Sanktionen gegen Russland: Deutschland hadert, Litauen prescht vor

Von: Daniel Dillmann

Teilen

Die schrecklichen Bilder aus dem Ukraine-Krieg veranlassen den Westen zu weiteren Schritten gegen Russland. Doch welche Sanktionen kommen jetzt noch?

Die Geueltaten Russlands* im Ukraine-Krieg* lösen im Westen starke Reaktionen aus.

Die Europäische Union (EU)*, die USA* und die Nato* kündigen weitere Schritte gegen Moskau* an und noch mehr Unterstützung für die Ukraine* an.

Welche Sanktionen erlässt der Westen? Alle Neuigkeiten über die nächsten Maßnahmen im Ukraine-Konflikt* in unserem Newsticker.

Update, 11.28 Uhr: Die baltischen Staaten haben als Sanktion gegen Russland den Import von russischem Gas eingestellt. „Seit dem 1. April fließt kein russisches Erdgas mehr nach Lettland, Estland und Litauen“, sagte Uldis Bariss, Chef des lettischen Erdgasspeicher-Betreibers Conexus Baltic Grid, bereits am Samstag dem lettischen Rundfunk.

Laut Informationen der Nachrichtenagentur AP war Litauen das erste Land der 27 EU-Mitgliedsstaaten, das im Zuge des Ukraine-Kriegs vollständig auf russisches Gas verzichtet hatte - obwohl das Land noch 2015 beinahe 100 Prozent des in Litauen verbrauchten Gases aus Russland importiert hatte. „Wenn wir das können, dann kann das auch der Rest Europas“, twitterte Gitanas Nauseda, Präsident Litauens.

Ukraine-Krieg: Sanktionen gegen Russland - Welche Schritte EU und USA jetzt planen

Erstmeldung: Brüssel/Washington D.C. – Führende Politiker der Europäischen Union und der USA haben als Reaktion auf die mutmaßlichen Kriegsverbrechen Russlands im Ukraine-Krieg weitere Sanktionen angekündigt – darunter unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD*) sowie Vertreter des US-Präsidenten Joe Biden*.

Die Forderungen nach neuen Sanktionen gegen Russland wurden laut, nachdem schreckliche Bilder aus Butscha an die Öffentlichkeit gekommen waren, welche die Gräueltaten der russischen Armee im Ukraine-Krieg beweisen sollen. In dem Vorort von Kiew* sollen mehr als 300 Menschen aus der Zivilbevölkerung von der abrückenden russischen Armee erschossen worden sein. Ein Teil der Toten solle in Massengräbern beerdigt worden sein, ein weiterer großer Teil der Leichname lag einfach auf den Straßen des völlig zerstörten Dorfes. „Sie haben die Häuser vermint, die Ausrüstung, sogar die Leichen der getöteten Menschen“, sagte Anatoly Fedoruk, Bürgermeister von Butscha.

Die Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bruno Le Maire kommen zusammen, um über weitere Sanktionen gegen Russland zu beraten. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Sanktionen gegen Russland: Moskau muss nach Butscha mit weiteren Maßnahmen rechnen

Die Reaktion aus dem Westen fiel einheitlich aus. Neben der EU, Scholz und der Biden-Administration forderte auch Nato-Generalsekretär* Jens Stoltenberg weitere Schritte gegen Russland. Neue Sanktionen sollen dem Kreml den Geldhahn zudrehen, die russische Bevölkerung gegen die Regierung aufbringen und so Präsident Wladimir Putin* zum Einlenken bewegen.

Neben neuen Sanktionen gegen Russland hat unter anderem Olaf Scholz angekündigt, weitere und deutlich mehr Waffen in die Ukraine zu liefern. Aus Frankreich kamen ähnliche Töne. Die Regierung von Emmanuel Macron kündigte laut der Financial Times an, bereits das nächste Paket an Sanktionen gegen Moskau vorzubereiten. Für die EU bestätigte das Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Auch Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, twitterte: „Weitere EU-Sanktionen & Unterstützung ist unterwegs.“

Ukraine-Krieg: Diese Sanktionen hat die EU bereits erlassen

Finanzen: Russlands Banken sind vom SWIFT-System ausgeschlossen. Die EU verbietet auch der russischen Zentralbank alle Transaktionen und friert ihre Vermögenswerte ein.

