Selenskyj will mit Putin über Krim verhandeln

News-Ticker

Alle Autoren schließen Jennifer Greve

Nico Scheck

Sarah Neumeyer

Karolin Schäfer

Im Ukraine-Krieg spitzt sich vor allem die Lage weiter zu. Derweil wirft Biden Putin die „Erwägung“ des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen vor.

Der Angriffskrieg Russlands* sorgt für mehr Verluste, als von Präsident Wladimir Putin* angenommen.

Vor allem die Großstädte wie Kiew* und Mariupol sind umkämpft. Den russischen Truppen ist es noch nicht gelungen, die im Ukraine-Konflikt* umkämpften Städte unter Kontrolle zu bringen.

Die Ukraine* signalisiert Gesprächsangebot. Weitere Neuigkeiten in unserem News-Ticker.

>>> News-Ticker aktualisieren <<<

+++ 09.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den russischen Staatschef Wladimir Putin erneut zu direkten Verhandlungen aufgerufen. Bei einem Treffen mit Putin sei er bereit, auch über den Status der von Russland annektierten Krim und der Separatisten-Gebiete im Donbass zu sprechen, sagte Selenskyj am Montagabend in einem Interview.

Die russische Armee hat derweil ihre Angriffe auf zahlreiche Städte in der Ukraine fortgesetzt. Zu den Städten, aus denen Luftangriffe gemeldet wurden, gehören unter anderem die Hauptstadt Kiew, die zweitgrößte Stadt Charkiw im Osten, die Hafenstädte Mariupol und Odessa sowie Mykolajiw im Süden.

Ukraine-Krieg: 300 Flugeinsätze Russlands innerhalb von 24 Stunden - Flugalarm in Odessa

+++ 08.00 Uhr: Aktuell ertönt Flugalarm in fast allen Regionen der Ukraine. Das berichtet das Nachrichtenportal The Kyiv Independent. Demnach sollen in den Regionen Sumy, Mykolajiw, Ternopil, Poltawa, Kirowohrad, Charkiw, Saporischschja, Lemberg, Iwano-Frankiwsk, Transkarpatien, Czernowitz, Dnipropetrowsk, Riwne, Wolhynien, Tscherkassy, ​​Chmelnyzkyj und Odessa Sirenen aktiviert worden sein.

+ Die russische Armee zeigt während des Ukraine-Kriegs Präsenz auf der annektierten Krim. © Konstantin Mihalchevskiy/dpa

Parallel heißt es, dass Russland innerhalb von 24 Stunden 300 Flugzeugeinsätze über der Ukraine durchgeführt habe. Ein hochrangiger US-Beamter sagt, dass die Häufigkeit von Militärflugzeugeinsätzen durch Russland zwar zugenommen, Russland aber immer noch keine Vormachtstellung in der Luft erreicht habe.

Ukraine-Krieg: Selenskyj ruft zu Widerstand gegen Russland auf

+++ 07.20 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat vor einem möglichen russischen Angriff mit chemischen oder biologischen Waffen in der Ukraine gewarnt. Die Russen würden „behaupten, dass die Ukraine biologische und chemische Waffen“ hat, sagte Biden am Montag in Washington. Das sei „ein klares Zeichen“ dafür, dass der russische Präsident Wladimir Putin „den Einsatz beider Waffen in Erwägung zieht“. Biden warnte Putin vor einer „starken“ Reaktion der Nato.



+ Ein Satellitenbild zeigt die Zerstörung Mariupols durch Russland im Ukraine-Krieg. © Maxar Technologies/dpa

Update vom Dienstag, 22.03.2022, 06.20 Uhr: In einer Videobotschaft an alle Ukrainer hat Staatschef Wolodymyr Selenskyj seine Landsleute zum Widerstand und zum Durchhalten aufgerufen. Mit Blick auf die aktuellen Verhandlungen mit der russischen Seite ließ er durchblicken, dass jede Einigung mit dem Gegner dem ukrainischen Volk zur Abstimmung per Referendum vorgelegt werden müsse.

Ukraine-Krieg: Russische Armee schießt angeblich auf Demonstranten

+++ 18.00 Uhr: Die russische Armee hat nach ukrainischen Angaben in der von ihr besetzten Stadt Cherson auf Demonstranten geschossen. „In Cherson haben russische Kriegsverbrecher das Feuer auf unbewaffnete Menschen eröffnet, die friedlich gegen die Invasoren protestierten“, schrieb der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Montag im Onlinedienst Twitter. „Dies ist das hässliche Gesicht Russlands, eine Schande für die Menschheit.“

Kuleba veröffentlichte zu seinem Tweet ein Video, auf dem ein älterer Mann, der ein Armband in den Farben der ukrainischen Nationalflagge trägt, mit Schusswunden zu sehen ist. Andere Menschen eilen dem Mann zur Hilfe. Auf dem Boden ist Blut zu sehen, während im Hintergrund ununterbrochen Schüsse zu hören sind.

