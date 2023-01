„Wir sind Kanonenfutter“: Russische Soldaten decken Vertuschung im Ukraine-Krieg auf

Von: Johannes Skiba

Das Leben hunderter russischer Soldaten wird als kriegstaktisches Mittel der russischen Generäle im Ukraine-Krieg eingesetzt.

Svatove Hunderte russische Soldaten werden im Ukraine-Krieg von russischen Militärbefehlshabern in den sicheren Tod geschickt. Das ergeben Recherchen der unabhängigen russischen Nachrichtenagentur Sota . Ein wehrpflichtiger Soldat Russlands sagte der Agentur: „Sie haben uns dem Regiment 228 zugeteilt - ein solches Regiment gibt es nicht“, und erklärt: „Sie wollen uns morgen mit Maschinengewehren gegen Panzer, Drohnen und Mörser auf Minenfeldern in einen Krisenherd schicken. Wir sind nur Kanonenfutter.“

In einer Audionachricht bittet ein weiterer russischer Soldat im Namen seiner 400 Kameraden um Hilfe. In der Nähe von Svatove in der ukrainischen Region Luhansk soll das Regiment, das gar nicht existiert, ein Gebiet erstürmen und durch den Verlust von Hunderten von Menschenleben einen strategischen Sieg erlangen.

Russische Soldaten steigen in einen Bus, um ihren Militärdienst anzutreten.

Russlands Militärstrategen taktieren im Ukraine-Krieg gnadenlos

Für den wahrscheinlichen Fall von schweren Verletzungen haben die Soldaten vorsorglich das Opiat Promedol erhalten. Außerdem wird berichtet, dass die Papiere der 400 Soldaten manipuliert worden seien und sie offiziell bereits als vermisst geführt würden. Auf diese Weise wolle Russland den kriegstaktischen Einsatz von Menschenleben im Ukraine-Konflikt zugunsten der Frontlinie verheimlichen.

Dieser Bericht aus dem Ukraine-Krieg deckt sich mit der Mitteilung von Militäranalysten, die in den letzten Tagen verzeichneten, dass ukrainische Truppen in Svatove an Boden gewonnen haben. Der Einsatz von Soldaten als Kanonenfutter deutet auf einen verzweifelten wie skrupellosen Schachzug der russischen Militärstrategen hin. Die unabhängige Nachrichtenagentur Agentstvo berichtete darüber hinaus von verwundeten Soldaten, die trotz ihrer Verletzungen wieder in den Kampf geschickt werden: „Soldaten mit Granatsplittern in den Gliedmaßen und Kugeln in der Lunge werden an die Front zurückgeschickt.“

Russland hat zu wenig ausgebildete Wehrpflichtige

Am Mittwoch forderte Viktor Sobolyev, ein Mitglied des Verteidigungsausschusses Russlands, in lokalen Medien, dass „100 Prozent der jungen Menschen“ dazu verpflichtet werden sollten, sich militärisch ausbilden zu lassen. Sobolyev gestand: „Wir haben keine ausgebildete Mobilisierungsreserve für einen groß angelegten Krieg.“ Russland und Wladimir Putin scheinen nicht davor zurückzuschrecken, eine ganze Generation für den Ukraine-Krieg zu opfern. (jsk)