Zwei gescheiterte Versuche

Russland und die Ukraine wollen am Montagvormittag erneut über eine Waffenruhe verhandeln: Ein Überblick.

Für Montag (07.03.2022) ist eine dritte Verhandlungsrunde zwischen Moskau und Kiew* über eine Waffenruhen im Ukraine-Konflikt* geplant.

Zwei Versuche, humanitäre Korridore für die zivile Bevölkerung in der Ukraine* zu ermöglichen, waren bereits gescheitert.

Im Vorfeld der Verhandlungen kündigte Russland* eine einseitige Feuerpause am Montagmorgen an.

Update vom Montag, 07.03.2022, 10.35 Uhr: Einer der ukrainischen Unterhändler, der erst kürzlich mit Russland während des Ukraine-Konflikts verhandelte, ist tot. Das berichtet die Tageszeitung Welt in Bezug auf eine Meldung des ukrainischen Verteidigungsministeriums. Offenbar war Denis Kireyev als Agent tätig. Er sei demnach während „besonderer Aufgaben“ getötet worden. Wie der Agent ums Leben kam und wer dafür verantwortlich ist, blieb unklar.

Kireyev wohnte den Verhandlungen im Rahmen des Ukraine-Konflikts am 28. Februar in Belarus bei. Für Montag (07.03.2022) ist eine neue Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine angesetzt.

Ukraine-Krieg: Moskau und Kiew verhandeln über Waffenruhe

Erstmeldung vom Montag, 07.03.2022, 09.18 Uhr: Kiew – Nach Angaben der Ukraine soll am Montag eine dritte Runde der Waffenstillstands-Gespräche mit Russland stattfinden. Nachdem bereits zwei Versuche gescheitert waren, erscheinen die Chancen auf einen Verhandlungserfolg gering. Der russische Präsident Wladimir Putin* zeigte sich zuletzt entschlossen, seine Ziele im Ukraine-Konflikt durchzusetzen. Kiew lehnt Russlands Forderungen wie eine Entmilitarisierung jedoch strikt ab.

Ukraine-Krieg: Neue Verhandlungen am Montag

Bereits im Vorfeld der Verhandlungen kündigte Russland dann am Montagmorgen (07.03.2022) eine einseitige Waffenruhe wegen der „katastrophalen humanitäre Lage“ im Ukraine-Krieg an. Diese soll ab Montagvormittag ab 9.00 Uhr Ortszeit (8.00 Uhr MEZ) gelten. Sowohl für die Hauptstadt Kiew, die Hafenstadt Mariupol sowie Charkiw und Sumy soll es humanitäre Korridore geben, teilte das russische Militär am Morgen in Moskau mit.

+ Eine ukrainische und eine russische Delegation hatten sich bereits in der Vorwoche zu Verhandlungen an der belarussich-ukrainischen Grenze getroffen. (Archivfoto) © Imago Images

Menschen in Kiew sollen nach Gomel in Belarus und dann weiter nach Russland transportiert werden. Von Mariupol am Asowschen Meer sollten Zivilisten in die südrussische Stadt Rostow gebracht werden. Zivilist:innen in Sumy sollten demnach in der zentralukrainischen Stadt Poltawa eine vorübergehende Unterkunft finden. Russische Soldaten wollten dafür sorgen, dass Zivilisten sicher die Städte verlassen könnten. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite lag zunächst nicht vor

Ukraine-Krieg: Bisherige Verhandlungen mit Russland waren gescheitert

Eine erste Verhandlungsrunde an der belarussisch-ukrainischen Grenze am Montag vergangener Woche (28.02.2022) war ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Beteiligten einigten sich lediglich auf ein weiteres Treffen. Die russische Armee setzte ihren Vormarsch auf die ukrainischen Städte fort. Zu Kampfpausen war es während der Verhandlungen nicht kommen.

Verhandlungen und Absprachen über Waffenruhe zwischen Ukraine und Russland Datum Verhandlungen an der Grenze zwischen Belarus und der Ukraine 28.02.2022 Verhandlungen im polnisch-belarussischen Grenzgebiet: Humanitäre Korridore geplant 03.03.2022 Versuch, humanitäre Korridore zu ermöglichen, scheitert 05.03.2022 Zweiter Versuch für humanitäre Korridore scheitert 05.03.2022 Dritte Verhandlungsrunde geplant 07.03.2022 Russland kündigt einseitige Waffenruhe an, um Flucht zu ermöglichen 07.03.2022

Am Donnerstag (03.03.2022) hatten sich die Ukraine und Russland schließlich zum zweiten Mal auf die Schaffung humanitärer Korridore geeinigt. Die Evakuierung der zivilen Bevölkerung aus den Kampfgebieten in der Ukraine scheiterte jedoch erneut. Beide Seiten machten sich dafür verantwortlich. Die Waffenruhe wurde nicht eingehalten. (tk mit AFP/dpa) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

