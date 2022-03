Ukraine-Krieg: Polen stellt Kampfjets bereit – Pentagon lehnt ab

News-Ticker

Putins Krieg geht weiter. Die USA lehnen die Lieferung von polnischen Kampfflugzeugen in die Ukraine ab. Der News-Ticker.

Russland* setzt die Invasion in der Ukraine* trotz harter Sanktionen fort.

Die russische Armee soll die Feuerpause im Ukraine-Konflikt* unter anderem für Kiew* gebrochen haben.

Alle Entwicklungen zu Putins Krieg in der Ukraine lesen Sie hier.

>>> News-Ticker aktualisieren <<<

+++ 02.30 Uhr: Polen plante seine Kampfjets vom Typ MiG-29 den USA übergeben. Mit diesem Umweg hätten sie der Ukraine zur Verfügung gestellt werden können. Das US-amerikanische Verteidigungsministerium hatte den Vorschlag allerdings als „nicht haltbar“ bezeichnet. Zu groß seien unter anderem die logistischen Herausforderungen.

Am Dienstagabend (08.03.2022) hatte die polnische Regierung erklärt, alle entsprechenden Kampfflugzeuge kostenlos auf den US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz zu verlegen. Das berichtete tagesschau.de am Morgen. Der Einsatz von Kampfjets, die dem US-Militär übergeben worden seien und im Krieg mit Russland vom einem NATO-Stützpunkt in die Ukraine starten, werfen „ernsthafte Bedenken“ auf, mahnte John Kirby, Sprecher des Pentagons.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte die USA bereits mehrfach gebeten, die Hauptstadt Kiew mit Kampfflugzeugen zu unterstützen. Damit versuche die Ukraine ihren Luftraum behalten.

+ Zwei MiG-29 der polnischen Luftwaffe aus russischer Produktion fliegen über und unter zwei F-16-Kampfjets der polnischen Luftwaffe aus amerikanischer Produktion. © Alik Keplicz/dpa

Putins Krieg: Keine Verbindung zu Tschernobyl-Überwachung – Behörden „tief besorgt“

Update vom Mittwoch, 09.03.2022, 01.30 Uhr: Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat keine Verbindung mehr zu den Überwachungsgeräten im ehemaligen ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl. Damit ist das AKW weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten.

Die Geräte stellen sicher, dass Nuklearmaterial in Tschernobyl an seinem dafür vorgesehenen Platz ist. „Ich bin tief besorgt wegen der schwierigen und belastenden Lage der Mitarbeiter im Atomkraftwerk Tschernobyl, und wegen der möglichen Sicherheitsrisiken, die damit zusammenhängen“, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi in Wien. Mehr als 200 Techniker:innen und Sicherheitsmitarbeiter:innen arbeiten seit fast zwei Wochen rund um die Uhr in dem AWK, wie das Nachrichtenportal Welt berichtete. Sie hätten zwar Wasser und Nahrung, aber ihre Lage verschlechtere sich zunehmend. Das ehemalige Kraftwerk wurde inzwischen von russischen Einheiten eingenommen.

Ukraine-Krieg: Selenskyjs Sicherheitsberater über Verhandlungen mit Russland

+++ 23.50 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bereits mehrfach zu Verhandlungen mit Moskau aufgerufen. Sein Sicherheitsberater Igor Zhovka bestätigte im Interview in der Tagesschau am Dienstag die Bereitschaft der Ukraine. Bedingungen dafür seien allerdings der Rückzug der russischen Streitkräfte sowie ein Waffenstillstand. Die Ukraine benötige Garantien, damit „eine solche Situation nie wieder eintreten kann“, so Zhovka im Tagesschau-Interview.

Gleichzeitig forderte der Sicherheitsberater härtere Sanktionen von Deutschland gegen den Kreml. „Wenn wir hier die russischen Aggressoren nicht stoppen können, dann wird Russland nicht innehalten an den ukrainischen Grenzen“, warnte Zhovka mit Blick auf mögliche russische Invasionen in weitere Länder.

