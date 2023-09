Video zeigt Ukraine-Erfolg: Artillerie und Drohne zerstören wohl russischen T-90-Panzer

Von: Maximilian Kurz

Die ukrainischen Truppen sollen einen weiteren Panzer Russlands zerstört haben – nun macht ein angebliches Video des Einsatzes die Runde.

Orichiw – Auf den offiziellen Kanälen der Asow-Brigade wurde ein Video veröffentlicht, das den Einsatz ukrainischer Streitkräfte bei der Zerstörung eines russischen T-90-Panzers zeigen soll.

Die Asow-Brigade schreibt auf X, ehemals Twitter, über ihr Video: „Gemeinsame Arbeit der 12. Spezialbrigade des Asowschen NSU und der 1. Einsatzbrigade des Bureviy NSU. Die Asowsche Artillerie stoppte den feindlichen Panzer und die Luftaufklärungseinheiten Asow und Burewija, die FPV-Drohnen einsetzten, beendeten die Arbeit.

Russischer Panzer zerstört: Artillerie arbeitet mit Drohen zusammen

Im theatralisch produzierten Video wird bei lauter Musik und mit modernen Schnitttechniken der Angriff auf den Panzer gezeigt. In der ersten Sequenz ist die Aufnahme eines Waldes zu sehen – und ein vom Fadenkreuz erfasster Panzer, über dem infolge einer Explosion Rauch aufsteigt.

Orichiw im Ukraine-Krieg: Weiterhin umkämpftes Gebiet

Die militärische Situation um Orichiw bleibt weiterhin komplex. Die kleine Stadt in der südlichen Ukraine hatte vor dem Krieg etwa 15.000 Einwohner. Orichiw war wegen eines ukrainischen Großangriffs auf russische Stellungen im August im Fokus der Berichterstattung im Ukraine-Krieg. Laut der New York Times sollen die Ukrainer in diesem Angriff signifikante Fortschritte erzielt haben.

Ukraine-Krieg: Nicht der erste Schlag gegen den russischen T-90 Panzer

Der T-90 ist ein in Russland hergestellter Kampfpanzer, der 1992 vom russischen Verteidigungsministerium in Dienst gestellt wurde. Der Panzer wurde in den letzten Jahren in großer Stückzahl auch in das Ausland verkauft. Ausgestattet mit verschiedenen Versionen einer 125-mm-Glattrohrkanone liegt die Reichweite bei bis zu fünf Kilometern.

Ein zerstörter T-90 Russlands. Schon wieder soll die Ukraine einen Panzer der russischen Streitkräfte erfolgreich angegriffen haben. (Archivfoto) © ZUMA Wire/imago-images

Bereits vor einigen Wochen war den Streitkräften der Ukraine ein großer Schlag gegen die russischen Angreifer gelungen. Das geht aus einem Video hervor, das das ukrainische Verteidigungsministerium auf X veröffentlichte. Darin zu sehen ist zunächst ein Panzer-Konvoi aus Russland, der im Verlauf des Videos unter schweren Beschuss gerät. Kiew berichtet, dass die russische Armee im Ukraine-Krieg bereits 4544 Panzer (Stand: 9. September 2023) verloren haben soll.