Russlands Image leidet unter Putins Krieg: Moskau verliert an Einfluss in Ex-Sowjetstaaten

Der Krieg in der Ukraine schadet Russland wirtschaftlich enorm. Eine weitere Folge: Russland scheint an Zustimmung in seinem direkten Einflussbereich zu verlieren.

Moskau - Mit dem Ukraine-Krieg hat der russische Präsident Wladimir Putin sich und sein Land von vielen Ländern der Welt isoliert. Diplomatische Beziehungen zwischen westlichen Ländern und Russland sind angespannt und der russischen Bevölkerung unterbreiten Putin und seine Unterstützer die Erzählung „der Westen“ würde einen Krieg gegen Russland führen.

Das amerikanische Meinungsforschungsinstitut Gallup hat nun eine Umfrage durchgeführt, deren Ergebnisse nahelegen, dass Russland nicht nur in Deutschland und Großbrittanien an Zustimmung einbüßt, sondern gerade auch in den ehemaligen Satellitenstaaten der Sowjetunion.

Ukraine-Krieg: Russland zerstört seinen eigenen Einfluss in Osteuropa

Gallup kam zu dem Schluss, dass „in großen Teilen der Region, in der Russland am meisten Macht und Einfluss hat, führen die Handlungen des Landes dazu, dass sein Status und Prestige erodiert.“ Länder wie die baltischen Staaten oder Polen zeichneten sich schon vor dem Ukraine-Krieg nicht dadurch aus, viel auf Moskau zu halten. Jedoch gibt es andere ehemalige Sowjetstaaten, die fester Bestandteil Russlands geopolitischer Strategie sind. So in etwa Belarus, wo während des Kriegs immer wieder russische Soldaten stationiert werden.

Jedoch auch Staaten, die Russland früher noch wohl gesonnener waren, sehen zunehmend kritischer auf Moskau und den Kreml. So berichtet Gallup, dass mittlerweile mehr ehemals Verbündete Russlands negativ auf dieses schauen, als Verbündete, die positiv auf Russland blicken. So ging die Zufriedenheit mit der russischen Regierung in Armenien vom Jahr 2021 auf das Jahr 2022 13 Prozentpunkte zurück. Gleichzeitig stieg die Unzufriedenheit um 20 Prozentpunkte an.

Ukraine-Krieg: Russland könnte seine Rolle in seinem direkten Einflussbereich aus den Augen verlieren

Auch in Aserbaidschan sind nur noch 23 Prozent der Befragten zufrieden mit der russischen Regierung während 46 Prozent unzufrieden sund. Noch 2019 lauteten die Zahlen 60 und 27 Prozent. Dem Meinungsforschungsinstitut zufolge würde Russland seine bisherige Rolle in der Region aus den Augen verlieren: Mediator und Machtvermittler.

„Regierungen in diesen Ländern könnten im Ukraine-Krieg die Möglichkeit sehen, mehr Autonomie zu gewinnen, da Russland weniger handeln kann. Die Stimmung in den jeweiligen Ländern könnte auch auf entsprechende Kommunikation der Regierungen in den Ländern zurückzuführen sein“, heißt es weiter. Es gibt jedoch auch Länder, in denen die Zufriedenheit über die russische Regierung weiterhin äußerst hoch ist, sowie in etwa Kirgistan und Usbekistan. (lp)