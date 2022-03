Ukraine-Krieg: Für Putin läuft es nicht, wie eigentlich geplant

Analyse

In Russland kursieren Zahlen über empfindliche Verluste in der Ukraine. Präsident Wladimir Putin droht sein Image als Zocker zu verlieren.

Moskau - Russland will in der Ukraine offenbar die nächste Front aufmachen. Wie das ukrainische Verteidigungsministerium am Donnerstag (03.03.2022) meldete, schwammen vier große russische Landungsschiffe in Begleitung von drei Raketenschnellbooten auf die Schwarzmeerstadt Odessa zu. Offenbar will man auch den größten ukrainischen Hafen attackieren.

Nach acht Tagen Krieg zeichnet sich auf der ukrainischen Landkarte das Szenario einer mittelalterlich anmutenden Invasion ab. Die ersten Handstreiche und Sturmangriffe der russischen Angreifer auf die Städte sind gescheitert; sie sind zur Belagerung übergegangen, versuchen Charkiw, Sumy und Tschernigiw sturmreif zu schießen, berennen Mariupol, in Cherson sind sie bis ins Stadtzentrum vorgedrungen.

Ukraine-Krieg: Putin telefoniert erneut mit Macron

Westlich von Kiew haben sie mehrere Tausend Kampffahrzeuge und Geschütze versammelt. Die ukrainische Hauptstadt erwartete einen erneuten Großangriff aufs Stadtzentrum. Soldaten, Kämpfer der Territorialverteidiger und Zivilistinnen arbeiten an Barrikaden und Abwehrnestern. „Aber wir erwarten auch schwere Artilleriebeschüsse. Die Russen wechseln ihre Taktik, das zeigt sich in Charkiw“, sagt der Kiewer Sicherheitsexperte Oleksi Melnyk. „Dort führen sie schon keine Präzisionsschläge gegen militärische Objekte mehr, sondern beschießen auch Wohnviertel ohne Wahl.“

Währenddessen verzögerten sich die für Donnerstag angesetzten Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Ukrainern und Russen an der belarussischen Grenze – Beginn war erst am Nachmittag. Russlands Präsident Wladimir Putin drohte in einem Telefonat mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron mit neuen Forderungen an die Ukraine. Aber die hat durchaus Grund, die Verhandlungen nicht ernst zu nehmen. So wie Putins Außenminister Sergej Lawrow, der am Donnerstag erklärte, man sei ja gesprächsbereit. „Aber unsere Operation werden wir fortsetzen.“ Die russische Seite beharrt weiter auf ihren Kapitulationsforderungen, auch auf „Entnazifizierung“ der Ukraine. Schließlich sei auch das besiegte Hitlerdeutschland entnazifiziert worden, so Lawrow.

Ukraine-Konflikt: Putin hat sehr viel auf ein Blatt gesetzt

Die Gegenseite zeigte sich wenig beeindruckt. Am Donnerstag gab der ukrainische Generalstab bekannt, man habe 9000 russische Soldaten getötet. „Das ist keine Propaganda“, versichert Melnyk, „sondern eine optimistische Schätzung unserer Militärs.“ Melnyk selbst rechnet damit, dass es etwa dreimal so viele russische Gefallene gibt wie die 498 Toten, die das Verteidigungsministerium in Moskau am Vortag bekanntgegeben hatte.

Diese offiziellen russischen Zahlen übersteigen nach einer Woche Kampf die 112 Gefallenen in drei Jahren Syrien-Krieg deutlich. „Irgendetwas ist nicht so gelaufen wie geplant“, sagt Konstantin Rementschukow, Chefredakteur der Moskauer „Nesawissimaja Gaseta“.

Ukraine-Krieg: Russland glabute an Sieg binnen Tagen

In Russland galt es als sicher, dass die siegreiche Vollendung der „Geheimen Kriegerischen Operation“ in der Ukraine eine Frage von Tagen sein würde. Schon am 2. März sollten die zu Beginn des Ukraine-Krieges geschlossenen Flughäfen im Südwesten Russlands wieder geöffnet werden. Jetzt aber drückt sich der russische Militärexperte Viktor Baranzew gegenüber der kremltreuen Zeitung „Komsomolskaja Prawda“ um eine Aussage zum Datum des Sieges: „Heute gibt es weder Nostradamus noch Tante Wanga, die genau auf diese Frage antworten können.“

Putin und seine Generäle haben mit ihrem Großangriff sehr viel auf ein Blatt gesetzt, mit dem sie vorher nur blufften. Schon wackelt der Nimbus ihrer Armee als hochprofessionelle und modernst ausgerüstete Streitmacht; im Vergleich zu den Ukrainern wirkt ihre Kampfmoral lau.

Putins Popularität in Russland steigt laut einer Umfrage

Die Mehrzahl der Russinnen und Russen aber glaubt weiter lieber der eigenen Propaganda: Nach einer Umfrage der unabhängigen Gruppe Russian Field unterstützen 58,8 Prozent der Menschen den Militäreinsatz in der Ukraine, Putins Popularitätsrate stieg laut Mintschenko Consulting von 60 auf 71 Prozent. Aber schon zu Kriegsbeginn sagte der Soziologe Lew Gudkow gegenüber der FR solch einen Anstieg in der ersten Konfliktwoche voraus. Entscheidend für Putins Ansehen seien der weitere Verlauf des Krieges und seine Folgen für Russland. Rubel und Aktienkurse sind schon abgestürzt. Gerüchte über Generalmobilmachung und Kriegsrecht drücken auf die Stimmung im Land.

Auf dem Schlachtfeld droht Putin sein Gesicht als Zocker und Sieger zu verlieren. Und angesichts des Überdrusses, der sich laut Gudkow langfristig im Unterbewusstsein der Russinnen und Russen gesammelt hat, könnte er selbst überraschend in Existenznöte geraten. Für Putin, so scheint es, gibt es in diesem Krieg kein Zurück.

Ukraine-Krieg: Hoffnung auf Flugverbotszone

Dass die Menschen in Russland für Mariupol und Kiew „humanitäre Korridore“ einrichten wollen, lässt in der Ukraine Schlimmes erwarten. Etwa Teppichbombardements ihrer Plattenbausiedlungen mit Fassbomben wie im syrischen Aleppo.

Der ukrainische Präsidentenberater Mikhailo Podoliyak äußerte am Donnerstag wieder die Hoffnung, die Nato werde den Luftraum über der Ukraine zur Flugverbotszone erklären. Auch wenn Nato-Jets dann Luftkämpfe mit eindringenden russischen Flugzeugen führen müssten. (Stefan Scholl)

