Ukraine-Krieg: „De-facto-Annexion hat begonnen“ – Russland verteilt neue Pässe im Donbass

Von: Isabel Wetzel, Nail Akkoyun

Mit massivem Beschuss zermürbt die russische Armee die ukrainischen Verteidigungslinien im Osten – und rückt im Donbass weiter vor.

+++ 15.40 Uhr: Ein Mitarbeiter des Bürgermeisters von Mariupol, Petro Andrjuschtschenko, hat auf Telegram berichtet, dass die sogenannte „Volksrepublik Donezk“ heute damit begonnen habe, Pässe der Russischen Föderation an die Einwohnerinnen und Einwohner von Mariupol und der vorübergehend besetzten Gebiete der Region Donezk zu verteilen. „Die De-facto-Annexion von Mariupol hat begonnen“, fügte er hinzu.

Soldaten der russischen Armee und der Miliz der „Volksrepublik Donezk“ bewachen ein Lager. (Archivfoto) © Alexei Alexandrov/dpa/AP

Ukraine-Krieg: Russische Soldaten kappen Gasversorgung – 36.000 Menschen betroffen

+++ 13.00 Uhr: Wie Serhiy Haidai, Gouverneur der Oblast Luhansk, auf Telegram mitteilt, haben russischen Besatzungstruppen die letzte Gasverteilungsstelle in der Region beschossen und dabei einen Mitarbeiter der Station verletzt. „Seit gestern sind in der Region Luhansk 36.000 Verbraucher in drei Siedlungen ohne Gas“, schrieb der Beamte weiter. Darüber hinaus geben es keine zentrale Wasserversorgungen, die Bevölkerung sei gänzlich von der Stromversorgung abgeschnitten. Aktuell werde der Bedarf vorübergehend mithilfe von Wasserwagen gedeckt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-Krieg: Angriffe auf Kramatorsk – Bürgermeister warnt Bevölkerung

+++ 11.15 Uhr: Oleksandr Honcharenko, Bürgermeister der ostukrainischen Stadt Kramatorsk, hat die Einwohnerinnen und Einwohner am Mittwoch aufgefordert, nach einem russischen Luftangriff in der vergangenen Nacht vorerst nicht zurückzukehren.

„Eine unruhige Nacht in Kramatorsk“, schrieb er in einer Erklärung auf Facebook. „Ein Luftangriff auf Wohngebiete und den privaten Sektor. Keine Verletzten. Freunde, ich verstehe, wie schwer es für euch außerhalb eurer Heimatstadt ist. Aber der Feind kommt immer näher. Die Gefahr ist nicht irgendwo da draußen, sondern hier – in der Nähe! Es ist zu früh, um zurückzugehen, egal wie schwer es für euch ist.“

Ukraine-Krieg: Saporischschja und Krywyj Rih unter Beschuss

+++ 10.00 Uhr: In der Ukraine sind die Städte Saporischschja und Krywyj Rih am Mittwochmorgen offenbar von russischen Raketen getroffen worden. Dies berichten ukrainische Medien übereinstimmend. Unter anderem sei ein Industriekomplex in der Großstadt Saporischschja von drei Raketen getroffen worden. Die Angaben ließen sich unabhängig allerdings nicht überprüfen.

Ukraine-Krieg: Schwere Kämpfe um die Großstadt Sjewjerodonezk

Update vom Mittwoch, 25. Mai, 08.30 Uhr: Im Osten der Ukraine sind die russischen Truppen nach Angaben aus Kiew nun zur Offensive übergegangen und führen schwere Kämpfe um die Großstadt Sjewjerodonezk. Neben Sjewjerodonezk ist auch die nahe gelegene Stadt Lyman Ziel der russischen Attacken, teilte der ukrainische Generalstab am Mittwochmorgen in seinem Lagebericht mit. Auch hier werde die Bodenoffensive durch Luftangriffe und Artillerie unterstützt. Der Generalstab meldete zudem Gefechte aus dem Raum Bachmut südwestlich von Sjewjerodonezk. Russische Truppen hätten die mehrere Städte angegriffen, sich nach Verlusten aber vorerst wieder zurückgezogen. Im Raum Awdijiwka gebe es ununterbrochenes Artilleriefeuer auf die Stellungen der Verteidiger.