Ukraine: Habeck über möglichen Gas-Stopp aus Russland – Importe füllen Putins „Kriegskasse“

+++ 22.45 Uhr: Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat sich zu einem möglichen Gasstopp geäußert. Er schließt nicht aus, dass Russland seine Gaslieferungen an Europa stoppen könnte. „Nichts ist ausgeschlossen“, erklärte der Grünen-Politiker am Dienstagabend in einer ARD-Sendung zum Ukraine-Krieg. Auch wenn er eine solche Entscheidung nicht für realistisch hält, regiere im Kreml „offensichtlich nicht mehr die Vernunft“. Dort würden vielmehr von „Emotionen geleitete Entscheidungen getroffen“, zitierte die Deutsche Presse-Agentur (dpa) Habeck.

Gleichzeitig räumte der Wirtschaftsminister ein, dass die EU besonders mit Ölimporten aus Russland die „Kriegskasse“ von Putin fülle. „Wenn wir das tun und die Lieferketten reißen, dann reden wir nicht über autofreie Sonntage oder so etwas, sondern dann reden wir über schwere Schädigungen des wirtschaftlichen Kreislaufs, über Arbeitslosigkeit, über große gesellschaftliche Schäden“, sagte Habeck mit Blick auf die Folgen, die durch den Gas-Stopp drohen würden.

Ukraine-Krieg: Russland will Fluchtkorridore schaffen

+++ 21.55 Uhr: Russland will zur Evakuierung von Zivilisten aus umkämpften Städten in der Ukraine erneut Fluchtkorridore schaffen. Dazu solle am Mittwoch um 8.00 Uhr MEZ eine Waffenruhe in Kraft treten. Das teilte Generaloberst Michail Misinzew vom russischen Verteidigungsministerium der Agentur Interfax zufolge mit. Man wolle bis 1.00 Uhr MEZ der ukrainischen Seite Zeit geben, die humanitären Korridore zu koordinieren. Aus der Ukraine gab es dazu bisher keine Reaktion.

Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge bietet Moskau an, Menschen aus den Städten Kiew, Sumy, Charkiw, Mariupol und Tschernihiw nach Russland oder andere ukrainische Städte zu bringen. Kiew lehnte es bislang ab, Ukrainer in das Nachbarland Russland zu evakuieren. Auch gab es bereits mehrere Anläufe für Evakuierungen, die in den meisten Fällen gescheitert waren.

Ukraine-Krieg: Selenskyj beschwört Kampfgeist vor Großbritannien

+++ 20.50 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit einer per Video aus dem belagerten Kiew übertragenen Rede den Kampfgeist seines Landes beschworen. Sein Text war mit Anspielungen auf eine berühmte Weltkriegsrede des britischen Premierministers Winston Churchill gespickt. „Wir werden bis zum Ende kämpfen, auf See, in der Luft“, sagte Selenskyj. „Wir werden weiter für unser Land kämpfen, koste es, was es wolle, in den Wäldern, auf den Feldern, an den Ufern, auf den Straßen.“ Mit ähnlichen Worten hatte Churchill im Juni 1940 im Unterhaus sein Land auf die Verteidigung gegen Nazi-Deutschland eingeschworen.

Für die Ukraine gehe es angesichts des russischen Angriffs um die Shakespear‘sche Frage „Sein oder nicht sein“, sagte Selenskyj. Er könne nun angesichts des zähen Widerstands seiner Landsleute gegen die russische Armee eine definitive Antwort darauf geben. „Sie lautet definitiv: sein“, sagte Selenskyj. Er erhoffe sich von Großbritannien unter anderem weitere Sanktionen gegen die russische Wirtschaft und die Einstufung Russlands als terroristischen Staat, so der ukrainische Präsident. Auch erneuerte er die Forderung nach einem Flugverbot über der Ukraine. Premier Boris Johnson antwortete, man werde die Ukraine mit Waffen und Sanktionen und allen diplomatischen, humanitären und wirtschaftlichen Mitteln unterstützen, um das Vorhaben Wladimir Putins scheitern zu lassen.

