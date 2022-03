Ukraine: Putin in einer „Sackgasse“ – Boris Johnson fürchtet noch aggressivere Angriffe Russlands

News-Ticker

Der britische Premier Boris Johnson sieht Wladimir Putin in einer Sackgasse und befürchtet ein noch aggressiveres Vorgehen – vor allem gegen unschuldige Städte.

Russland* setzt die Angriffe auf die Ukraine* fort. Boris Johnson befürchtet noch härtere Angriffe Putins.

Nach wie vor gilt ein Eingreifen der Nato* als ausgeschlossen.

Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt* in unserem Ticker zu aktuellen Ukraine News.

+++ 08.15 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson* rechnet damit, dass die russischen Streitkräfte in der Ukraine künftig noch aggressiver vorgehen werden. Putin werde „jetzt noch härter zuschlagen, weil er keinen Weg aus der Sackgasse sieht als die Zerstörung, das In-Schutt-und-Asche-Legen von unschuldigen europäischen Städten“, sagte Johnson der „Welt am Sonntag“.

Der Regierungschef geht davon aus, dass Putin am Ende scheitern wird. „Die Fehlkalkulation darüber, wie die Ukrainer reagieren würden, macht es ihm unmöglich, dieses scheußliche Abenteuer zu einem praktischen Erfolg für sich zu machen“, sagte Johnson.

Johnson betonte, durch Russlands Überfall auf die Ukraine werde nun die Einheit der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs deutlich. „Alle Krisen zeigen, wie es um die wahre Beziehung steht“, sagte Johnson. „Das passiert auch jetzt gerade.“

USA: Russischer Angriff auf ukrainisches Atomkraftwerk ist ein „Kriegsverbrechen“

+++ 07.10 Uhr: Nach dem Angriff auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja spricht die US-Botschaft in der Ukraine von einem möglichen „Kriegsverbrechen“. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland „nuklearen Terror“ vor. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte bereits am Freitag, der Angriff auf das Akw zeuge von der „Rücksichtslosigkeit“ Russlands in dem Krieg. Er warf Russland auch den völkerrechtswidrigen Einsatz von Streubomben vor.

Der Krieg war in der Nacht zum Freitag (04.03.2022) mit dem Angriff auf das Atomkraftwerk im Süden der Ukraine erneut massiv eskaliert. Die russische Armee hatte die Anlage von Saporischschja in der Nacht zum Freitag mit Panzern angegriffen und dort einen Brand ausgelöst. Das Feuer wurde gelöscht, hätte aber katastrophale Folgen haben können*.

Experten zufolge wurden keine radioaktiven Stoffe freigesetzt. Nach Angaben des ukrainischen Akw-Betreibers Energoatom wurden drei ukrainische Soldaten bei dem Angriff auf das Atomkraftwerk getötet. Moskau bestreitet den Beschuss und macht ukrainische „Saboteure“ dafür verantwortlich.

Das Gelände ist inzwischen von der russischen Armee besetzt.

Ukraine-Krieg: CNN, BBC und Co. beenden Arbeit in Russland

+++ 05.00 Uhr: Nachdem Wladimir Putin* ein verschärftes Mediengesetz in Russland unterzeichnet hat, beenden mehrere Medienhäuser ihre Arbeit. Das Gesetzespaket beschränkt die freie Meinungsäußerung in Russland, wodurch auch die unabhängige Medienberichterstattung betroffen ist, wie die dpa berichtet.

Das Gesetzespaket sieht bis zu 15 Jahre Haft für die Verbreitung von angeblichen „Falschinformationen“ über die russischen Streitkräfte vor. In Folge der Unterzeichnung stellen CNN, BBC, CBC/Radio-Canada und Bloomberg ihre Arbeit in Russland ganz oder teilweise ein.

