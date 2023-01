Russlands Wagner-Gruppe rekrutiert Gefangene aus Belarus

Von: Caspar Felix Hoffmann

Verurteilte Söldner und bewaffnete Gefangene der Wagner-Gruppe sind im Donbass geflohen. Unter den sechs Söldnern befindet sich ein Belarusse.

Moskau – Laut einem russischen Nachrichtenportal gehört ein Gefangener aus Belarus zu einer Gruppe bewaffneter Rekruten der Wagner-Gruppe, die im Dezember aus einem Ausbildungsstützpunkt in der ostukrainischen Region Donbass geflohen sind.

Dem russischen Nachrichtenportal Donday zufolge hat das russische Innenministerium in der Region Rostow am Don – nahe der ukrainischen Grenze – sechs Mitglieder der berüchtigten Wagner-Gruppe zur Fahndung ausgeschrieben, die zwischen dem 21. und 22. Dezember aus einem Ausbildungszentrum in der selbsternannten Volksrepublik Luhansk geflohen sein sollen.

Russlands Wagner-Gruppe: „Verurteilte Söldner“ und „bewaffnete Gefangene“

Unter denen, die aus dem Ausbildungszentrum entkommen sind, befinden sich drei usbekische Staatsangehörige, ein kirgisischer Staatsangehöriger, ein russischer Staatsangehöriger und ein Belarusse. „Alle sechs sind bewaffnet und gefährlich“, so Donday unter Berufung auf eine Quelle bei den Strafverfolgungsbehörden. Donday beschrieb die Männer als „verurteilte Söldner“ und als „bewaffnete Gefangene der Wagner-Gruppe“.

Jewgeni Prigoschin, ein enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der sich im September 2022 als Kopf der Wagner-Gruppe zu erkennen gab, antwortete auf die Frage eines Journalisten nach den entkommenen Wagner-Kämpfern. „Die Nationalgarde, die Polizei und der Sicherheitsdienst der Wagner PMC sind damit beschäftigt, verschiedene Arten von bewaffneten Personen zu fangen“, sagte er.

Wagner-Chef Prigoschin und der Kreml entfernen sich immer weiter voneinander. Wagner-Söldner sind unzufrieden mit der militärischen Führung im Ukraine-Krieg – ihr Chef springt ihnen bei.

Russlands Wagner-Gruppe: Die Existenz der Gruppe immer wieder bestritten

Die paramilitärische Wagner-Gruppe ist stark in die aktuellen Kämpfe in der Ukraine verwickelt und unterstützte das russische Militär bei der Annexion der Krim im Jahr 2014. Der russische Staat hatte die Existenz der Gruppe seit 2014 immer wieder bestritten und behauptet, dass Söldner nach russischem Recht illegal seien und dass private militärische Sicherheitsfirmen nach russischem Recht auch keine Dienste außerhalb Russlands anbieten dürften.

Nach dem Einmarsch Putins in die Ukraine am 24. Februar 2022 änderte sich jedoch die öffentliche Meinung in Russland über die Wagner-Gruppe, die Soldaten gegen Bezahlung zur Verfügung stellt. Russland leitete einen Prozess zur Legalisierung privater Militärfirmen im Land ein. Obwohl der Kreml offiziell immer noch jegliche direkte Verbindung zwischen der Wagner-Gruppe und dem Staat abstreitet, glauben viele, dass ihre Aktionen mit dem russischen Verteidigungsministerium koordiniert werden. (cas)