Ukraine-Krieg: Putin ist „wütend und frustriert“

+++ 19.15 Uhr: Der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, William Burns, sieht im Ukraine-Krieg düstere Wochen kommen. „Putin ist im Moment wohl wütend und frustriert”, so Burns im US-Kongress. „Er wird wahrscheinlich noch einen draufsetzen und versuchen, das ukrainische Militär ohne Rücksicht auf zivile Opfer zu zermalmen.“ Die kommenden paar Wochen würden vermutlich „hässlich”, und die Kämpfe in den Städten noch schlimmer als bisher. Eine nachhaltige Lösung für Putin sei nicht in Sicht, sagte der CIA-Chef.

Er führe den Angriffskrieg auf die Ukraine aus tiefer persönlicher Überzeugung. „Seit vielen Jahren schwelt in ihm eine explosive Mischung aus Gram und Ambitionen”, sagte Burns. „Er hat ein System geschaffen, in dem sein eigener Beraterkreis immer enger wird. Covid hat diesen Kreis noch enger gemacht. Und es ist ein System, in dem es sich nicht als karrierefördernd erweist, wenn jemand sein Urteil in Frage stellt oder herausfordert.” Bei seiner Entscheidung für einen Angriff auf die Ukraine habe sich Putin komplett verkalkuliert, sagte der Geheimdienst-Chef.

Ukraine-Krieg: Kiew wirft Russland „Verbrechen gegen Menschlichkeit“ vor

+++ 18.05 Uhr: Drei Menschen sind laut offiziellen Angaben der Ukraine am Dienstag (08.03.2022) bei der Explosion einer Mine auf einer Straße im Norden der Ukraine getötet worden. Drei Kinder wurden dabei verletzt, so die Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Ljudmyla Denisowa. Die drei Erwachsenen seien noch vor Ort gestorben, während die Kinder mit unterschiedlich schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden seien. Die Mine sei detoniert, als die Personen mit einem Auto über den Sprengsatz gefahren seien.

Das sei seit Beginn der russischen Invasion vor knapp zwei Wochen das vermutlich erste Mal, dass Zivilisten durch eine Anti-Personen-Mine getötet worden seien, sagte Denisowa der Nachrichtenagentur AFP. Die Minen waren unter Stroh und Abfall versteckt und dort von der russischen Armee platziert worden. Der Einsatz solcher Waffen gegen die Zivilbevölkerung sei nach internationalem Recht verboten und stelle „ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ dar, erklärte Denisowa weiter. Die sogenannte Ottawa-Konvention von 1997 verbietet den Mitgliedsländern den Einsatz, die Lagerung und die Produktion von Anti-Personen-Minen. Die Ukraine hat sich dem völkerrechtlichen Vertrag angeschlossen, anders als etwa Russland oder die USA.

Ukraine-Krieg: Russland mit „gezielten Angriffen“ – 3000 Menschen nahe Kiew gerettet

+++ 17.10 Uhr: Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat in der Ukraine seit dem Einmarsch Russlands am 24. Februar und bis Dienstag (08.03.2022), 00.00 Uhr, den Tod von 474 Menschen aus der Zivilbevölkerung dokumentiert. Darunter waren 29 Minderjährige, wie das Büro in Genf berichtete. Dem Büro lagen zudem verifizierte Informationen über 861 Verletzte vor, darunter mehr als 40 Minderjährige.

In den Separatistengebieten Donezk und Luhansk im Osten des Landes kamen demnach 72 Menschen in von der Regierung kontrollierten Zonen ums Leben, 24 auf dem Gebiet der selbst ernannten und von Russland anerkannten Republiken. 378 Todesfälle wurden in anderen Landesteilen registriert, darunter in Kiew, Charkiw und Cherson.

Ukraine-Krieg: Mädchen in Mariupol verdurstet

+++ 16.15 Uhr: In der seit Tagen von russischen Streitkräften belagerten südukrainischen Hafenstadt Mariupol ist ein sechsjähriges Mädchen unter Trümmern eines zerstörten Hauses verschüttet worden und verdurstet. „Dies ist nur eine der vielen Geschichten von Mariupol, das seit acht Tagen eine Blockade erlebt“, erklärte Bürgermeister Wadym Boitschenko im Telegram-Kanal der Stadt.