Russlands Banken sind vom SWIFT-System ausgeschlossen. Die EU verbietet auch der russischen Zentralbank alle Transaktionen und friert ihre Vermögenswerte ein. Oligarchen: Die Vermögenswerte russischer Oligarchen sind eingefroren. Viele Besitztümer im Westen, wie Yachten und Immobilien, sind konfisziert.

Die Vermögenswerte russischer Oligarchen sind eingefroren. Viele Besitztümer im Westen, wie Yachten und Immobilien, sind konfisziert. Energiesektor: Es gelten bereits Exportverbote für russisches Öl, die es dem Kreml unmöglich machen, seine Ölraffinerienzu moderniseren.

Es gelten bereits Exportverbote für russisches Öl, die es dem Kreml unmöglich machen, seine Ölraffinerienzu moderniseren. Transport: Der EU-Luftraum ist weiterhin für alle Flugzeuge, die sich in russischem Besitz befinden, gesperrt. Auch der Überflug ist nicht gestattet. Der Export, Verkauf und die Lieferung oder Weitergabe von Flugzeugen und Ausrüstung an russische Fluggesellschaften ist verboten. Das gilt auch für alle damit verbundenen Reparatur-, Wartungs- und Finanzdienstleistungen.

Der EU-Luftraum ist weiterhin für alle Flugzeuge, die sich in russischem Besitz befinden, gesperrt. Auch der Überflug ist nicht gestattet. Der Export, Verkauf und die Lieferung oder Weitergabe von Flugzeugen und Ausrüstung an russische Fluggesellschaften ist verboten. Das gilt auch für alle damit verbundenen Reparatur-, Wartungs- und Finanzdienstleistungen. Industrie: Russland hat keinen Zugriff mehr auf den Ankauf von Halbleitern oder modernster Software.

Russland hat keinen Zugriff mehr auf den Ankauf von Halbleitern oder modernster Software. Einreise: Diplomaten und verwandte Gruppen sowie Geschäftsleute verlieren ihren privilegierten Zugang zur Europäischen Union.

Diplomaten und verwandte Gruppen sowie Geschäftsleute verlieren ihren privilegierten Zugang zur Europäischen Union. Individuelle Beschränkungen: 480 Personen, die den Angriff Russlands auf die Ukraine unterstützen, werden sanktioniert. Darunter befindet sich auch Präsident Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow.

480 Personen, die den Angriff Russlands auf die Ukraine unterstützen, werden sanktioniert. Darunter befindet sich auch Präsident Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow. Medien: Russische Staatsmedien wie Russia Today und Sputnik können ihr Programm nicht mehr in der EU zeigen.

Russische Staatsmedien wie Russia Today und Sputnik können ihr Programm nicht mehr in der EU zeigen. Belarus: Auch gegen Russlands Verbündeten im Ukraine-Krieg, Belarus, wurden Sanktionen erlassen.

Ukraine-Krieg: Neue Sanktionen gegen Russland? Beim Öl und Gas scheiden sich die Geister

In der EU besteht laut Angaben des Nachrichtenportals Politico aber weiter Uneinigkeit, wie weit man mit dem vierstufigen Plan der Sanktionen gegen Russland wirklich gehen soll. Gestritten wird vor allem um die Frage nach russischen Energieträgern, namentlich Gas für die EU und Öl für die USA. Sollten beide Staatenbunde den Ankauf der Brennstoffe stoppen, würde man dem Kreml den Geldhahn zudrehen.

Doch bislang konnte man sich zu einem solchen Schritt weder in Washington D.C. noch in Brüssel durchringen. Wirtschaftsminister Robert Habeck* (Grüne*) schloss laut einem Bericht des Tagesspiegel den sofortigen Stopp von Gasankauf aus. Auch ein Eingreifen der Nato in den Ukraine-Krieg steht weiterhin nicht zur Debatte. (dil) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA