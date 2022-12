Putin spottet über Patriot-Geschütze: „Ziemlich alte Systeme“

Von: Sebastian Richter

Die USA sichern der Ukraine Patriot-Abwehrsysteme zu. Russlands Präsident Putin hat für die Geschütze nur Spott übrig.

Moskau – Die USA intensivieren ihre Unterstützung für die Ukraine. Beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am 21. Dezember sicherte sein US-Amtskollege Joe Biden weitere Hilfen zu. Neben einem Hilfspaket in Höhe von 1,85 Milliarden Dollar gibt es auch militärisches Gerät zur Unterstützung im Ukraine-Krieg: das lang erhoffte Flugabwehrraketen-System Patriot.

Mithilfe der Patriot-Geschütze soll die Ukraine in der Lage sein, Flugzeuge, Marschflugkörper, Drohnen oder ballistische Raketen auch aus größerer Entfernung abzuwehren. Zwar werde das System den Krieg nicht automatisch zugunsten der Ukraine entscheiden, wie einige Experten einschätzen. Dennoch gilt es als „eines der am weitesten verbreiteten, zuverlässigsten und bewährtesten Flugkörperabwehrsysteme, die es gibt“, wie Tom Karako, Direktor des Missile Defense Project am Center for Strategic and International Studies (CSIS), erklärt. Russlands Präsident Wladimir Putin macht das neue System offenbar keine Sorgen.

Russlands Präsident Wladimir Putin spottet über Waffen aus den USA. (Archivfoto) © IMAGO/Sergei Guneyev

Patriot-Systeme für die Ukraine werden „Konflikt nur verlängern“

Stattdessen spottete er bei einer Pressekonferenz am 22. Dezember über die neue Waffe. Er nannte die Patriot-Geschütze „ziemlich alte Systeme“, Russlands S-300 Flugabwehrsystem funktioniere besser. Außerdem werde Russland ein Gegenmittel als Antwort auf die Patriot-Systeme finden, die Lieferung der Waffen werde „den Konflikt nur verlängern“.

Russland will US-Patriot-Systeme in der Ukraine zerstören

Etwa eine Woche vor dem Besuch Selenskyjs bei Joe Biden warnte Russland die USA, Patriot-Systeme an die Ukraine zu liefern. Das wäre ein „weiterer provokativer Schritt“ der Vereinigten Staaten, wie Außenamtssprecherin Maria Sacharowa in Moskau sagte. Die USA würden sich damit tiefer in den Konflikt hineinziehen lassen – „mit allen daraus folgenden Konsequenzen“. Kurz nach der offiziellen Lieferungsbestätigung kündigte Russland an, die US-Flugabwehrsysteme zu zerstören. Das versprach Kremlsprecher Dmitri Peskow laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax.

Der tatsächliche Einfluss der Patriot-Systeme auf den Ukraine-Krieg wird sich erst zeigen, sobald die Abwehrgeschütze im Einsatz sind. Zu einer Eskalation des Konflikts werden die Waffen allerdings nicht beitragen, wie die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) erklärt. „Das Patriot-System wird stattdessen die Fähigkeit der Ukraine verbessern, kritische zivile Infrastrukturen vor Russlands Luft- und Raketenangriffen zu schützen, die darauf abzielen, der ukrainischen Zivilbevölkerung Leid zuzufügen“, so das ISW. „Patriot-Systeme werden Putins Fähigkeit beeinträchtigen, die Ukraine zur Kapitulation zu seinen Bedingungen zu zwingen, was Putin vielleicht im Sinn hat, wenn er sagt, dass es den Krieg in die Länge zieht.“ (spr)