+++ 15.30 Uhr: 3000 Menschen wurden offenbar aus der umkämpften Stadt Iprin, nahe Kiew, evakuiert. Das teilten die lokalen Behörden am Dienstagmittag mit. „Die Evakuierung der Bevölkerung aus der Stadt Irpin nach Kiew geht weiter“, hieß es in einem Statement des ukrainischen Katastrophenschutzes. In Irpin ist die Strom- und Wasserversorgung laut Berichten weitestgehend zusammengebrochen.

+++ 15.10 Uhr: Der Bürgermeister der umkämpften ukrainischen Metropole Charkiw wirft den angreifenden russischen Truppen im Ukraine-Krieg den vorsätzlichen Beschuss ziviler Infrastruktur vor. „Kindergärten, Schulen, Entbindungsstationen, Kliniken werden beschossen“, sagte Ihor Terechow dem US-Fernsehsender CNN. „Wenn es um Hunderte zivile Gebäude geht, dann ist das kein Versehen. Das ist ein gezielter Angriff.“ Er betrachte dies als „einen Akt des Völkermordes an der Stadt Charkiw“.

Ukraine-Krieg: Belarus bereitet Entsendung von Truppen vor

+++ 14.30 Uhr: Einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent zufolge bereitet Belarus die Entsendung von Truppen in die Ukraine vor. Das vermeldet demnach der ukrainische Generalstab. Belarus habe seine Streitkräfte neu gruppiert und einige von ihnen an der ukrainischen Grenze in der Nähe der Stadt Brest und des Dorfes Aleksandrovka im Oblast Gomel stationiert. Russland nutzt bereits belarussisches Territorium, um seine Truppen in die Ukraine zu verlegen und Raketen abzuschießen.

+++ 14.10 Uhr: Im Kampf gegen russische Truppen sind nach offiziellen Angaben aus Kiew bisher 13 Soldatinnen der ukrainischen Luftstreitkräfte getötet worden. Fast 7000 weibliche Angehörige der Luftstreitkräfte erlebten den Internationalen Frauentag „nicht mit Blumen, sondern mit der Waffe in der Hand“, sagte der Kommandeur, Generalleutnant Mykola Oleschtschuk, am Dienstag. „Schulter an Schulter mit den Männern wehren sie die russische Aggression ab, kämpfen für die Zukunft ihrer Kinder und die Zukunft unserer Ukraine.“

Mehr als 1500 Soldatinnen der Luftstreitkräfte hätten direkt an Kampfhandlungen teilgenommen, sagte Oleschtschuk. 16 von ihnen seien mit Orden ausgezeichnet worden. Zur Gesamtzahl der Verluste unter den Streitkräften gibt es keine offiziellen ukrainischen Angaben.

Ukraine-Krieg: Generalstaatsanwalt ermittelt wegen russischen Kriegsverbrechen

+++ 13.55 Uhr: Deutschland ermittelt wegen russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine. Wie das Nachrichtenmagazin Spiegel berichtet, hat der deutsche Generalstaatsanwalt Peter Frank ein Ermittlungsverfahren gegen Russlands Einsatz von Streumunition, Beschuss von Wohngebäuden, Gasleitungen und Atommülldeponien eingeleitet.

+++ 13.30 Uhr: Im Kampf um die ukrainische Hafenstadt Mariupol hat die russische Armee offenbar die vereinbarte Waffenruhe gebrochen. Streitkräfte greifen die Stadt einem Bericht zufolge am Mittag über die Fluchtroute an.

