Wagner-Gruppe: Truppenstärke, Verluste und Konflikt mit Russlands Elite

Von: Christoph Gschoßmann

Die Wagner-Gruppe widersetzte sich Wladimir Putin und Moskau. Doch wie stark sind die Söldner zahlenmäßig, und wie hoch waren ihre Verluste?

Moskau - Die Söldnertruppe Wagner lehnt sich gegen den Kreml auf, in Russland kommt es zur Eskalation. Wladimir Putin will die Drahtzieher des Aufstands um Jewgeni Prigoschin „bestrafen“. Doch wie stark ist die Wagner-Gruppe überhaupt? Wie schwer waren die Verluste, die dazu geführt haben, dass Prigoschins Frustration schließlich in einem bewaffneten Aufstand gegen den Kreml gipfelte?

Einst enge Vertraute: Jewgeni Prigoschin (l), russicher Unternehmer, führt Wladimir Putin, Präsident von Russland, durch seine Fabrik, die Schulspeisungen herstellt. © Alexei Druzhinin/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Wie stark ist die Gruppe Wagner?

Letzte Schätzungen der Truppenstärke Wagners stammen aus dem Januar 2023. In der Ukraine sind nach Angaben der US-Regierung Zehntausende Söldner der russischen Kampfgruppe stationiert. Man schätze, dass derzeit 50.000 Söldner in der Ukraine im Einsatz seien, darunter 40.000 Strafgefangene, sagte der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, John Kirby. Allein in den Wochen vor dieser Aussage seien etwa 1000 „Wagner“-Kämpfer bei Kämpfen getötet worden. Rund 90 Prozent von ihnen seien Sträflinge gewesen, sagte Kirby. Die Gefangenen stammten aus russischen Gefängnissen. In bestimmten Fällen sei das russische Militär dem Kommando der „Wagner“-Gruppe unterstellt.

Hohe Verluste: Im Ukraine-Krieg sollen 30.000 Söldner gefallen sein

Insgesamt sind die Zahlen, was Wagner-Verluste angeht, noch deutlich dramatischer. Bereits Mitte Januar sollen über 30.000 Söldner der Wagner-Gruppe im Ukraine-Krieg gefallen sein. Das geht aus einer Einschätzung von Mikhail Podolyak hervor, Berater des Leiters des Büros des Präsidenten der Ukraine. Beamte aus den USA gingen im Februar ebenfalls von 30.000 getöteten und verletzten Söldnern aus - das schrieb der Nachrichtensender BBC. Prigoschin sagte am Samstag (29. April) in einem Interview laut der Deutschen Presse-Agentur selbst: „Jeden Tag haben wir stapelweise tausend Leichen, die wir in den Sarg packen und nach Hause schicken.“

Prigoschin gibt 2022 erstmals zu, die „Schattenarmee“ 2014 gegründet zu haben

Erstmals hatte der eigentlich für seine engen Beziehungen zu Kremlchef Wladimir Putin bekannte russische Geschäftsmann Jewgeni Prigoschin im September 2022 direkt öffentlich eingeräumt, die berüchtigte Söldnertruppe gegründet zu haben. Er habe die Einheit 2014 für den Einsatz auf russischer Seite im ukrainischen Donbass gebildet, erklärte Prigoschin. Er bestätigte auch Einsätze in Syrien, anderen arabischen Ländern sowie in Afrika und Lateinamerika. Seine Söldner waren demnach auch im Sudan, in Mali und Libyen. Putin hatte stets bestritten, dass die Söldnergruppe auf Geheiß des Kremls gebildet und zur Unterstützung der russischen Armee eingesetzt worden sei.

Die Wagner-Söldner gelten als extrem brutal. Prigoschin drehe Menschen in der Ukraine „buchstäblich durch den Fleischwolf“, sagte Kirby. Er nehme keinerlei Rücksicht auf Menschenleben, schon gar nicht auf ukrainische. „Aber ich würde so weit gehen zu sagen, auch nicht auf russische“, so Kirby.

Jewgeni Prigoschin: „Putins Koch“ Der russische Oligarch Jewgeni Prigoschin ist auch als „Putins Koch“ bekannt, da sein Catering-Unternehmen in der Vergangenheit Schulen, Kindergärten, aber auch die russische Armee mit Essen versorgte. Im September 2022 räumte Prigoschin erstmals öffentlich ein, die Wagner-Gruppe gegründet zu haben. Die USA haben für seine Ergreifung eine Belohnung ausgesetzt.

Konflikt zwischen Wagner und der Regierung spitzt sich zu

Bislang kämpfte Wagner an der Seite des Kremls. Die Gruppe wurde von der Regierung Russlands ausgerüstet, sowie transportiert, wie Marat Gabidulin, ein ehemaliges Mitglied von Wagner, gegenüber dem ZDF-Politmagazin „Frontal“ erklärte: „Es ist definitiv ein Zweig der Regierung, eine Einrichtung des Staates“. In den letzten Monaten jedoch spitzte sich die Fehde zwischen Prigoschin und der Regierung immer mehr zu.

Am Wochenende hatte das Verteidigungsministerium angekündigt, bis zum 1. Juli alle auf Moskauer Seite kämpfenden Privatarmeen unter seine Befehlsgewalt nehmen zu wollen. Vorausgegangen waren monatelange Kompetenzstreitigkeiten mit der Gruppe, die für Moskau im Raum der ostukrainischen Stadt Bachmut aktiv war. Allerdings hat sich Prigoschin dieser Anweisung schon mit der Begründung widersetzt, dass Verteidigungsminister Sergej Schoigu kaum in der Lage sei, die regulären Truppen ordentlich zu führen.

Mehrfach hatte Prigoschin der Armeeführung um Verteidigungsminister Sergej Schoigu vorgeworfen, die Truppen - darunter auch seine Söldner - nicht mit dem nötigen Nachschub an Waffen und Munition zu versorgen und damit unnötige Verluste auf russischer Seite zu provozieren. Präsident Wladimir Putin werde von der Militärführung über die wahre Lage an der Front belogen, behauptete Prigoschin. Nun ist der Konflikt endgültig eskaliert. Putin hat sich bereits öffentlich von Wagner distanziert und die Gruppe als „Verräter“ bezeichnet, die „bestraft werden“ müssen. (cgsc mit dpa)