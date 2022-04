Verhandlungen im Ukraine-Krieg: „Wir sind kein schwacher Staat“

Von: Teresa Toth

Selenskyj fordert innerhalb der Verhandlungen mit Moskau nach wie vor die Aufnahme in die Nato. Die Ukraine wäre laut ihm eine nützliche Ergänzung.

Nach den Angriffen auf die Ukraine* durch Russland* laufen die Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt*.

Moskau* wirft Kiew* vor, im Ukraine-Krieg* einen ersten Angriff auf russischem Gebiet durchgeführt zu haben und kündigt an, dass die Verhandlungen darunter leiden werden.

Wolodymyr Selenskyj* erwartet die Zusage der Nato, dass die Sicherheit der Ukraine durch einen Vertrag geschützt werde.

Kiew – Die Verhandlungen im Ukraine-Konflikt zwischen Russland und der Ukraine dauern an. Im Rahmen virtueller Gesprächsrunden versuchen Vertreter:innen aus Kiew und Moskau Lösungen zu finden, um den Krieg zu beenden. Die Angriffe gehen derweil jedoch weiter – sowohl von russischer als auch von ukrainischer Seite, wodurch sich die Aussichten auf eine Verhandlungslösung verschlechtern.

Am Freitag (01.04.2022) meldete Russland den ersten Angriff ukrainischer Truppen auf russischem Gebiet. Demnach verursachte ein Hubschrauber der ukrainischen Armee einen Großbrand in einem Treibstofflager im westrussischen Belgorod – zwei Menschen wurden verletzt. Laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskow schaffe der Angriff „keine günstigen Voraussetzungen für die Fortsetzung der Verhandlungen“. Unterdessen werfen ukrainische und westliche Vertreter Russland ein Täuschungsmanöver vor, nachdem die russische Seite zugesagt hatte, ihre Angriffe auf Kiew und Tschernihiw zu verringern.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Aufnahme in die Nato als Voraussetzung

Die Ukraine benötige nun „schwere Waffen“, um in besetzte Gebiete in diesen Regionen vorzustoßen „und die Russen so weit wie möglich zurückzudrängen“, so Michailo Podoljak, ein Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die US-Regierung stockte die Militärhilfen für die Ukraine um 300 Millionen Dollar (271 Millionen Euro) auf. Von diesem Geld soll sich das angegriffene Land unter anderem Laser-gesteuerte Raketensysteme und Kampfdrohnen kaufen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj betont, dass die Ukraine die Nato stärker mache. © Ukrainian Presidential Press Office/dpa

Neben finanzieller Unterstützung fordert Selenskyj nach wie vor die Aufnahme der Ukraine in die Nato. Diese sieht er als Voraussetzung, um einer Deeskalation mit Russland zuzustimmen. In einem Interview mit Fox News betonte der Präsident, dass die Ukraine ein wichtiges Nato-Mitglied sein könnte. „Wir sind kein schwacher Staat. Wir möchten nicht auf Kosten der Nato stärker werden, sondern wir sind eine Ergänzung.“, so Selenskyj.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Papst Franziskus äußert sich in Malta zu den Angriffen

Indes verurteilte Papst Franziskus bei einem Besuch in Malta den Krieg in der Ukraine, vermied jedoch direkte Kritik an Russland. Der 85-Jährige sagte lediglich, dass „einige wenige Mächtige“ für den Krieg verantwortlich seinen. „Wir dachten, dass Invasionen aus anderen Ländern, brutale Straßenkämpfe und atomare Bedrohungen dunkle Erinnerungen an eine ferne Vergangenheit seien“, so das Oberhaupt der katholischen Kirche am Samstag (02.04.2022) in Valletta. „Doch der frostige Wind des Krieges, der nur Tod, Zerstörung und Hass mit sich bringt, ist anmaßend über das Leben vieler und die Tage aller hereingebrochen.“

Alle weiteren Nachrichten zu Angriffen und Entwicklungen im Ukraine-News-Ticker.