Ukraine-Krieg: Selenskyj zu Gesprächen über Separatistengebiete bereit

+++ 12.15 Uhr: Selenskyj hat sich zu Gesprächen über den Status der Separatistengebiete im Osten des Landes und der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim bereit gezeigt. Im US-Sender ABC machte Selenskyj am Montagabend (Ortszeit) zugleich deutlich, dass er nicht auf Forderungen aus Moskau eingehen werde, die Unabhängigkeit der selbst ernannten „Volksrepubliken“ sowie die russische Herrschaft über die Krim anzuerkennen. „Ich bin bereit für einen Dialog. Aber wir sind nicht bereit für eine Kapitulation.“

Weiter sagte der ukrainische Präsident: „Wir können diskutieren und einen Kompromiss finden, wie diese Gebiete weitermachen können.“ Wichtig sei, darauf zu achten, wie es den Menschen dort ergehe, die Teil der Ukraine sein wollten. „Dies ist ein weiteres Ultimatum, und wir erkennen keine Ultimaten an.“ Selenskyj forderte erneut den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu direkten Verhandlungen auf.

„Was Präsident Putin tun muss, ist, ein Gespräch zu beginnen, einen Dialog, anstatt weiter in einer Informationsblase ohne Sauerstoff zu leben.“ Selenskyj räumte ein, dass Russland die Lufthoheit über der Ukraine habe. Er forderte erneut eine Flugverbotszone. Es gehe darum, Raketenbeschuss auf zivile Einrichtungen zu verhindern.

Ukraine-Krieg: Russland setzt laut Bericht Geheimdienst für Terror ein

+++ 11.40 Uhr: Der ukrainische Präsident Selenskyj beschwert sich in einer Videobotschaft über das Internationale Rote Kreuz. „Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz verbietet uns, ihr Emblem auf den Fahrzeugen der humanitären Mission zu verwenden.

Es ist sehr aufschlussreich. Einige einflussreiche Leute würden die Ukraine lieber ‚durchstreichen‘“, wird er vom Nachrichtenportal Kyiv Independent zitiert. Weiter heißt es demnach vonseiten Selenkyjs: „Während die Russen an den Morden schuld sind, tragen diejenigen die Verantwortung, die 13 Tage lang in ihren westlichen Büros nicht in der Lage waren, einer offensichtlich notwendigen Entscheidung zuzustimmen. Diejenigen, die unsere Städte nicht vor diesen Bomben und Raketen gerettet haben – obwohl sie es können.“

+++ 11.30 Uhr: Bei dem Angriff russischer Streitkräfte auf ein Wohnhaus in Sumy sollen 21 Zivilisten, darunter zwei Kinder getötet worden sein. Zunächst war von neun Toten die rede gewesen.

+++ 11.00 Uhr: Laut einem Bericht des Kyiv Independent soll Russland seinen Inlandsgeheimdienst FSB einsetzen, um die Zivilbevölkerung in der Ukraine einzuschüchtern und Terror zu verbreiten. Da sich die Invasion Russlands verlangsame, greife der Kreml nun zu solchen Mitteln, heißt es. Insbesondere der Widerstand in den Regionen Mykolajiw und Cherson solle demnach zerschlagen werden.

+++ 10.00 Uhr: Der ehemalige ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch hat dem amtierenden Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Krieg gegen Russland zum Aufgeben aufgefordert. „Sie persönlich sind verpflichtet, das Blutvergießen zu beenden und ein Friedensabkommen um jeden Preis zu erzielen“, schrieb der moskau-nahe Politiker in einer Botschaft, welche die russische Staatsagentur Ria Nowosti am Dienstag verbreitete. „Das erwarten die Ukraine, der Donbass und Russland von Ihnen.“ Auch Kiews Partner im Westen würden einen solchen Schritt begrüßen.

Der als äußerst korrupt geltende Janukowitsch wurde 2014 von prowestlichen Demonstranten gestürzt. Seither lebt der 71-Jährige in Russland.

+++ 09.30 Uhr: Die Zahl der zivilen Opfer in der Ukraine soll fast fünfmal so hoch sein, wie von der UN gemeldet. Das berichtet das US-Magazin Newsweek auf Basis einer militärischen Analyse. Demnach informierten drei hochrangige Militäroffiziere über ein Projekt des US-Geheimdienstes, der eine Reihe spezieller Abteilungen eingerichtet habe, um den Ukraine-Krieg methodisch zu verfolgen. Im Pentagon, bei der Defense Intelligence Agency und beim US European Command seien Zellen eingerichtet worden, die sowohl die Situation als auch russische Verstöße gegen die Kriegsgesetze dokumentierten.

