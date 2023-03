Wagner-Ableger: Krim-Gouverneur hält sich eigene Söldnertruppe

Von: Linus Prien

Der russische Statthalter der Krim, Sergej Aksjonow. © IMAGO / SNA

Auf der annektierten Halbinsel Krim hat der russische Statthalter Sergej Aksjonow das Sagen. Dieser soll sich eine eigene Söldnertruppe angeheuert haben. Sie war auch in der Ukraine tätig.

Sewastopol - Jegweni Prigoschin ist mittlerweile international bekannt. Er ist der Chef der Söldnertruppe Wagner, welche für den Kreml in der Ukraine kämpft. Zudem ist Prigoschin ein einflussreicher Mann in Moskau. Er soll in der Vergangenheit auch mit dem Kreml-Chef Wladimir Putin aneinandergeraten sein. Experten haben jedoch daran gezweifelt, ob es sich um einen echten Streit gehandelt hat oder ob es eine Inszenierung war.

Abgesehen von der Wagner Gruppe mit ihrem Chef Prigoschin, gibt es aber wohl eine weitere Söldnertruppe: „Convoy“. Eigentümer dieser Gruppe soll Sergej Aksjonow sein, der russische Statthalter auf der annektierten Halbinsel Krim.

Ukraine-Krieg: Convoy Anführer Pikalow tritt als „Masiai“ in die Öffentlichkeit

Wie das russische Medium Important Stories berichtet, kämpfen Soldaten von Convoy auch im Ukraine-Krieg. Die Gruppe bestehe aus 300 Kämpfern und ihr Anführer ist Konstantin Pikalow, ein Vertrauter von Jegweni Prigoschin. Darüber hinaus soll das komplette Kommando aus ehemaligen Wagner-Mitarbeitern bestehen. Pilakow war bereits für die Wagner Gruppe in Madagaskar und Zentralafrika tätig und tritt mittlerweile auch hin der Öffentlichkeit auf, jedoch nicht mit seinem echten Namen, sondern als „Masai“. In russischen Medien wird er als „Kommandeur“ der „Angriffs- und Aufklärungseinheit Convoy beschrieben.

Ukraine-Krieg: „Convoy“ spricht von „ukrainischen Satanisten“

Laut dem Recherche-Portal Bellingcat war oder ist Pikalow Mitarbeiter des Wagner-Chefs Prigoschin. Pikalow war im Juli 2018 in die Zentralafrikanische Republik - circa drei Wochen bevor dort drei russische Journalisten ermordet wurden, die die Rolle russischer Söldnertruppen in dem Land untersuchen wollten. Er sei zudem der einzige im Afrika-Einsatz, der auf einer Augenhöhe mit Prigoschin sprechen konnte.

Convoy teilt laut Important Stories zudem via Telegram Posts über das „starke orthodoxe Russland“, über ukrainische „Satanisten“ sowie Verschwörungstheorien, „wie die Rockefellers die Wasserversorgung der Ukraine gekauft haben und nun ‚mit Hilfe einer speziellen chemischen Zusammensetzung die Teile des Gehirns lahmlegen, die für die Identifizierung einer Person verantwortlich sind‘“. (lp)