Lukaschenko sieht in Wagner-Präsent kein Problem für Belarus – Prigoschin noch in Russland?

Von: Bedrettin Bölükbasi

Lukaschenko (l.) diente als Vermittler zwischen Russlands Präsident Putin und dem Wagner-Boss Prigoschin (r.) (Collage) © Belarusian Presidential Press Office (dpa)/ ZUMA Wire (Imago Images)

Der belarussische Machthaber Lukaschenko will Wagner-Söldner weiterhin in seinem Land beherbergen. Anders als gedacht ist ihr Chef Prigoschin wohl nicht in Belarus.

Minsk – Der Chef der russischen Söldner-Truppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, muss nach seinem kurzlebigen Aufstand im Süden Russlands nach Belarus ins Exil. So hieß es jedenfalls nach der erfolgreichen Vermittlung des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Der hat nun aber gegenüber Journalisten mitgeteilt, Prigoschin sei nicht in Belarus, sondern halte sich in Russland auf.

Prigoschin nicht in Belarus? Wagner-Chef laut Lukaschenko noch in Russland

Am Donnerstag (6. Juli) traf sich Lukaschenko laut der staatlichen Nachrichtenagentur BelTA mit den Vertretern belarussischer und ausländischer Medien. Es habe mehrere Anfragen für Interviews mit dem Machthaber in Minsk gegeben, weshalb er angeboten habe, gemeinsam mit allen Medienvertretern ein „freies Gespräch“ zu führen.

Mit dabei war offenbar unter anderem auch der US-Sender CNN, der Lukaschenko über den aktuellen Aufenthaltsort von Wagner-Chef Prigoschin nach seinem Aufstand gegen Russlands Präsident Wladimir Putin befragte. Vor mehr als einer Woche, am 27. Juni, hatte der belarussische Staatschef die Ankunft des Söldner-Chefs in Belarus bestätigt. Offenbar hält er sich aber nicht mehr dort auf und ist zurück in Russland.

„Was Jewgeni Prigoschin betrifft, so ist er im Moment in St. Petersburg“, sagte der Präsident laut BelTA. „Aber wo ist er heute Morgen? Vielleicht ist er am Morgen nach Moskau gefahren“, ergänzte er und machte so ein Geheimnis aus der Sache. Für Prigoschins derzeitigen Aufenthaltsort gibt es bislang keine unabhängige Bestätigung.

Lukaschenko will Wagner-Truppen in Belarus: „Absolut keine Sorgen oder Bedenken

Ein heikles Thema in Verbindung mit Wagner ist auch, ob Prigoschins Kämpfer ebenfalls in Belarus untergebracht werden sollen. Zuletzt waren Satellitenbilder von Lagern aufgetaucht. Auch hierzu konfrontierten die Reporter den belarussischen Machthaber offenbar mit Fragen. Der reagierte teilweise ausweichend: „Wagner ist ein russisches Militärunternehmen. Diese Frage sollte deshalb nicht an mich adressiert werden.“

„Soweit ich informiert bin, befinden sich die Wagner-Kämpfer im Moment in ihren Lagern. In den permanenten Lagern, in denen sie sich nach ihrem Rückzug von der Front zur Rehabilitation aufhielten“, fügte Lukaschenko hinzu. Zuletzt kündigten Vertreter der belarussischen Opposition einen „herzlichen Empfang“ für Wagner an und drohten, man werde sich darauf vorbereiten, „den Kriminellen“ von Prigoschin zu begegnen.

Anders als die Opposition macht sich Lukaschenko anscheinend keine Sorgen über die mögliche Söldner-Präsenz in Belarus. Er sehe keine Gefahr: „Ich habe absolut keine Sorgen oder Bedenken darüber, dass wir eine bestimmte Anzahl dieser Leute in Belarus unterbringen werden.“ Schließlich sei ihr Einsatz an „gewisse Bedingungen gebunden“. Prigoschins Leute würden nur dann eingreifen, wenn es um die „Verteidigung des Staates“ gehe. „Und ihre Erfahrungen werden sehr gefragt sein“, so Lukaschenko. (bb)