Die UN-Menschenrechtsbüros hatten am Montag 406 zivile Todesfälle und 801 Verletzte durch die russische Invasion in der Ukraine seit dem 24. Februar bestätigt. Auch die UNO geht davon aus, dass die Zahl der zivilen Opfer „wahrscheinlich viel höher sein wird“, je mehr Informationen eintreffen.

Ukraine-Krieg: Nach russischen Angaben Feuerpause in Kraft getreten

+++ 09.00 Uhr: Das russische Militär hat nach eigenen Angaben am Dienstag eine neue Feuerpause in der Ukraine in Kraft gesetzt und „humanitäre Korridore“ in fünf Städten geöffnet. In der Hauptstadt Kiew sowie den Großstädten Tschernihiw, Sumy, Charkiw und der besonders umkämpften Hafenstadt Mariupol sollten die Menschen die Möglichkeit haben, sich in Sicherheit zu bringen. Die Feuerpause sei um 10.00 Uhr Moskauer Zeit (8.00 Uhr MEZ) in Kraft getreten, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Ukraine-Krieg: Russland bietet Feuerpause ab 8 Uhr an

+++ 05.43 Uhr: Russland bietet nach Angaben seines UN-Botschafters am Dienstag eine erneute Feuerpause zur Öffnung humanitärer Korridore in der Ukraine an. Wassili Nebensja zitierte am Montag (Ortszeit) vor dem UN-Sicherheitsrat in New York aus einer neuen Erklärung aus Moskau: „Darin heißt es, dass die russische Partei erneut sagt, dass morgen, am 8. März um 10 Uhr morgens Moskauer Zeit, eine Waffenruhe durchgeführt und humanitäre Korridore geöffnet werden sollen“, um Bürger aus Kiew, Tschernihiw, Sumy, Charkiw und Mariupol zu evakuieren.

Ukraine-Krieg: Tote bei Luftangriffen in Sumy

+++ 03.45 Uhr: In der Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine soll Russland Luftangriffe verübt haben. Es soll mehr als zehn Tote geben, darunter auch Kinder. Zahlreiche Personen könnten sich unter Trümmern befinden, berichtet Dmitro Zhyvitskiy, Gouverneur der Region im Norden der Ukraine, auf der Plattform Telegram. Die Angaben waren zunächst nicht unabhängig zu überprüfen.

Seit der Invasion durch russische Truppen vor zwölf Tagen haben die ukrainischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge 52 russische Kampfjets sowie 69 Helikopter abgeschossen.

+++ 00.03 Uhr: Der russische Generalmajor Vitaliy Gerasimow soll bei Gefechten nahe Charkiw getötet worden sein. Das berichtet der ukrainische Militärgeheimdienst auf Facebook. Auch weitere hochrangige russische Militärangehörige seien getötet oder verwundet worden. Gerasimow habe auch im zweiten Tschetschenienkrieg gekämpft und sei für die „Eroberung der Krim“ mit einem Ordern ausgezeichnet worden.

Ukraine-Krieg: Putin greift auch auf ausländische Kämpfer zurück

+++ 23.25 Uhr: Die russische Armee erzielt beim Ukraine-Feldzug wohl kaum Fortschritte. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Angaben des US-Verteidigungsministeriums am Montag. Vor allem im Norden und Nordosten der Ukraine gehe es schleppend voran.

+++ 22.15 Uhr: Russland ist nach US-Angaben inzwischen mit nahezu allen für den Einmarsch in die Ukraine vorgesehenen Truppen in das Land eingerückt. „Fast 100 Prozent“ der an der ukrainischen Grenze zusammengezogenen „Kampfkraft“ befinde sich inzwischen in der Ukraine, sagte ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums. Nach westlichen Angaben hatte Russland vor Beginn seines Angriffs auf die Ukraine mehr als 150.000 Soldaten an den Grenzen aufmarschieren lassen.

