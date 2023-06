„Sogar Tiere haben mehr Moral“: Selenskyj wirft Russland Schüsse auf Rettungsboote vor

Von: Stefan Krieger

Wolodymyr Selenskyj beschuldigt Russland, gezielt auf Zivilisten zu schießen. Ukraine verkündet Befreiung von Orten im Gebiet Donezk. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Kiew – Die ukrainische Staatsführung hat Russland tödliche Schüsse auf Rettungsboote mit fliehenden Zivilisten im gefluteten Kriegsgebiet Cherson vorgeworfen. „Sogar Tiere haben mehr Moral als Sie, russischer Staat“, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner am Sonntag in Kiew verbreiteten allabendlichen Videobotschaft. „Russische Terroristen beschießen weiter Evakuierungswege, Evakuierungspunkte, Boote, die die Menschen wegbringen.“

Ein solches Boot mit 21 Menschen war laut ukrainischen Behörden am Sonntag (11. Juni) von Russen beschossen worden, während die Zivilisten sich aus dem russisch besetzten Teil des Gebiets Cherson im Süden des Landes in Sicherheit bringen wollten. Drei Menschen seien getötet und zehn verletzt worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig bestätigen.

Rettungskräfte bringen verletzte Zivilisten in Sicherheit, die unter Beschuss der russischen Streitkräfte geraten waren. © dpa

Ukraine-Krieg: Mindestens 14 Menschen werden Opfer der Überflutung

Nach der Zerstörung des Staudamms am Dienstag wurde die Zahl der Hochwasseropfer mit inzwischen 14 angegeben, davon acht in dem von Russland kontrollierten Teil des Gebiets Cherson. Allein dort gelten noch 35 Menschen als vermisst, darunter sieben Kinder. Zwar sinkt das Hochwasser inzwischen, aber die Folgen des Dammbruchs sind verheerend. Experten sprechen von einer schweren Umweltkatastrophe. Russland weist jegliche Verantwortung zurück und behauptet, ukrainische Kräfte hätten den Staudamm mit Raketen beschossen.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Kiew meldet aktuelle Zahlen

Der ukrainische Generalstab hat aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Nach den Angaben aus Kiew hat Russland im Krieg bislang bereits mehr als 215.000 Soldaten durch Tod oder Verletzung verloren, davon alleine etwa 980 in den letzten 24 Stunden. Unabhängig verifizieren lassen sich diese Zahlen nicht. Die russische Seite macht keinerlei Angaben zu eigenen Verlusten.

Soldaten: 215.640 (+980)

215.640 (+980) Panzer : 3926 (+17)

: 3926 (+17) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7631 (+24)

7631 (+24) Artilleriesysteme: 3736 (+19)

3736 (+19) Unbemannte Flugkörper / Drohnen: 3300 (+37)

3300 (+37) Mehrfach-Raketenwerfer: 601 (+1)

601 (+1) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 6461 (+33)

6461 (+33) Quelle: Generalstab der Ukraine vom 11. Juni 2023

Ukraine verkündet Befreiung von Orten im Gebiet Donezk

Nach Militärangaben aus Kiew befreiten ukrainische Soldaten im größtenteils von Russland besetzten Gebiet Donezk die Orte Blahodatne und Makariwka. Es gebe auch Vorstöße um die Stadt Bachmut, teilte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Sonntagabend in Kiew mit. Von russischer offizieller Seite gab es dazu zunächst keine Stellungnahme. Die russische Armee behauptet seit Tagen, sie wehre die ukrainische Offensive ab.

Allerdings meldeten auch kremlnahe russische Militärblogger, dass Blahodatne aufgegeben worden sei, weil Moskaus Kämpfer dort eine Einkesselung befürchtet hätten. Demnach wurde zudem das Dorf Neskutschne eingenommen. Auch das Dorf Lobkowe im Gebiet Saporischschja soll von russischer Besatzung befreit worden sein. Die ukrainischen Streitkräfte führen seit Tagen unter anderem in den Regionen Donezk und Saporischschja massive Angriffe, um ihre besetzten Gebiete zu befreien.

Die russischen Truppen hätten inzwischen Kampfeinheiten aus dem Gebiet Cherson abgezogen, um so Kontingente an anderen Teilen der Front etwa im Gebiet Saporischschja und in Bachmut zu verstärken, meinte Vize-Ministerin Maljar. Sie bekräftigte ihre Überzeugung, dass Russland den Kachowka-Staudamm absichtlich zerstört habe, um das Gebiet Cherson zu fluten und so ungangbar für die ukrainischen Offensivkräfte zu machen. Ziel Moskaus sei es gewesen, auf diese Weise eigene Kräfte freizumachen für andere Einsätze. (mit Agenturen)