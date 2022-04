Ukraine-Krieg: Bis zu 2000 russische Soldaten aus Georgien sollen in die Ukraine

Von: Tobias Utz, Lukas Zigo, Daniel Dillmann, Nail Akkoyun

Die US-Regierung verhängt wegen des Angriffs auf die Ukraine weitere Sanktionen gegen russische Firmen und Personen. Der News-Ticker.

Die Verhandlungen zwischen Russland* und der Ukraine* in der Türkei* führen nicht zu einem Ende des Ukraine-Kriegs*.

Kreml-Chef Wladimir Putin* lässt die Großstädte wie Kiew und Mariupol weiter beschießen. Gleichzeitig steigen laut Angaben der USA und der Nato die Verluste Moskaus* im Ukraine-Konflikt*.

Auch aus dem Donbass werden heftige Kämpfe gemeldet. Alle Informationen in unserem Newsticker.

Update vom 01.04.2022, 03:50 Uhr: Die russische Militärführung verstärkt ihre Truppen in der Ukraine nach britischen Erkenntnissen mit frischen Kräften aus Georgien. Aus 1200 bis 2000 russischen Soldaten, die zuletzt in den abtrünnigen georgischen Gebieten Abchasien und Südossetien stationiert waren, würden drei taktische Bataillonsgruppen gebildet, teilte das Verteidigungsministerium in London in der Nacht zum Freitag (01.04.2022) mit. „Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Russland beabsichtigt hatte, auf diese Weise Verstärkungen zu bilden, und es ist bezeichnend für die unerwarteten Verluste, die es während der Invasion erlitten hat“, hieß es weiter.

Das Ministerium teilt regelmäßig Einschätzungen seiner Aufklärung öffentlich mit.



Ein ukrainischer Soldat bewacht einen Posten an der ukrainischen Schwarzmeerküste. © Vincenzo Circosta/dpa

+++ 22.55 Uhr: Auf dem Gelände des Unglücks-Reaktors von Tschernobyl befinden sich nach ukrainischen Angaben keine Fremden mehr. Die Atomenergie-Behörde des Landes beruft sich auf Mitarbeiter des Kernkraftwerks.

Ukraine News: US-Regierung verhängt neue Sanktionen gegen Russland

+++ 20.55 Uhr: Die US-Regierung verhängt wegen des Angriffs auf die Ukraine weitere Sanktionen gegen russische Firmen und Personen. Das US-Außenministerium und das US-Finanzministerium teilten mit, 21 Unternehmen und 13 Personen würden mit Strafmaßnahmen belegt. Es gehe darum, Moskau die Möglichkeit zu nehmen, bereits verhängte Sanktionen über ein Netzwerk von Einrichtungen und Akteuren zu umgehen. Außerdem solle Russland weiter der Zugang zu westlichen Technologien verwehrt werden. Sanktionen ergingen demnach auch gegen drei Personen, denen Cyber-Angriffe zur Last gelegt würden. Vermögenswerte der Betroffenen in den USA werden demnach eingefroren, und jegliche Geschäfte oder Transaktionen mit ihnen in den USA oder durch US-Bürger werden untersagt.

+++ 18.25 Uhr: Vitali Klitschko hat beklagt, dass es in Deutschland „leider bis heute viele Putin-Versteher“ gebe. Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew rief dazu auf, Wirtschaftsbeziehungen zu Russland einzustellen, auch wenn das schwierig sei: „Russland investiert jeden Euro, jeden Cent, in seine Armee.“ Und das Geld, das nach Russland fließe, sei „blutiges Geld“.

Nach Russland-Veto – Friedensorganisation muss aus Ukraine abziehen

+++ 17.15 Uhr: Die internationale Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Ukraine wird nicht verlängert. Das gab die OSZE am Donnerstag in Wien bekannt. Der amerikanische OSZE-Botschafter Michael Carpenter kritisierte, dass Russland die dafür notwendige einstimmige Entscheidung der insgesamt 57 OSZE-Staaten mit einem Veto blockiert habe. „Das ist unverantwortlich und unvertretbar, aber nicht wirklich überraschend“, sagte der US-Diplomat.

Die OSZE hatte zuletzt rund 500 unbewaffnete Beobachterinnen und Beobachter, vor allem in der Ostukraine, stationiert. Sie hatten insbesondere die Waffenstillstandslinie zwischen ukrainischen Einheiten und pro-russischen Separatisten im Blick, wurden nach Beginn der russischen Invasion aber abgezogen. Das bisherige Mandat galt nur bis Ende März. Zahlreiche OSZE-Staaten hatten es verlängern wollen.

Ukraine News: Russland erhebt schwere Vorwürfe gegen die Ukraine

+++ 15.40 Uhr: Russland hat der Ukraine vorgeworfen, in den Schwarzmeer-Häfen bei Odessa 68 internationale Schiffe festzuhalten. Die Schiffe gehörten unter anderem China, der Türkei, der Schweiz und Griechenland, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, in Moskau. Russland öffne jeden Tag einen sicheren Korridor, damit sie die ukrainischen Hoheitsgewässer verlassen könnten. Laut Angaben der Besatzungen hätten die ukrainischen Behörden ausländischen Schiffen jedoch „unter Androhung der sofortigen Versenkung“ das Auslaufen verboten. Die Angaben ließen sich jedoch nicht unabhängig überprüfen.

Zugleich wies das Ministerium Vorwürfe aus Kiew zurück, Seeminen im Schwarzen Meer ausgelegt zu haben. Vielmehr hätten ukrainische Einheiten rund 370 veraltete Minen im Schwarzen Meer ausgebracht. Etwa zehn Sprengkörper hätten sich aus den Verankerungen gelöst und trieben nun in den westlichen Teil des Meeres. Das ukrainische Außenministerium hatte zuvor Russland für die vor den Küsten der Schwarzmeer-Anrainer treibenden Minen verantwortlich gemacht. Es handle sich um Minen, die Russland 2014 bei der Annexion der Halbinsel Krim in Sewastopol erbeutet habe. Türkische Experten hatten zwei Seeminen unschädlich gemacht.

Ukraine News: Mehrere russische Panzer bei Kiew zerstört

+++ 13.45 Uhr: Ungeachtet der von Russland angekündigten militärischen Deeskalation bei Kiew gehen die Kämpfe in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt nach ukrainischer Darstellung weiter. Einheiten der Nationalgarde hätten seit Mittwoch Artillerie, Raketensysteme und mehrere Dutzend Panzerfahrzeuge der russischen Truppen zerstört, teilte das Innenministerium am Donnerstag bei Telegram mit. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

In Verhandlungen mit der Ukraine über ein Ende des Kriegs hatte Russland angekündigt, die Kampfhandlungen bei Kiew und Tschernihiw deutlich zurückzufahren. Nach Erkenntnissen der US-Regierung zog Russland binnen 24 Stunden etwa ein Fünftel seiner Truppen aus der Umgebung der Hauptstadt ab. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in einer Videobotschaft, die russischen Truppen zögen nicht freiwillig ab, sondern würden von der ukrainischen Armee verdrängt.

News zum Ukraine-Krieg: Gefechte in Charkiw und Isjum laufen weiter

Um die ostukrainischen Städte Charkiw und Isjum wird nach ukrainischen Angaben weiter heftig gekämpft. Binnen 24 Stunden sei Charkiw 380 Mal mit Raketen aus der Luft beschossen worden, teilte der Gouverneur des Gebiets Charkiw, Oleh Synjehubow, auf Telegram mit. Im Vorort Saltiwka brenne eine beschädigte Gasleitung. In Isjum 125 Kilometer südöstlich von Charkiw scheitern demnach täglich Versuche, Fluchtkorridore für die Zivilbevölkerung einzurichten.

Laut ukrainischen Angaben wurden im Gebiet Saporischschja fünf Ortschaften zurückerobert. Zudem seien drei weitere Ortschaften im Gebiet Cherson wieder unter ukrainischer Kontrolle. Auch für diese Angaben gab es von unabhängiger Seite keine Bestätigung.

Ukraine News: Russland beruft 134.500 junge Männer zur Wehrpflicht ein

+++ 12.30 Uhr: Angesichts des Ukraine-Kriegs beruft Russland in diesem Frühjahr 134.500 Männer im Alter von 18 bis 27 Jahren zum Wehrdienst ein. Präsident Wladimir Putin unterzeichnete dazu am Donnerstag einen Erlass, wie mehrere russische Nachrichtenagenturen berichteten. Der Einberufungszeitraum dauert bis Mitte Juli. Gleichzeitig endet für andere Russen der einjährige Wehrdienst. Eine Zahl, wie viele Wehrpflichtige ausscheiden und in die Reserve geschickt werden, wurde nicht genannt.

Die zwölfmonatige Wehrpflicht für Männer zwischen 18 und 27 Jahren ist in Russland gesetzlich festgelegt. Vor wenigen Tagen hatte Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu betont, dass die neuen Rekruten jedoch nicht in „Hotspots“, also Krisengebiete, entsendet würden. Ob dies tatsächlich der Fall ist, lässt sich erst in mehreren Monaten beurteilen.

Ukraine News: Heftige Beschüsse im Donbass

+++ 11.05 Uhr: Die Ukraine berichtet von schweren Beschüssen im Donbass. Die Region im Osten des Landes ist seit Beginn des Ukraine-Kriegs stark umkämpft. Zuletzt schien Russland sich vermehrt auf das Gebiet zu konzentrieren, da dort auch die pro-russischen Separatistengebiete Donezk und Luhansk liegen.

„Wir spüren deutlich, dass der Transfer von (Militär-)Technologie in unsere Richtung jetzt beginnt“, sagte Serhij Haidai, Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk, laut CNN in einer im Fernsehen übertragenen Stellungnahme. „Und während die Ausrüstung und das Personal übergeben werden, feuern unsere Feinde einfach noch dichter und stärker. Hier ist bereits alles im Spiel: Flugzeuge, Artillerie, schweres Kaliber, Mörser - alle Siedlungen werden beschossen“, sagte er.

