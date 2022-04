Putins Verluste im Ukraine-Krieg: Russland um Cherson auf dem Rückzug

Von: Daniel Dillmann

Teilen

Russland muss im Ukraine-Krieg weiter schwere Verluste erdulden. Erneut gelingt es den Verteidigern, zwei russische Generäle zu töten.

Schwere Verluste im Ukraine-Krieg : Die Ukraine meldet die Tötung zweier Generäle aus Russland.

Die Ukraine meldet die Tötung zweier Generäle aus Russland. Verluste häufen sich: Russlands Präsident Wladimir Putin muss im Ukraine-Krieg zahlreiche Rückschläge erdulden.

Russlands Präsident Wladimir Putin muss im Ukraine-Krieg zahlreiche Rückschläge erdulden. Russlands Verluste im Ukraine-Krieg: Alle Informationen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Ticker.

Update, 10:45 Uhr: Der Ukraine gelingt es offenbar, den Angreifer aus Russland im Süden des Landes zurückzudrängen. Laut Angaben der Kommandoführung der Operation „Süden“ habe man acht Siedlungen rund um die Großstadt Cherson zurückerobert. Die russische Armee habe sich daraufhin in die an Cherson angrenzende Kleinstadt Tschornobajiwka zurückgezogen.

Schwere Verluste im Ukraine-Krieg: Wieder zwei russische Generäle getötet

Moskau - Auch zwei Monate nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist der Ukraine-Krieg noch nicht entschieden. Die Versuche des Kreml, die ukrainische Hauptstadt Kiew einzunehmen, scheiterte. Nun konzentriert die Armeeführung unter Russlands Präsident Wladimir Putin ihre Angriffe auf den Osten und den Süden des Landes.

Ein ukrainischer Soldat auf einer Patrouille inmitten des Ukraine-Kriegs nahe der Stadt Cherson. © Celestino Arce Lavin/imago

Im Osten sollen die abtrünnigen, prorussischen Teilrepubliken stabilisiert und langfristig an die Russische Föderation angeschlossen werden. Das beweist das Referendum, das Wladimir Putin mitten im Ukraine-Konflikt anberaumt hatte. Im Süden ist es laut eines hochrangigen Generalmajors aus Russland das Ziel Moskaus, einen Landweg auf die seit 2014 besetze Krim zu sichern. Dafür muss unter anderem die Hafenstadt Mariupol von Russland eingenommen werden. Dort toben weiter heftige Kämpfe. Außerdem soll durch Gebietseroberungen im Süden der Ukraine ein Anschluss an Transnistrien hergestellt werden. Die de facto unabhängige, prorussische Republik hatte sich in den 1990er Jahren von der Republik Moldau abgespalten.

Russland erleidet schwere Verluste im Ukraine-Krieg

Doch die Armee von Wladimir Putin muss beim Krieg in der Ukraine auch in den Kämpfen im Osten und Süden herbe Verluste einstecken. Die ukrainische Luftwaffe bleibt weiter kampffähig, die Luftabwehr der Verteidiger feiert mehrere Abschüsse russischer Kampfjets. Insgesamt sollen bereit 177 Kampfjets abgeschossen worden sein.

Dazu kommt die sinkende Moral der russischen Armee im Krieg gegen den Nachbarstaat Ukraine. Laut Informationen der ukrainischen Geheimdienste würden immer mehr russische Soldaten desertieren. Tschetschenische Soldaten würden vom Kreml eingesetzt werden, um fahnenflüchtige Soldaten zu exekutieren.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg in der Übersicht

Soldaten: 21.600

Flugzeuge: 177

Hubschrauber: 154

Panzer: 854

Gepanzerte Fahrzeuge: 2205

Artillerie: 403

Flugabwehrgeschütze: 69

Mobile Raketenwerfer: 143

Tankfahrzeuge: 76

Taktische Drohnen: 182

Schiffe und Boote: 8

Fahrzeuge und Motorräder: 1543

Neben materiellen Verlusten im Krieg gegen die Ukraine muss der Kreml offenbar auch auf immer mehr Führungspersonal verzichten. Das zumindest berichtet der ukrainische Geheimdienst. In der Nähe der besetzten Stadt Cherson soll es den ukrainischen Streitkräften gelungen sein, zwei weitere russische Generäle zu töten. Ein dritter General sei schwer verwundet worden. Der Berater des ukrainischen Präsidenten, Oleksiy Arestovych, sagte am Samstag in einem Interview mit dem ehemaligen Anwalt und zum Journalisten Mark Feygin, er glaube, dass der dritte General „nicht überleben wird“. Damit seien nun bereits neun hochrangige Generäle der russischen Armee seit dem 24. Februar im Ukraine-Krieg gefallen. (Daniel Dillmann)