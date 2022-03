Ukraine-Krieg: Russlands Armee verzeichnet Verluste – Putins Sieg ist „nicht mehr unvermeidlich“

News-Ticker

Von Daniel Dillmann schließen

Der Vormarsch der russischen Streitkräfte wurde verlangsamt. Das liegt vor allem am harten Widerstand aus der Ukraine – und an strategischen Fehlern Putins.

Seit fast zwei Wochen tobt der Krieg zwischen Russland* und der Ukraine*.

Die Zahl der Todesopfer im Ukraine-Konflikt steigt immer weiter an. Auch die russischen Truppen unter dem Befehl von Präsident Wladimir Putin* müssen schwere Verluste in Kauf nehmen.

Der Widerstand, organisiert von Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj*, hält weiter an. Russland gelingt es bislang nicht, die Großstädte Kiew*, Charkiw oder Mariupol unter Kontrolle zu bringen.

Alle Neuigkeiten und Informationen zum Ukraine-Konflikt* in unserem News-Ticker.

Kiew – Laut übereinstimmenden Medienberichten erleidet Russland im Ukraine-Konflikt immer größere Verluste. Das Nachrichtenportal Kyiv Independent spricht mittlerweile von mehr als 10.000 toten russischen Streitkräften und rund 50 zerstörten Kampfflugzeugen. Zwei Schiffe soll die russische Marine verloren haben und hunderte Panzer und Artilleriefahrzeuge sollen zerstört worden sein. Bestätigen lassen sich die Zahlen über Verluste allerdings nicht unabhängig.

Sollten die Angaben über die Verluste Russlands im Ukraine-Konflikt wirklich der Wahrheit entsprechen, dürfte die Situation für Russlands Präsident Wladimir Putin noch unangenehmer werden, als sie es ohnehin schon ist. „Das ist eine Katastrophe für ihn, und das aus mehreren Gründen“, sagte Clint Watts, Experte am Foreign Policy Research Institute aus den USA*. Die hohen Verluste an der Front würden sich auch auf die Stimmung in der Heimat auswirken. „10.000 Tote kannst Du nicht einfach so verschleiern. Das ist nicht möglich. Die Mütter in Russland werden sich gegen Putin wehren“, so Watts im Interview mit der New York Times.

Ukraine-Krieg: Wladimir Putin erleidet Verluste – „Ich wäre jetzt sehr besorgt“

Diese Einschätzung des Ukraine-Kriegs teilen auch andere Fachleute. „Wenn die Zahlen auch nur ansatzweise stimmen, wäre das katastrophal für den Kreml“, so der im Ruhestand befindliche Generalleutnant Mark Hertling. Hertling kommandierte einen Truppenverband in Deutschland, ehe er von 2007 bis 2009 Kommandeur der US-Streitkräfte im Irak wurde. Im Anschluss hatte Hertling das Oberkommando über alle US-Streitkräfte, die in Europa stationiert sind. Mit Blick auf die Ukraine und Wladimir Putin schrieb Hertling auf Twitter: „Ich wäre jetzt sehr besorgt, wenn ich Kommandeur der russischen Streitkräfte wäre.“

+ Im Krieg mit Russland: Ukrainische Zivilistinnen trainieren an der Waffe. © Bernat Armangue/dpa

Aufgrund der Propbleme bei der Invasion der Ukraine soll Präsident Wladimir Putin mittlerweile einen Strategiewechsel eingeleitet haben. Statt eines Blitzkriegs würde man nun dazu übergehen, die großen Städte der Ukraine – Kiew, Charkiw, Odessa und Mariupol – zu belagern. Angriffe aus der Luft und Artilleriebeschuss sollen die ukrainische Armee aus sicherer Entfernung schwächen und den Widerstand in der Bevölkerung brechen. Wladimir Putin und seine Generäle würden nun offensichtlich eine „Zermürbungsstrategie“ anwenden, wie es Frederick B. Hodges, ebenfalls ein ehemaliger Generalleutnant der US-Armee, gegenüber dem US-Nachrichtensender CBS beschrieb. Mit schierer Masse wolle die Führung im Kreml von den eigenen Fehlern ablenken. „Ihre schlechte Planung, die miserable Logistik und die falsche Einschätzung der ukrainischen Kampfkraft“ habe Russland in eine Situation gebracht, aus der es kaum noch einen Ausweg gebe, der den Gewinn des Kriegs bedeuten würde. (dil)

Rubriklistenbild: © Bernat Armangue/dpa