Kuleba forderte angesichts der Gewalt gegen die Zivilbevölkerung in Cherson weitere Sanktionen gegen Russland. „Wir müssen Russland stoppen! Sanktioniert sie, isoliert sie, zieht Kriegsverbrecher zur Rechenschaft“, schrieb er an den Westen gerichtet.

Strahlungsmessung in Tschernobyl funktioniert nicht mehr

+++ 15.00 Uhr: Offenbar können die Strahlenwerte rund um das stillgelegte Atomkraftwerk Tschernobyl nicht mehr gemessen werden. Die Messgeräte für den 30 Kilometer weiten Umkreis des früheren AKW würden derzeit nicht funktionieren, teilte der staatliche ukrainische Atomkonzern Energoatom mit. Die Nuklearanlage wird von russischen Streitkräften kontrolliert.

+++ 14.30 Uhr: Laut Angaben des Büros des UN-Menschenrechtskommissars sind im Ukraine-Krieg bisher 925 Menschen aus der Bevölkerung getötet worden. Zudem seien 1496 Menschen verletzt worden, heißt es in einer Mitteilung.

+++ 13.30 Uhr: In Cherson, eine Stadt im Süden der Ukraine, welche von Russlands Streitkräften besetzt wurde, wurde wohl auf Demonstrierende geschossen. Die russische Nachrichtenagentur Unian vermeldete auf Telegram, dass das Militär zudem Blendgranaten einsetze. Laut Bericht wurden zahlreiche Menschen verletzt. In den vergangenen Tagen fanden vermehrt friedliche Demonstrationen in Cherson gegen den Krieg in der Ukraine statt.

+++ 13.00 Uhr: Im Nordwesten der Ukraine sind laut Angaben von Russlands Verteidigungsministeriums 80 russische Kämpfer getötet worden. Der Truppenübungsplatz Nowa Ljubomyrka im Gebiet Riwne sei von der Ukraine angegriffen worden, hieß es aus dem Kreml. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine-Krieg: Neue Ausgangssperre in Kiew

+++ 12.00 Uhr: In Kiew ist eine neue Ausgangssperre geplant. Diese soll laut Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko von Montagabend, 20.00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 07.00 Uhr, andauern. Tankstellen, Geschäfte und Apotheken sollen am Dienstag in der ukrainischen Hauptstadt geschlossen bleiben. „Ich rufe alle auf, zu Hause zu bleiben oder in Schutzräumen, wenn der Alarm losgeht“, so Klitschko in einer Nachricht auf Telegram.

+++ 11.15 Uhr: Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben aus Kiew mindestens 115 Kinder getötet worden. Zudem seien bisher mehr als 140 Kinder verletzt worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Montagmorgen mit. Die meisten Opfer habe es in der Hauptstadt Kiew gegeben. Der Generalstaatsanwaltschaft zufolge wurden seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar etwa 530 Schulgebäude und Lehreinrichtungen angegriffen und beschädigt. 72 davon seien komplett zerstört worden. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine-Krieg: Kriegsschiffe beschießen offenbar Wohnhäuser in Odessa

+++ 10.20 Uhr: Wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet, sollen russische Kriegsschiffe Wohnhäuser in Odessa beschießen. Laut Serhiy Bratchuk, Sprecher der Militärverwaltung des Oblast Odessa, seien mehrere Gebäude beschädigt worden. Es wurden bislang jedoch noch keine Opfer gemeldet. Zuvor gab es Meldungen aus dem Ukraine-Krieg, wonach ein Einkaufszentrum in Kiew angegriffen wurde (s. Update v. 09.00 Uhr).

+++ 09.00 Uhr: Nach einem Angriff der russischen Armee ist in Kiew ein Einkaufszentrum zerstört worden. Mindestens acht Menschen sollen getötet worden sein. Das berichtet das Nachrichtenportal The Kyiv Independent.

+++ 08.00 Uhr: Laut Beobachtungen der ukrainischen Armee setzt Russland weniger Flugzeuge über dem Kriegsgebiet ein. Die Intensität des Einsatzes bemannter Flugzeuge des „Gegners“ nehme ab, teilte das ukrainische Militär am Montagmorgen in Kiew mit. Um die Wirksamkeit von Raketen- und Bombenangriffen zu beurteilen, setze die russische Armee Drohnen ein. Das lässt sich allerdings nicht überprüfen.

Ukraine-Krieg: Sumy ist seit Wochen Ziel von Putins Armee

+++ 06.40 Uhr: Anwohner einer Chemiefabrik im Norden der Ukraine sollen wegen eines Lecks Schutz suchen. In der Sumychimprom-Anlage in Nowoselyzja sei ein „Ammoniakleck“ aufgetreten, teilte der Gouverneur der Region Sumy, Dmytro Schywytsky, am Montag auf dem Internetdienst Telegram mit. Betroffen sei ein Gebiet von 2,5 Kilometern rund um die Anlage für Düngemittel. „Ammoniak ist leichter als Luft, daher sollten Schutzräume, Keller und untere Stockwerke zum Schutz aufgesucht werden“, teilte er weiter mit.

Rettungskräfte seien vor Ort im Einsatz. Die nahegelegene Großstadt Sumy sei jedoch nicht in Gefahr. Das 350 Kilometer östlich von Kiew gelegene Sumy ist seit Wochen Schauplatz schwerer Kämpfe zwischen den russischen Angreifern und ukrainischen Streitkräften.

Ukraine-Krieg: Ukraine reagiert auf Russlands Ultimatum für Mariupol ‒ „Keine Kapitulation“

Update vom Montag, 21.03.2022, 05.25 Uhr: Im Ukraine-Krieg spitzt sich die Lage rund um Mariupol zu. Die ukrainische Regierung hat nun das von Russland gestellte Ultimatum mit klaren Worten abgelehnt: „Es wird keine Kapitulation, kein Niederlegen der Waffen geben“, erklärte Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk der Online-Zeitung Ukrajinska Prawda. Darüber berichtet unter anderem die Tagesschau.

Russland bestehe auf einer „förmlichen schriftlichen Antwort“, welche die Ukraine nun geschickt habe. Statt auf das gestellte Ultimatum einzugehen, antwortete Wereschtschuk laut eigener Angabe unter anderem mit: „Anstatt Ihre Zeit auf acht Seiten Brief zu verschwenden, öffnen Sie einfach einen Korridor.“

Die Lage in Mariupol verschlimmert sich täglich. Seit etwa drei Wochen wird die ukrainische Großstadt von russischen Militärs belagert. Nun sollen erneut Zivilisten Opfer der Angriffe geworden sein. Laut ukrainischen Behörden soll zuletzt eine Kunstschule, in der sich Hunderte Frauen, Kinder und ältere Personen aufhielten, zerstört worden sein. Das berichtet unter anderem Euronews.

Krieg in der Ukraine: Front „praktisch eingefroren“ - Russischer Vormarsch auf Kiew kommt zum Stillstand

+++ 19.28 Uhr: Russland kommt in diesen Tagen um Ukraine-Krieg kaum voran. So ist der Frontverlauf nach ukrainischen Angaben „praktisch eingefroren“. Olexij Arestowitsch, Berater des Büroleiters von Präsident Wolodymyr Selenskyj, erklärte am Sonntag bei einem Briefing, weder die russische noch die ukrainische Seite habe derzeit die Kraft, um den Krieg in die eine oder andere Richtung zu drehen.

Derzeit würden vielmehr taktische Angriffe durchgeführt. Noch immer befürchtet der ukrainische Generalstab jedoch, dass Belarus aktiv in den Krieg in der Ukraine eingreifen könnte. Man habe Anzeichen der Vorbereitung von belarussischen Streitkräften registriert.

Ukraine-Krieg: Russischer Vormarsch auf Kiew kommt zum Stillstand

+++ 17.23 Uhr: Bei der Explosion einer Granate vor einem Wohnblock in der umkämpften ukrainischen Hauptstadt Kiew sind fünf Menschen verletzt worden. Das zehnstöckige Gebäude im nordwestlichen Bezirk Swjatoschyn wurde schwer beschädigt und alle Fenster zerstört, wie AFP-Journalisten am Sonntag vor Ort berichteten. Feuerwehrleute brachten eine ältere Frau und einen Mann mit Gesichtsverletzungen zu einem Krankenwagen.