„Angesichts dieser Situation und aus Sorge um das Risiko für unsere Journalisten und Mitarbeiter in Russland haben wir unsere Berichterstattung vor Ort in Russland vorübergehend ausgesetzt, während wir uns Klarheit über diese Gesetzgebung verschaffen“, erklärte der kanadische Sender CBC/Radio-Canada gegenüber der dpa.

+++ 04.00 Uhr: Für Russland hat der Ukraine-Krieg weitere Konsequenzen. Die Federation Internationale de Gymnastique (F.I.G) hat bekannt gegeben, weitere Maßnahmen gegen Russland und Belarus verhängt zu haben. Laut diesen dürfen ab dem 7. März 2022 bis auf Weiteres, keine Sportler:innen oder Schiedsrichter:innen mehr an Wettkämpfen des internationalen Turnbundes teilnehmen.

Davon ist auch die bevorstehenden Weltmeisterschaften im Akrobatikturnen betroffen. Die Weltmeisterschaft findet vom 10. bis 13. 03.2022 in Baku (Aserbaidschan) statt. Die F.I.G. bezog bei den Sanktionen auch die neusten Empfehlungen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) mit in die Entscheidung ein, heißt es in der Veröffentlichung.

Ukraine News: Sicherheitsrat einberufen

+++ 03.00 Uhr: Erneut wird der UN-Sicherheitsrat zusammenkommen. Die USA und Albanien hatten eine erneute Dringlichkeitssitzung beantragt, wie afp berichtet. Hintergrund ist der anhalten Ukraine-Krieg. Um 15 Uhr Ortszeit soll die Sitzung in New York stattfinden, das teilt die afp unter Berufung auf Diplomatenkreise mit.

Nach der öffentlichen Sitzung soll eine Beratung der 15 Ratsmitglieder hinter verschlossenen Türen erfolgen. Dabei soll es um einen Resolutionsentwurf von Frankreich und Mexiko gehen, so afp. Dieser soll eine Einstellung der Kampfhandlungen in der Ukraine sowie zur Lieferung humanitärer Hilfsgüter fordern, heißt es weiter. Nachdem Russland ein Veto-Recht im UN-Sicherheitsrat hat, gilt eine zukünftige Verabschiedung einer Resolution, als extrem unwahrscheinlich.

+++ 01.20 Uhr: Die Nato hatte die Forderung der Ukraine nach einer Flugverbotszone zurückgewiesen. Am Freitag (04.03.2022) sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, das Bündnis verstehe die „Verzweiflung“ der ukrainischen Regierung. Wenn sich die Nato aber direkt militärisch in den Konflikt mit Russland einmische, würden zahlreiche weitere Länder in Europa in den Krieg hineingezogen. Dem war ein Sondertreffen der Außenminister in Brüssel vorausgegangen.

Jetzt meldet sich auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu der Entscheidung der Nato zu Wort, wie afp berichtet. Indem sie die Schaffung einer Flugverbotszone verweigert, hat die Führung der Militärallianz grünes Licht für die weitere Bombardierung ukrainischer Städte und Dörfer gegeben“, sagte Selenskyj in einem Video. Weiter fügte der Präsident Selenskyj hinzu: „All die Menschen, die von heute an sterben, werden auch Ihretwegen sterben. Wegen Ihrer Schwäche, wegen Ihrer Abkopplung.“

Per Video soll Wolodymyr Selenskyj heute (05.03.2022) an einer Sitzung des US-Senats teilnehmen. Die Forderung Selenskyjs nach einer Flugverbotszone über seinem Land wird von einigen US-Parlamentariern unterstützt, wie afp berichtet.

+++ 23.45 Uhr: Über das Ziel des Angriffs von Russland wird seit Beginn des Angriff-Kriegs in der Ukraine breit diskutiert. Jetzt hat sich der Kreml erneut dazu geäußert, wie die dpa berichtet. Demnach wolle Russland die Ukraine nicht aufteilen, so der Kremlsprecher Dmitri Peskow.

