine in die EU und habe auch seine Exporte von aus Kohle gewonnenen Ölprodukten in die EU gesteigert.

Ukraine-Krieg: Apple stoppt Verkäufe nach Russland

Update von Mittwoch, 02.03.2022, 11.50 Uhr: Der US-amerikanische Pay-TV Anbieter DirecTV plant RT America, den US-Ableger des russischen Staatssenders aus dem Programm zu nehmen, wie ein Sprecher des Unternehmens mitteilte. Auch der Konkurrenzanbieter Dish veröffentlichte ein Statement, das besagt, sie würden die Situation „genau beobachten“.

+ Ein Smartphone des US-Herstellers Apple vor einer russischen Flagge. © Jakub Porzycki/Imago Images

In einer Erklärung äußerte sich DirecTV folgendermaßen zur Situation: „In Übereinstimmung mit unserer früheren Vereinbarung mit RT America beschleunigen wir das Auslaufen des diesjährigen Vertrags und werden das Programm mit sofortiger Wirkung nicht mehr anbieten“.

Hintergrund könnte der wachsende Druck der US-Regierung sein, russische Staatsmedien zu verbieten. Am Dienstag (01.02.2022) forderte die nationale Rundfunkbehörde die US-Sender auf, „keine staatlich geförderten Programme mehr zu senden, die Verbindungen zur russischen Regierung oder ihren Agenten haben“, und verwies auf „die unprovozierte Aggression Russlands gegen das freie und souveräne Volk der Ukraine.“

Erstmeldung von Mittwoch, 02.03.2022, 10.00 Uhr: Cupertino – Die wirtschaftliche Isolation Russlands wegen des Ukraine-Konflikts* schreitet voran. Täglich gesellen sich weitere Wirtschaftssanktionen zu den bereits erlassenen - so auch die des US-Technologiekonzerns Apple. Der Smartphonemarktführer aus den USA hat wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine die Verkäufe seiner Produkte in Russland ausgesetzt. Die Exporte in alle Handelskanäle des Konzerns in dem Land seien bereits vergangene Woche gestoppt worden, teile das US-Unternehmen am Dienstag (01.02.2022) mit.

Darüber hinaus sind die Apps der russischen Staatssender RT* und Sputnik in allen App Stores für Apple-Geräte außerhalb Russlands nicht mehr verfügbar. Auch der Bezahlservice Apple-Pay sowie andere Dienste seien eingeschränkt worden.

Sanktionen im Ukraine-Krieg: Apple und Google verbergen Daten in Karten App

So seien in Apples Kartendienst in der Ukraine die Anzeigen des Verkehrsaufkommens sowie von aktuellen Unfallmeldungen ausgeschaltet worden, um die Bürgerinnen und Bürger des Landes zu schützen. Diese Informationen verbirgt auch Google in seiner Karten-App in der Ukraine angesichts der Kampfhandlungen und des Vormarschs russischer Truppen.

„Wir sind zutiefst besorgt über die russische Invasion in die Ukraine und stehen an der Seite aller Menschen, die als Folge von Gewalt leiden“, hieß es von Apple. Man bewerte die Situation weiter und sei in Gesprächen mit relevanten Regierungen zu den Schritten, die Apple unternehme. Damit folgt Apple dem Beispiel vieler anderer Unternehmen, die wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine auf Distanz zu Moskau gehen.

Sanktionen im Ukraine-Krieg: YouTube sperrt russische Sender RT und Sputnik in Europa

Eines dieser Unternehmen ist YouTube, welches die russischen Staatssender RT und Sputnik von seiner Videoplattform entfernt hat. „Wir blockieren die YouTube-Kanäle von RT und Sputnik in ganz Europa mit sofortiger Wirkung", erklärte YouTube am Dienstag. Das Unternehmen verwies in seiner Mitteilung auf den „andauernden Krieg in der Ukraine".