+++ 08.15 Uhr: Aufgrund schwerer Verluste im Ukraine-Krieg verändert die russische Armee nun offenbar die Strategie im Donbass. Das US-Thinktank „Institute for the Study of War“ nennt neue Details in einer Analyse.

Verteidigung im Osten der Ukraine gerät unter Druck: Russland zieht Truppen im Donbass zusammen

Erstmeldung vom Mittwoch, 25. Mai. 07.30 Uhr: Kiew – Für die ukrainischen Truppen im Osten des Landes wird die Lage im Ukraine-Konflikt zusehends brenzliger. Am Mittwochmorgen (25. Mai) ist die Großstadt Saporischschja im Osten der Ukraine nach Behördenangaben von mehreren Raketen getroffen worden, teilte die Gebietsverwaltung auf ihrem Telegram-Kanal mit. Eine der Raketen sei von der Luftabwehr abgefangen worden. Die Rettungskräfte seien vor Ort, um sich ein Bild von der Lage, den Schäden und möglichen Opfern des Angriffs zu machen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach unterdessen von einer schwierigen Lage im Donbass und bat erneut um schwere Waffen. Panzer und Anti-Schiffs-Raketen.

Derweil berichten die Militärexperten des US-Kriegsforschungsinstituts Institute for the Study of War (ISW) in ihrer jüngsten Ukraine-Analyse, dass das russische Militär im schwer umkämpften Gebiet Luhansk Kräfte aus verschiedenen Richtungen zusammenziehe. Die für eine Offensive nötigen Reserven würden aus den Gebieten um Charkiw, Isjum, Donezk und Saporischschja abgezogen. In der letzten Woche seien den russischen Truppen im Gebiet Luhansk mehr Geländegewinne als im gesamten Mai zuvor gelungen, erklärten die Analysten. Und auch Selenskyj betont am Dienstagabend (24. Mai), die russische Armee werfe in diesen Kampf „alle Kräfte, die sie noch hat“.

Massive Angriffe im Osten der Ukraine: Russland nähert sich im Ukraine-Krieg wichtigen Ziel

Mit massiven Artillerie- und Luftangriffen haben die Streitkräfte in den vergangenen Tagen die ukrainischen Verteidiger aus mehreren Ortschaften im Osten des Landes vertrieben, die ukrainische Front gerät ins Wanken. Für Russland ist die vollständige Eroberung der ukrainischen Verwaltungsgebiete Donezk und Luhansk wichtiges Kriegsziel. In Luhansk ist dieses Ziel nahezu erreicht.

Ukraine Krieg: Russland will offenbar ukrainische Truppen in Sjewjerodonezk und Lyssytschansk einkesseln

In der Region kontrollieren die russischen Truppen und die mit ihnen verbündeten prorussischen Separatisten inzwischen 90 Prozent des Territoriums. Das ukrainische Militär hält den Ballungsraum zwischen den Städten Sjewjerodonezk und Lyssytschansk – beide Städte waren vor dem Krieg Großstädte mit rund 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Absicht von Kreml-Chef Wladimir Putin sei es wohl, gleichzeitig mehrere kleine ukrainische Verbände in dem Raum einzukesseln, heißt es in der ISW-Analyse aus den USA. Ein „großer Druchbruch“ sei den Russen allerdings bislang trotz der Fortschritte noch nicht gelungen.

„Die Besatzer wollen dort alles zerstören“, warnte Selenskyj. Er zählte die Städte Lyman, Popasna, Sjewjerodonezk und Slowjansk auf. Es werde großer Anstrengungen des ukrainischen Volkes bedürfen, um die russische Überlegenheit an Rüstung und Technik zu überwinden. Allein im Gebiet Donezk wurden nach Angaben der Verwaltung binnen 24 Stunden 15 Zivilpersonen getötet.

Auch das ukrainische Verteidigungsministerium sprach von einer schwierigen Lage im Kohle- und Stahlrevier Donbass. Offenbar wolle die russische Armee ukrainische Einheiten in den Großstädten Sjewjerodonezk und Lyssytschansk einkesseln, sagte Sprecher Olexander Motusjanyk. Die einzige Versorgungsstraße der ukrainischen Streitkräfte stehe bereits unter Beschuss. (iwe/nak)