In einem Interview mit dem Sender „Sky News Arabia“ führte der Vertreter des Kremls „den zunehmenden Einfluss nazistischer Ideologie“ in der Ukraine als Grund für den Angriff Russlands an. Außerdem sehe Russland einen Ausbau der Nato-Infrastruktur in der Ukraine, so Peskow. „Russland betrachte dies als Bedrohung seiner Sicherheit“.

Der Sprecher des Kremls nannte als ein Ziel des Angriffs auf die Ukraine, die Absetzung der politischen Führung im Land. Die Anerkennung der Krim als russisches Staatsgebiet, sei ebenso eine Forderung von Russland, schreibt die dpa weiter. Ebenso die Anerkennung der Separatistengebiete im Süd-Osten des Landes.

Ukraine News: Liste von Kriegsgefangenen veröffentlicht

+++ 23.10 Uhr: Eine Liste russischer Kriegsgefangener hat die Internetzeitung „Ukrajinska Prawda“ am Freitagabend (04.03.2021) veröffentlicht. Darauf sollen sich 116 Namen von russischen Soldat:innen befinden, wie die dpa schreibt. Bei dem achtseitigen Dokument soll es sich jedoch nur um eine „vorläufige“ Veröffentlichung handeln. Als Quelle nennt das Medium „Gesprächspartner“ in der ukrainischen Militärstaatsanwaltschaft.

Die meisten Gefangenen sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, schreibt die dpa weiter. Auf der Liste der ukrainischen Internetzeitung sollen sich Personen mit verschiedensten militärischen Rängen befinden. Unter ihrer Veröffentlichung schreibt die ukrainische Internetzeitung weiter, dass das russische Militär seine gefallenen Soldat:innen nicht überführen würden. Laut der Veröffentlichung soll die Ukraine sowohl das Rote Kreuz als auch die Russische Föderation bereits mehrmals dazu aufgefordert haben, die Toten zu bergen.

Ukraine-Krieg: Russland beschießt laut Bericht zivile Ziele

+++ 20.43 Uhr: Russlands Armee greift in der Ukraine nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell eine Vielzahl ziviler Ziele an. „Es sieht aus, als wollten sie die Ukraine zerstören“, sagte Borrell am Freitag (04.03.2022) nach einem Treffen der EU-Außenminister. Die Russen würden Wohnungen, Schulen, Krankenhäuser und andere zivile Infrastruktur beschießen.

+++ 19.30 Uhr: Die Medienaufsicht in Moskau hat das soziale Netzwerk Facebook in Russland blockiert. Es handele sich um eine Reaktion auf die Abschaltung mehrerer russischer Medien-Seiten bei Facebook, teilte die Behörde Roskomnadsor am Freitag (04.03.2022) in Moskau mit. Zuvor waren schon mehrere unabhängige Medien abgeschaltet oder blockiert worden.

Ukraine News: Moskau gibt Ukraine die Schuld an Feuer in AKW

+++ 19.07 Uhr: Russland hat angeblichen ukrainischen Saboteuren die Schuld am Feuer nach Kämpfen um das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja gegeben. Nach Darstellung des russischen UN-Botschafters Wassili Nebensja sei eine russische Einheit von einer „ukrainischen Sabotagegruppe“ von einem Trainingskomplex auf dem Gelände des Atomkraftwerkes aus angegriffen worden.

Die russischen Soldaten hätten die Schüsse erwidert. „Als die ukrainische Sabotagegruppe die Ausbildungsstätte verließ, steckte sie sie in Brand“, sagte Nebensja am Freitag bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York.