Pavlo Kyrylenko, Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, teilte indes auf Telegramm mit, dass die russischen Streitkräfte über Nacht den Beschuss im zentralen Teil der Region fortgesetzt haben. „In Maryinka, Krasnohorivka und Novomykhailivka hat der Feind erneut weiße Phosphorgranaten eingesetzt“, sagte Kyrylenko und bezog sich dabei auf Munition, deren Nutzung nach internationalem Recht in bewohnten Gebieten entweder verboten oder eingeschränkt ist.

Krieg in der Ukraine: Nächster Evakuierungsversuch in Mariupol

+++ 09.50 Uhr: Nach einer russischen Zusicherung für einen zwischenzeitlichen Waffenstillstand hat die ukrainische Regierung 45 Busse in die belagerte südostukrainische Hafenstadt Mariupol geschickt. „Wir tun alles Mögliche dafür, dass die Busse heute nach Mariupol gelangen und die Menschen abholen, die es noch nicht aus der Stadt heraus geschafft haben“, sagte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Donnerstag in einer Videobotschaft.

Die Großstadt am Asowschen Meer ist seit Anfang März von russischen Truppen eingeschlossen. Ukrainischen Angaben zufolge sollen sich noch mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in der schwer zerstörten Stadt befinden. Vor dem Ukraine-Krieg lebten dort knapp 440.000 Menschen. Die Bus-Kolonne solle auf dem Rückweg über das von Russen besetzte Berdjansk in das etwa 200 Kilometer entfernte Saporischschja fahren.

Zusätzlich seien zwei humanitäre Korridore in die ebenfalls von russischen Truppen besetzten Städte Melitopol und Enerhodar im Gebiet Saporischschja vereinbart worden. Den Evakuierungskolonnen aus den drei Städten können sich Menschen in Privatautos anschließen. „Unsere Militärs garantieren eine komplette Waffenruhe“, betonte Wereschtschuk.

Ukraine-News: Russland entsendet Strafverfolgungsbehörden in die Ukraine

+++ 08.25 Uhr: Das ukrainische Verteidigungsministerium teilt laut The Kyiv Independent mit, dass Russland Strafverfolgungsbehörden, insbesondere Staatsanwälte, in vorübergehend besetzte Städte der Ukraine entsendet. Demnach sagten die ukrainischen Streitkräfte, dass die Juristen damit beauftragt würden, „aufsuchende“ Arbeit mit lokalen Behörden und der Öffentlichkeit durchzuführen.

+++ 06.15 Uhr: Russland soll nach Angaben des ukrainischen Generalstabs in der eroberten Großstadt Cherson ein „Referendum“ über die Errichtung einer moskaufreundlichen „Volksrepublik“ vorbereiten. Damit versuche die einmarschierte Armee, die Gebiete im Süden der Ukraine mit „zivil-militärischen Verwaltungen“ zu kontrollieren, teilte der Generalstab in der Nacht zu Donnerstag mit.

Das Muster würde den mittlerweile von Russland als unabhängig anerkannten Separatistengebieten Donezk und Luhansk in der Ostukraine ähneln. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte unlängst von der Gefahr einer solchen „Abstimmung“ gesprochen. Das „Referendum“ solle zur Gründung einer quasi-staatlichen „Volksrepublik Cherson“ führen, teilte der ukrainische Generalstab mit.

Ukraine-News: Russland kündigt Feuerpause an – Selenskyj glaubt nicht an „schöne Phrasen“

Erstmeldung vom Donnerstag, 31.03.2022, 03.45 Uhr: Russland hat eine Feuerpause für die schwer zerstörte südukrainische Hafenstadt Mariupol angekündigt. Die Maßnahme werde am Donnerstag (31.03.2022) um 10.00 Uhr in Kraft treten und solle die Möglichkeit schaffen, Zivilisten über einen humanitären Korridor herauszuholen, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verwarf indessen russische Zusagen einer Reduktion der Angriffe in der Nordukraine und warf ihnen vor, eine neue Offensive im Osten vorzubereiten.

„Damit diese humanitäre Operation erfolgreich ist, schlagen wir eine direkte Beteiligung von Vertretern des UN-Hochkommissars für Flüchtlinge (UNHCR) und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) vor“, hieß es in der russischen Erklärung. Der humanitäre Korridor soll demnach über die unter russischer Kontrolle stehende Stadt Berdjansk ins 250 Kilometer entfernte Saporischschja führen.

Das Ministerium forderte die Regierung in Kiew auf, die „bedingungslose Einhaltung“ der Feuerpause durch eine schriftliche Mitteilung an die russische Seite sowie das UNHCR und das IKRK zu bestätigen. Die ukrainische Armee müsse sich außerdem für die Sicherheit der Buskonvois, in denen die Zivilisten transportiert werden sollen, einsetzen.

Der ukrainische Staatschef Selenskyj sagte jedoch in seiner abendlichen Ansprache: „Wir glauben niemandem, keiner einzigen schönen Phrase“.

(dil/tu/lz/nak mit AFP/dpa)