Zwei ausgebrannte Autos standen in dem von Trümmern bedeckten Innenhof, in dem sich auch ein Spielplatz befindet. Die „Luftangriffe des Feindes“ hätten fünf Menschen verletzt, erklärte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko im Messengerdienst Telegram. Sechs Menschen seien aus dem Wohnblock gerettet worden, sagte zudem eine Sprecherin des Rettungsdienstes.

Der russische Vormarsch auf Kiew ist allerdings weitgehend zum Stillstand gekommen. Moskaus Streitkräfte sind im Nordwesten und Osten in sporadische Kämpfe verwickelt, haben sich aber seit zwei Wochen kaum bewegt.



Ukraine-Krieg: Russland hat erste Phase des Kriegs laut einer Analyse verloren

+++ 13.56 Uhr: Der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist nach mehr als drei Wochen Kampfhandlungen laut der Einschätzung von US-Beamten und Analysten zum Stillstand gekommen. Russland erziele nur noch marginale Gewinne und nehme zunehmend Zivilisten ins Visier.

„Die ukrainischen Streitkräfte haben die erste russische Offensive in diesem Krieg besiegt“, so eine Analyse des US-Forschungsinstituts Institute for the Study of War. Russland verfügen weder über das Personal noch über die Ausrüstung, um Kiew oder andere Großstädte wie Charkiw und Odessa einzunehmen. „Die russischen Streitkräfte machen weiterhin begrenzte Vorstöße in einigen Teilen des Kriegsgebiets, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie ihre Ziele auf diese Weise erreichen können“, heißt es in dem Bericht weiter.

Ukraine-Krieg: Verluste für Russland – Geheimdienste in Sorge über Putins nächste Schritte

Der Kreis seiner engsten Vertrauten war nie groß, doch in den vergangenen Jahren hat Putin diesen Kreis weiter verkleinert. Die Entscheidung, in die Ukraine einzumarschieren, besprach Putin nach Ansicht westlicher Geheimdienstmitarbeiter lediglich mit einer Handvoll Personen, die seine Denkweise und Besessenheit teilen, berichtet die BBC. Eine Befürchtung der Geheimdienste sei demnach, dass er noch immer keine verlässlichen Informationen über das Ausmaß der Verluste bekommt. Seine Nachrichtendienste hätten ihm vor der Invasion möglicherweise eine rosige Schätzung darüber abgegeben, wie die Invasion der Ukraine ablaufen würde.

Aktuelles zum Ukraine-Krieg: Russland nun „unglaublich verwundbar“ – Putin schickt untrainierte Zivilisten

+++ 09.03 Uhr: Mehr als 14.000 russische Soldaten sind laut Angaben des ukrainischen Außenministeriums bereits in der Ukraine gestorben. Russland selbst bestätigt bislang nur knapp 500 Gefallene in den Reihen der eigenen Armee. Doch auch Experten gehen von einer deutlich höheren Zahl aus. Er halte etwa 10.000 Opfer für realistisch, sagte Militärexperte Gustav Gressel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Freitag. Weder die ukrainische noch die russische Darstellung lassen sich jedoch unabhängig überprüfen.

Ein Grund für die großen Verluste könnte auch darin liegen, dass Russland untrainierte Zivilisten in den Krieg schickt. „Diese Leute haben noch nie ein Maschinengewehr in der Hand gehabt“, berichtet ein 24-jähriger Mann aus der russisch besetzten Oblast Donezk gegenüber dem Kyiv Independent. Freunde, Schulkameraden und ehemalige Kollegen aus einem Kohlebergwerk seien illegal von russisch kontrollierten Einheiten eingezogen worden. Sie seien von ihren Arbeitsplätzen entführt und an die südliche Front in Mariupol verlegt wurden, einem der Hauptkriegsschauplätze im Ukraine-Krieg, erzählt er.

Krieg in der Ukraine: Russlands Armee nun „unglaublich verwundbar“

Update von Sonntag, 20.03.2022, 06.25 Uhr: Im Ukraine-Krieg muss Russland weiter herbe Verluste in Kauf nehmen. Am Samstag soll mit Andrei Mordvichev bereits der fünfte General der russischen Armee in den Kämpfen mit der Ukraine ums Leben gekommen sein.