Ukraine-News: Kanzler Scholz schließt Eingreifen der Nato aus

+++ 14.00 Uhr: Bei seinem ersten Truppenbesuch als Bundeskanzler hat Olaf Scholz ausgeschlossen, dass die Bundeswehr sich in irgendeiner Weise am Krieg um die Ukraine beteiligt. „Wir sind nicht Teil der militärischen Auseinandersetzung, die dort stattfindet und werden es auch nicht werden“, sagte Scholz am Freitag beim Besuch des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Schwielowsee bei Potsdam. „Es ist für uns völlig klar, dass die Nato und ihre Mitgliedstaaten sich nicht an dem Krieg beteiligen.“

Scholz betonte auch, dass die Bundesregierung weiterhin alles für einen Waffenstillstand tun werde. „Die Bilder, die wir jetzt schon sehen von den Zerstörungen sind schrecklich genug und da brauchen wir nicht noch viele weitere dazu“, sagte er. Es sei nun sehr wichtig, „dass wir einen kühlen Kopf bewahren, dass wir sehr klar und entschlossen sind und vorsichtig bleiben“.



Ukraine-News: Lukaschenko leugnet Beteiligung an Uklraine-Krieg

+++ 11.50 Uhr: Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat mit Nachdruck eine Beteiligung seines Landes am Krieg gegen die Ukraine bestritten. „Die belarussische Armee hat an der Spezial-Operation nicht teilgenommen und beabsichtigt auch nicht, daran teilzunehmen“, sagte Lukaschenko am Freitag Staatsmedien zufolge in Minsk. „Dazu besteht keine Notwendigkeit.“ Es habe auch keine Aufforderungen zur Einmischung gegeben. „Ihr habt keinen Anlass zur Besorgnis“, sagte er an die Adresse der Belarussen gerichtet.

Zugleich betonte Lukaschenko, die Kräfte an der Grenze zur Ukraine würden verstärkt. Es gebe immer wieder Versuche, Belarus in den Konflikt hereinzuziehen. Lukaschenko bezeichnet wie Russland den Krieg als „Spezial-Operation“.



+++ 10.30 Uhr: CDU-Chef* Friedrich Merz hält einen Eingriff der Nato in den Ukraine-Krieg für möglich, wenn es gezielte Angriffe auf Atomkraftwerke geben sollte. „Es kann eine Situation geben, in der dann auch die Nato Entscheidungen treffen muss, Putin zu stoppen“, sagte Merz am Freitag dem Radiosender NDR Info. So weit sei es aber nicht, betonte er. Wenn allerdings Atomkraftwerke angegriffen würden, „wenn möglicherweise sogar die Reaktorblöcke getroffen werden sollten, dann sind wir unmittelbar bedroht von den Auswirkungen dieses Krieges“. In diesem Fall müsse die Nato darüber nachdenken, ob das auch ein Angriff auf das eigene Territorium sei.

Er gehe davon aus, dass in Regierungen, EU und Nato über dieses Szenario nachgedacht werde, sagte Friedrich Merz*. „Die Angriffe und die Art und Weise, wie dieser Krieg geführt wird, nehmen Formen an, die zum Nachdenken zwingen.“ Vor diesem Hintergrund halte er auch die Entscheidung für richtig, der Ukraine mit Waffen zu helfen.

Ukraine-News: Nato-Generalsekretär zum Ukraine-Krieg - AKW-Vorfall zeigt Rücksichtslosigkeit

Update vom Freitag, 04.03.2022, 10.20 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den russischen Angriff auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja scharf verurteilt. Das zeige die „Rücksichtslosigkeit“ Russlands in dem Krieg, sagte Stoltenberg am Freitag vor dem Sondertreffen der Nato-Außenminister in Brüssel. Er kritisierte auch die Angriffe auf ukrainische Zivilisten. Russland müsse seine Truppen unverzüglich abziehen, forderte Stoltenberg.

US-Außenminister Antony Blinken betonte, die Nato sei eine „Verteidigungsallianz“ und suche keinen Konflikt mit Russland. „Wenn es aber zu einem Konflikt kommt, werden wir jeden Zentimeter des Nato-Gebiets verteidigen“, sagte er in Brüssel.

