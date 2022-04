Ukraine-Krieg: Tränengas und Blendgranaten auf Demo in Cherson – Russland erobert wohl Donbass-Gebiete

Von: Katja Thorwarth, Andreas Schmid

Im russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist nach wie vor insbesondere der Süden und der Osten unter Beschuss: der News-Ticker am Mittwoch.

+++ 13.00 Uhr: Auf einer pro-ukrainischen Demonstration in Cherson wurden offenbar vier Menschen verletzt. Das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet, dass russische Streitkräfte auf der Demonstration Blendgranaten und Tränengas einsetzen.

Ein Soldat der russischen Armee patrouilliert mit einem Panzer in Cherson. (Archivfoto) © Konstantin Mihalchevskiy/Imago Images

+++ 12.00 Uhr: Russische Truppen haben offenbar mehrere Siedlungen im Donbass erobert. Das berichtet der russische Generalstab, wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent meldet. Demnach habe das russische Militär das Dorf Zavody und die Außenbezirke von Kamyshevakha nahe Isjum (Region Charkiw) eingenommen.

+++ 11.00 Uhr: Russland hat laut eigenen Angaben westliche Waffenlieferungen in der Ukraine vernichtet. „Mit hochpräzisen seebasierten Langstreckenraketen vom Typ Kalibr wurden auf dem Gelände des Aluminiumkombinats Saporischschja Flughallen mit einer großen Ladung ausländischer Waffen und Munition zerstört“, teilte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Mittwoch mit. Die Waffen stammten aus den USA und Europa, fügte er hinzu. Unabhängig konnte der Bericht nicht überprüft werden. Die ukrainischen Behörden hatten am Dienstag ohne weitere Details von Raketentreffern auf ein Unternehmen in Saporischschja berichtet.

Ukraine-Krieg: Russische Luftwaffe konzentriert sich wohl auf Süd- und Ostukraine

+++ 10.30 Uhr: Die Ukraine hat laut britischem Verteidigungsministerium weiterhin die Kontrolle über den größten Teil des Luftraums. Dem aktuellen Lagebericht von Mittwoch zufolge konzentriert sich die russische Luftwaffe nun hauptsächlich auf die Süd- und Ostukraine, um die dortigen Bodentruppen zu unterstützen. „Der Zugang Russlands zum Norden und Westen der Ukraine ist weiterhin sehr begrenzt“, heißt es in dem Bericht.

Ukraine-Krieg: Angriffe aus Wohnhäuser

+++ 10.00 Uhr: Russland greift im Ukraine-Krieg nach wie vor wohl auch Wohnhäuser an. Vor allem die ukrainische Region Luhansk steht unter russischem Beschuss. „Fast überall hat der Feind Wohngebäude ins Visier genommen“, teilte die Regionalbehörde mit. Ein Anwohner sei in der Stadt Prywillja ums Leben gekommen, meldet die Online-Zeitung Ukrainska Pravda. Bei Beschüssen auf Häuser in der Region Dnipropetrowsk sei zudem ein Mensch verletzt worden. In der Region Donezk, wie Luhansk im Grenzgebiet Donbass liegend, seien drei Menschen getötet worden.

Eine ukrainische Frau am 26. April in der Region Donezk nahe Mariupol. © IMAGO/Peter Kovalev

+++ 09.30 Uhr: In der russischen Region Belgorod an der ukrainischen Grenze steht offenbar ein Munitionsdepot in Brand. Das meldeten russische Behörden laut Agentur Interfax am Mittwochmorgen. Verletzte oder Tote gebe es nicht. Seit Kriegsbeginn gab es mehrmals Berichte über Beschuss von Orten auf russischer Seite. Moskau drohte daraufhin, in der Hauptstadt Kiew wieder verstärkt Kommandostellen für Raketenangriffe ins Visier zu nehmen. Der britische Verteidigungsstaatssekretär James Heappey erklärte, es sei „vollkommen legitim für die Ukraine“, Ziele in Russland anzugreifen, um die Logistik der russischen Armee zu stören und „weiteres Blutvergießen“ auf seinem eigenen Territorium zu verhindern.

Ukraine-Krieg: Kiew meldet Verstärkung der russischen Truppen in der Ostukraine

Erstmeldung vom Mittwoch, 27. April, 07.30 Uhr: Kiew – Am Mittwoch (27. April) gehen die Angriffe in der Ukraine durch Russland unvermindert weiter. Nach ukrainischen Angaben hat Moskau aktuell das russische Militär ins Angriffsgebiet verlegt, um die Offensive in der Ostukraine zu beschleunigen. „Um die Truppen zu verstärken, haben die Okkupanten zwei taktische Bataillone der 76. Luftlandedivision aus dem Gebiet Belgorod in die Stadt Isjum verlegt“, teilte der ukrainische Generalstab am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite mit. Zudem seien in der russischen Grenzregion Belgorod zwei weitere Raketendivisionen vom Typ Iskander-M aufgestellt worden.

Die Offensive konzentriert sich insbesondere auf den Osten und den Süden der Ukraine. Die Truppen beschossen nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums die zweitgrößte Stadt Charkiw und starteten einen Angriff auf die Stadt Barwinkowe. Russland erklärte, es habe am Dienstag 32 ukrainische Militärziele, darunter vier Munitionsdepots, mit Raketen angegriffen. Dazu kamen demnach 33 Luftangriffe.

Ukraine-Krieg: Die Lage in Mariupol ist unverändert

Im Süden schlugen zwei russische Raketen in der Industriestadt Saporischschja ein. Dabei starb nach Behördenangaben ein Mensch und ein weiterer wurde verletzt. Die Stadt beherbergt viele aus der eingekesselten Hafenstadt Mariupol geflohene Zivilisten. In den Industrieanlagen von Asow-Stahl in Mariupol waren die eingeschlossenen Verteidiger nach ukrainischen Angaben weiteren Angriffen ausgesetzt. Es wird erwartet, dass die russischen Streitkräfte bald auf Saporischschja vorrücken werden, das in der Nähe des größten ukrainischen Atomkraftwerks liegt.



Ukraine-Krieg: Moral der ukrainischen Verteidiger im Donbass „überhaupt nicht rosig“

Die ukrainischen Behörden erklärten zudem, dass entlang der gesamten Frontlinie in der Region Donezk heftig gekämpft wurde. Die russischen Truppen beschossen die ukrainischen Verteidigungsstellungen demnach mit Mörsern, Artillerie und Raketenwerfern. „Was die Moral angeht, ist es überhaupt nicht rosig“, sagte die Presseoffizierin der 93. ukrainischen Brigade, Iryna Rybakowa, vor Ort. (ktho/as mit dpa/AFP)