Ukraine-Krieg: Russland meldet Geländegewinne

+++ 19.15 Uhr: Im Krieg gegen die Ukraine hat Russland weitere Geländegewinne in der Ostukraine gemeldet. Russische Truppen hätten fünf Siedlungen an der Grenze der Gebiete Donezk und Saporischschja eingenommen, teilte das Verteidigungsministerium mit. Die ukrainischen Streitkräfte fügten den Angreifern nach eigenen Angaben schwere Verluste bei. Einige russische Einheiten hätten bei Kämpfen um Konotop und Ochtyrka im Nordosten des Landes bis zu 50 Prozent ihres Personals verloren. Die Angaben der beiden Kriegsparteien ließen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Ukraine-Krieg: Russland veröffentlicht Liste „feindlich“ eingestellter Staaten

+++ 14.30 Uhr: Russland hat Medienberichten zufolge eine Liste „feindlich“ eingestellter Staaten veröffentlicht. Das berichtet der Schweizer Rundfunk im Zusammenhang des Ukraine-Krieges. Ein Bericht der russischen Nachrichtenagentur Tass bestätigt das. Die Schweiz hatte zuletzt, ähnlich wie weitere Staaten, mit Sanktionen gegen Russland reagiert. Neben der Schweiz umfasst die russische Liste unter anderem Großbritannien, Südkorea, die USA, Japan oder Australien. Die Europäische Union wird ebenfalls aufgeführt.

Update vom Montag, 07.03.2022, 3.40 Uhr: Die vorübergehende Evakuierung aller internationalen OSZE-Beobachter in der Ukraine ist nahezu abgeschlossen. Das teilte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in einem am Sonntagabend veröffentlichten Bericht mit. Die letzte verbliebene Gruppe - der Leiter und das Führungsteam - würden nun die Ukraine verlassen.

Ukraine-Krieg: Heftige Angriffe auf Kiew – Putin droht Selenskyj

Erstmeldung vom Sonntag, 06.03.2022: Kiew – Russland führt den Krieg in der Ukraine auch eineinhalb Wochen nach dem Einmarsch in das Nachbarland unerbittlich weiter. Trotz harter internationaler Sanktionen* und weltweiter Kritik verfolgt Wladimir Putin* weiter seine Ziele und drohte dem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj* jetzt sogar mit dem Verlust der ukrainischen Souveränität, einem „Ende der Staatlichkeit“ der Ukraine.

Russische Streitkräfte versuchen auch am Sonntag (06.03.2022) vor allem die ukrainischen Großstädte Kiew, Charkiw und Mykolajiw einzukesseln. In der Nacht hat es in den umliegenden Regionen heftige Angriffe gegeben, wie die ukrainischen Streitkräfte berichten. Auch in der Region Sumy im Nordosten der Ukraine wurden in der Nacht Angriffe gemeldet. Mehr als eine Million Menschen haben die Ukraine den Angaben zufolge bereits verlassen, und die Welle der Flüchtenden werde vorerst auch nicht abreißen.

Krieg in der Ukraine: Wolodymyr Selenskyj telefoniert mit Joe Biden

Angesichts der sich verschärfenden Lage bat der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj erneut um westliche Unterstützung. Mit Blick auf finanzielle Hilfen und die „Fortsetzung von Sanktionen“ gegen Russland habe er erneut mit dem Präsidenten der USA*, Joe Biden*, telefonierte, twitterte er.



Kiew fordert von der westlichen Gemeinschaft noch härtere Strafmaßnahmen gegen Russland, insbesondere gegen dessen Energiesektor. Den Appell der ukrainischen Regierung an die Nato*, eine Flugverbotszone einzurichten, hat das Westbündnis unter Verweis auf eine drohende weitere Eskalation des Konflikts abgelehnt. Putin betonte am Samstag (05.03.2022), dass die Schaffung einer Flugverbotszone über der Ukraine für Moskau eine rote Linie sei. (iwe/ktho/tab/nb/lrg mit dpa/AFP) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Alik Keplicz/dpa