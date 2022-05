„Völkermord“: Russland siedelt Tausende Menschen aus Ukraine nach Russland um

Von: Ares Abasi

Hunderttausende Ukrainer werden durch russische „Filtrationslagern“ in der Ostukraine geschleust und nach Russland zwangsumgesiedelt © Olga Maltseva / AFP

Hunderttausende Ukrainer werden durch russische „Filtrationslagern“ in der Ostukraine geschleust und nach Russland zwangsumgesiedelt - unter unmenschlichen Bedingungen.

Kiew – Hunderttausende von Ukrainern sind durch eine Reihe von russischen „Filtrationslagern“ in der Ostukraine geschleust und im Rahmen eines systematischen Programms zur Zwangsumsiedlung nach Russland geschickt worden. Das berichtet der Nachrichtensender CNN. Nach ihrer Inhaftierung in Lagern, die von russischen Geheimdienstmitarbeitern betrieben werden, werden viele Ukrainer zwangsweise in wirtschaftlich schwache Gebiete in Russland umgesiedelt, in einigen Fällen Tausende von Kilometern von ihrer Heimat entfernt und oft ohne die Möglichkeit einer Rückkehr, so CNN.

Obwohl sich einige Ukrainer freiwillig in Filtrationslager begeben haben, um den Kämpfen durch die Einreise nach Russland zu entkommen, wurden viele gegen ihren Willen an Kontrollpunkten und in Bombenbunkern mitgenommen. Nachdem sie im Durchschnitt etwa drei Wochen in den Lagern verbracht haben - wo sie nach Angaben von Quellen und Augenzeugen unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten, verhört und manchmal gefoltert werden - werden einige von ihnen über die Grenze nach Russland geschickt und erhalten dort staatliche Dokumente, so CNN.

Russland entvölkert Teile der Ostukraine: Ukrainer auf 16.000 Kilometer entfernte Insel geschickt

Von Kontrollpunkten in Rostow und anderen russischen Städten aus werden viele Ukrainer dann in weit entfernte Ecken Russlands umgesiedelt, so die Quellen. In einigen Fällen wurden Ukrainer auf die Insel Sachalin geschickt, eine weit entfernte Landzunge im Pazifischen Ozean im äußersten Osten Russlands - 16.000 Kilometer von der Grenze der Ukraine entfernt. Wenn sie Glück haben, so Quellen gegenüber CNN, stellt Russland ihnen eine Unterkunft in einem Wohngebiet zur Verfügung, vielleicht auch eine russische SIM-Karte und einen kleinen Geldbetrag.

Andere werden einfach mit nichts abgesetzt und müssen auf sich allein gestellt überleben. Wieder andere Ukrainer sitzen in Filtrationslagern innerhalb Russlands fest, in der Nähe ihrer eigenen Häuser, und haben keine Möglichkeit, diese zu verlassen, fügten andere Quellen hinzu. Insgesamt bieten die von den CNN-Quellen beschriebenen westlichen Geheimdienstberichte neue Details, die über verstreute Augenzeugenberichte aus der Region hinausgehen und ein beunruhigendes Bild eines umfassenden Umsiedlungsprozesses zeichnen.

Russland entvölkert Teile der Ostukraine: „Völkermord“

All dies ist Teil der Bemühungen Russlands, die politische Kontrolle über die besetzten Gebiete zu festigen, so die Quellen - zum Teil durch die Eliminierung von Ukrainern, von denen man annimmt, dass sie mit Kiew sympathisieren, und zum Teil durch die Verringerung der ukrainischen nationalen Identität durch Entvölkerung und das, was einige Menschenrechtsaktivisten als „kulturellen Völkermord“ bezeichnen. Dieses wahllose System hat Russland schon früher angewandt, vor allem während der beiden Tschetschenien-Kriege.

Geheimdienstmitarbeiter gehen davon aus, dass alle nach Russland einreisenden Ukrainer durch diese Filtrationslager geleitet werden. Hochrangige US-Diplomaten haben diese Praxis bereits öffentlich verurteilt und erklärt, dass diese Maßnahmen Kriegsverbrechen darstellen. „Viele werden jedoch in eine Situation gebracht, in der sie keine Wahl haben: Entweder sie steigen in den Bus und werden gefiltert und dann nach Russland gebracht, oder sie sterben unter dem Beschuss“, sagte Tanya Lokshina, stellvertretende Direktorin für Europa und Zentralasien bei Human Rights Watch. „Das sind Zwangsverlegungen, die nach dem Kriegsrecht verboten sind.“ Das russische Verteidigungsministerium reagierte nicht auf Bitten um eine Stellungnahme. (Ares Abasi)