Putin plant große Rede an die Nation: Erklärt Russland der Ukraine offiziell den Krieg?

Am 21. Februar hält Russlands Präsident eine Ansprache zur Lage der Nation. Worum es inhaltlich gehen wird, ist im Vorfeld nicht ganz klar.

Moskau – Am 24. Februar 2023 wird sich der Krieg in der Ukraine zum ersten Mal jähren. Wenige Tage zuvor, am 21. Februar, wird Präsident Wladimir Putin vor dem russischen Parlament sprechen. Es wird eine Rede zur Lage der Nation sein – die erste Rede Putins seit April 2021. Der Kreml dämpfte im Vorfeld die Erwartungen an das Ereignis und kündigte an, es werde vor allem um aktuelle Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung und der Sozialpolitik gehen.

Putins Rede zur Lage der Nation: „Spezialoperation“ wird Thema sein

Doch unmittelbar vor dem Termin scheint es einen inhaltlichen Kurswechsel zu geben. Wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtet, teilte Kreml-Sprecher Dmitry Peskov in einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen mit, der Präsident werde auf einige Fragen zur „Spezialoperation“ in der Ukraine eingehen. Dem Thema müsse „besondere Aufmerksamkeit“ geschenkt werden.

Mit Blick auf die Rede zur Lage der Nation hob Peskow hervor, dass sich das Leben jedes Einzelnen um den Verlauf der „besonderen militärischen Operation“ drehe. „Die Militäroperation betrifft auf die eine oder andere Weise unser gesamtes Leben und auch das Leben auf dem Kontinent. Wir sollten also erwarten, dass der Präsident ihr besondere Aufmerksamkeit schenkt“, so Peskow.

Putins Ansprache: Erklärt Russland der Ukraine den Krieg?

Putins Rede markiert zugleich den Jahrestag eines einschneidenden Ereignisses in der russisch-ukrainischen Geschichte. Auf den Tag genau ein Jahr zuvor, am 21. Februar 2022, verkündete der russische Staatschef die „längst überfällige Entscheidung“, die „Unabhängigkeit und Souveränität der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Luhansk“ unverzüglich anzuerkennen. Mit diesem Ausruf leitete der Präsident die drei Tage später beginnende Invasion und damit den Ukraine-Krieg ein.

Im Hintergrund wird nun über die konkreten Inhalte der Rede spekuliert. Diskutiert wird unter anderem die Beendigung der sogenannten Spezialmilitäroperation und das Ausrufen eines Krieges mit der Ukraine. Analysten warnen, Putin könnte während seiner Rede zur Lage der Nation argumentieren, dass die Involvierung und das Verhalten des Nato-Bündnisses einen Krieg gegen die Ukraine zum Schutz Russlands unausweichlich machen. Ein Sprecher Putins bezeichnete die Nato als im Ukraine-Konflikt „involviert“.

Kriegsausruf sei für Putin „kaum kalkulierbares Risiko“

Politikforscher und Russlandexperte Alexander Dubowy von der Berliner Zeitung hält das beschriebene Szenario jedoch für unwahrscheinlich. Die offizielle Verkündung des Kriegszustands und eine Generalmobilmachung seien mit „kaum kalkulierbaren Risiken“ für Putin und die Regierung verbunden. Die weitreichenden Maßnahmen würden die russische Bevölkerung in ihrem Alltag hart treffen und damit auch der Popularität Putins schaden. „Aktuell ist es so ziemlich das Letzte, was die russische Führung braucht“, so Dubowy.

Zudem sei die Verhängung des Kriegszustandes für Putin ohnehin nur eine Formalie. Schließlich habe der Staatschef das russische Parlament uneingeschränkt auf seiner Seite und greife seit Beginn des Ukraine-Krieges immer häufiger auf das Regieren per Präsidialdekret zurück. Eine rechtliche Machtübertragung an den Präsidenten sei deshalb nicht zwangsweise nötig. „Zu unkalkulierbar erscheinen die Risiken unpopulärer Entscheidungen, zu ungewiss der Ausgang breit angelegter Offensivoperationen, zu folgenschwer ihr Scheitern“, meint Russlandexperte Dubowy. (aa)