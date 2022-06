Ukraine-Krieg: Russland kontrolliert nächste Großstadt –Kiew geht die Munition aus

Von: Daniel Dillmann

Die Armeen aus Russland feiern im Ukraine-Krieg offenbar weitere Erfolge. Aus Kiew kommen Informationen über die Opfer innerhalb der eigenen Reihen. Der Newsticker.

Heftige Kämpfe um Sjewjerodonezk: Russland feiert im Ukraine-Krieg Erfolg in strategisch wichtiger Stadt.

Russland feiert im Ukraine-Krieg Erfolg in strategisch wichtiger Stadt. Einsatz neuer Waffensysteme: Die Ukraine wirft dem Kreml den Einsatz themobarer Raketenartillerie vor.

Die Ukraine wirft dem Kreml den Einsatz themobarer Raketenartillerie vor. Die Lage am Morgen: Alle Informationen und Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker.

Kiew - Im Ukraine-Krieg gelingt den Angreifern aus Russland offenbar der nächste große Erfolg. Laut Angaben der ukrainischen Behörden kontrollieren die Armeen des Kremls nun auch die Großstadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes. Dennoch tobe an vielen Stellen in der Stadt weiterhin ein erbitterter Straßenkampf. „Die Situation bleibt schwierig. Die Kämpfe gehen weiter, doch leider befindet sich die Stadt zum Großteil unter russischer Kontrolle“, sagte Serhij Hajdaj, Gouverneur der Region Luhansk laut dem US-Nachrichtensender CNN.

Doch nicht nur in Sjewjerodonezk tobt weiter der Ukraine-Krieg. Auch die umliegenden Kleinstädte wie Popasna oder Lyssytschansk sind Schauplatz heftiger Kämpfe. Die russische Armee soll an vielen Orten dazu übergegangen sein, die zivile Infrastruktur flächendeckendzu bombardieren. Laut Angaben des ukrainischen Militärs ist es den Verteidigern gelungen, einen Angriff im Vorort Metelkino abzuwehren. Die russische Armee habe sich aus dem Vorort wieder zurückziehen müssen.

Die Stadt Sjewjerodonezk bleibt im Ukraine-Krieg hart umkämpft. © Oleksandr Ratushniak/dpa

Lage am Morgen im Ukraine-Krieg: Russland setzt neuartige Artillerie ein

Die Gebietsgewinne Russlands im Ukraine-Krieg gehen offenbar vor allem auch auf den Einsatz thermobarischer Raketenartillerie zurück. Das sagte Hajdaj im ukrainischen Fernsehen. Russland würde mit dem neuartigen Waffensystem Gebäude, die die ukrainische Armee als Versteck nutzt, „von Stockwerk zu Stockwerk abräumen“. Dadurch wiederum seien die ukrainischen Truppen dazu gezwungen, konstant die Positionen zu wechseln.

In seiner nächtlichen Ansprache an die Bevölkerung der Ukraine lobte Präsident Wolodymyr Selenskyj die Streitkräfte im Osten des Landes. Er sei „stolz auf unsere Verteidiger, die den Vormarsch des Feindes und der Besatzer viele Wochen lang aufhalten“ konnten. „Sjewjerodonezk bleibt das Epizentrum des Krieges im Osten des Landes“ so Selesnkyj.

Ukraine-Krieg: Schlacht um Sjewjerodonezk erinnert an Mariupol

Ähnlich wie in Mariupol könnte auch die Schlacht um Sjewjerodonezk letztendlich vor einem großen Industriewerk enden. In besagter Stadt liegt das Azot Chemiewerk, ein großer Gebäudekomplex, in dem bis zu 800 Zivilisten Unterschlupf gefunden haben sollen. Daneben sollen sich 400 Soldaten der Ukraine dort verschanzt haben. Die Zahlen gehen auf Angaben von Rodion Miroshnik zurück, Anführer der selbsternannten Teilrepublik Luhansk, die wiederum mit Russland verbündet ist. Man verhandle bereits mit den Soldaten über die Evakuierung der Zivilisten.

Aus dem Süden des Landes werden im Ukraine-Krieg ebenfalls harte Kämpfe gemeldet. Die Armeen befänden sich dort in einem festgefahrenen Stellungskrieg. „Die Russen sparen nicht mit Munition“, sagte ein Kämpfer der ukrainischen Armee dem britischen Nachrichtensender Sky. Die eigenen Vorräte würden dagegen zur Neige gehen. Das bestätigte auch Vadym Skibitsky, hochrangiger Beamter im ukrainischen Verteidigungsministerium. Er forderte so schnell wie möglich neue Waffenlieferungen aus dem Westen. „Das ist längst ein Artilleriekrieg geworden“, so Skibitsky laut dem britischen Guardian. (dil/dpa)