Laut Einschätzungen Lloyd Austins, Verteidigungsminister der USA*, liegt das Problem der russischen Truppen vor allem in der schlechten Führung. „Die Soldaten sind nicht motiviert“ sagte Austin gegenüber dem Nachrichtensender CNN. Die Armee des Kremls habe sich in den vergangenen Jahren zwar erfolgreich modernisiert, aber sie sei „armselig geführt“. Es gebe laut Austin „nichts schlimmeres für eine Organisation als schlechte Führung und es ist genau das, was die Russen hier an den Tag legen.“

An vielen Stellen, wie zum Beispiel an der Front in Kiew, sei die russische Armee mittlerweile in die Defensive gezwungen. Dazu würde die Logistik der Armee nicht so funktionieren, wie ein Krieg dieser Größenordnung es erfordere. „Russlands Armee ist nun unglaublich verwundbar“, so Austin.

Ukraine-Krieg: Russlands Moral gebrochen? Immer mehr Berichte über Deserteure

Erstmeldung von Samstag, 19. März 2022: Kiew – Mehr als drei Wochen dauert der Ukraine-Krieg* nun an. Auch am 24. Tag der russischen Invasion gehen die Kämpfe und Angriffe weiter. Wie das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) berichtete, sind seit Beginn des Krieges rund drei Millionen Menschen aus der Ukraine in Nachbarländer geflüchtet. Aber auch in Deutschland sind inzwischen die ersten Schutzsuchenden angekommen.

Nicht nur in der Ukraine lebende Menschen wollen vor dem Krieg entfliehen. Medienberichten zufolge sollen sich russische Soldaten selbst in die Beine geschossen haben, um den Kämpfen zu entgehen. Wie die Zeitung New York Post berichtete, sollen die Streitkräfte dabei ukrainische Munition verwendet haben. Das solle den Anschein erwecken, dass Russlands Soldaten von den Verteidigern getroffen wurden.

Aktuelles zum Ukraine-Krieg: Russische Soldaten fügen sich offenbar selbst Schusswunden zu

„Sie schießen seit 14 Tagen auf uns. Wir haben Angst. Wir stehlen Essen, brechen in Häuser ein. Wir töten Zivilisten“, zitierte die US-amerikanische Zeitung The US Sun ein Gespräch zwischen Soldaten, das offenbar von dem belarussischen Medienprojekt Nexta abgehört wurde. „Russische Offiziere schießen sich in die Beine, um nach Hause zu kommen. Überall liegen Leichen“, soll das Gespräch weitergegangen sein.

Soldaten sollen nach „ukrainischer Munition“ gesucht haben, „um sich selbst in die Beine zu schießen und ins Krankenhaus zu gehen.“ Eindeutig prüfen lässt sich das bisher nicht. Allerdings leiden Deserteure meist unter drakonischen Strafen in Russland, weshalb selbst zugefügte Wunden unter Verwendung ukrainischer Waffen und Munition zumindest den Anschein erwecken, während eines Kampfes zugezogen worden zu sein. Im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention steht Deserteurinnen und Deserteuren, die vor dem Ukraine-Krieg des autoritär regierten Russlands fliehen, in einem Mitgliedstaat der EU Asyl zu.

Ukraine Krieg: Aufnahmen zeigen russische Kriegsgefangene

Wie die Tagesschau berichtete, sollen Videos von gefangene russische Soldaten gezeigt haben, dass sie sich für den Ukraine-Krieg und die Opfer unter den Zivilistinnen und Zivilisten entschuldigten. Nach Angaben der New York Post sollen die Gefangenen zugegeben haben, dass Putins Invasion in die Ukraine ein „schrecklicher Fehler“ war. Putin habe „Befehle erteilt, Verbrechen zu begehen. Es geht nicht nur darum, die Ukraine zu entmilitarisieren oder die Streitkräfte der Ukraine zu besiegen, sondern jetzt werden Städte mit friedlichen Zivilisten zerstört“, werden russische Kriegsgefangene von CNN zitiert.

Stefan Oeter, Professor an der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg, kritisiert solche Aufnahmen im Ukraine-Krieg. „Fernsehbilder von Kriegsgefangenen sind im Ansatz häufig problematisch, soweit sie Gefangene in entwürdigenden Situationen zeigen oder in anderer Form herabsetzen“, erklärte Oeter gegenüber der Tagesschau. Schätzungen des ukrainischen Außenministeriums zufolge wurden bislang mehr als 14.000 Opfer auf russischer Seite gemeldet. Das teilte das Ministerium am Freitag (18.03.2022) via Twitter mit.

Auch Vergewaltigungsvorwürfe gegen Russlands Soldaten werden laut. So sollen Politikerinnen aus der Ukraine über Vergewaltigungen durch russische Streitkräfte berichten. (kas/sne/jey/nc mit dpa/AFP) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Konstantin Mihalchevskiy/dpa