Der tschechische Außenminister Jan Lipavsky sprach sich gegen die von der Ukraine geforderte Flugverbotszone für das Land aus. „Die Nato sollte sich nicht in diesen Konflikt hineinziehen lassen“, mahnte er. Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn warnte vor einer „Weltkatastrophe“, sollte es zu einer direkten kriegerischen Auseinandersetzung mit Russland kommen.

Nach den Nato-Außenministern wollten am Nachmittag auch die der Europäischen Union über den Krieg in der Ukraine beraten.

Ukraine News: Kiew bereitet Reperationsforderungen vor – „Ihr werdet uns alles ersetzen“

+++ 12.05 Uhr: Die ukrainische Führung hat vor den geplanten Verhandlungen Schadensersatz für Kriegsschäden von Russland gefordert, berichtet die dpa. „Ihr werdet uns alles ersetzen, was Ihr der Ukraine angetan habt. In vollem Umfang“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft, die er am Donnerstag veröffentlichte. „Lernt die Wörter Reperationen und Kontributionen“, sagte Selenskyj an Russland gerichtet. Jedes Haus, jede Straße solle wieder aufgebaut werden.

Ukraine: Friedensgespräche finden in Belarus statt – keine hohen Erwartungen

Update vom Donnerstag, 03.03.2022, 06.15 Uhr: Die Ukrainer leisten erbitterten Widerstand gegen die russische Armee. An eine Kapitulation, wie Wladimir Putin sie gefordert hatte, denkt niemand. Heute nun erwartet Moskau die Fortsetzung von Verhandlungen mit der Regierung in Kiew. Als Ort der neuen Gespräche sollen sich beide Seiten auf die Region Brest im Westen von Belarus geeinigt haben (s. Update Mittwoch, 18.21 Uhr). Erste Gespräche am Montag hatten keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Auch für das heutige Treffen sind die Erwartungen nicht sonderlich hoch.

Ukraine News: China bedauert Konflikt

Erstmeldung vom Mittwoch, 02.03.2022, 13.00 Uhr: Peking – Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hält auch am siebten Tag unvermindert an. Vor allem die ukrainischen Großstädte Mariupol, Kiew und Charkiw sind hart umkämpft. Ein Ende der Kampfhandlungen ist derzeit nicht in Sicht. Nun hat sich China als Vermittler in Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ins Spiel gebracht.

In einem Telefonat mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba zeigte sich Chinas Außenminister Wang Yi laut dem staatlichen Fernsehsender CCTV tief bestürzt über den Krieg. Die chinesische Regierung „bedauert zutiefst, dass der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland ausgebrochen ist“, sagte Wang Yi. China sei äußerst besorgt über das Leid der Zivilisten, das Chinas „größte Aufmerksamkeit“ habe.

Ukraine News: China soll bei Verhandlungen mit Russland „konstruktive Rolle“ spielen

Auch die Ukraine hofft im Krieg mit Russland auf eine Vermittlung Chinas, um einen Waffenstillstand zu erreichen. So sprach Kuleba im Telefonat mit Wang Yi von einer „konstruktiven Rolle“, die China dabei spielen sollte. Die Ukraine wolle die Kommunikation mit Peking verstärken und „sieht der Vermittlung Chinas zur Verwirklichung einer Feuerpause entgegen“, hieß es in der Mitteilung weiter. Das Gespräch habe auf Anfrage der Ukraine hin stattgefunden.

Die Ukraine ist ein wichtiger politischer Partner Chinas. Das Land ist Mitglied der chinesischen „Belt-and-Road“-Initiative, der neuen Seidenstraße. Auch liefert die Ukraine große Mengen an Getreide und Mais in die Volksrepublik. China selbst hat die russische Invasion bisher nicht verurteilt und lehnt auch Sanktionen ab. Allerdings hat sich China im UN-Sicherheitsrat bei der geplanten Verurteilung Russlands der Stimme enthalten. China scheint also ein wenig auf Distanz zu Wladimir Putin zu gehen. (cs/dpa) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

